Come creare un sito gratis con Altervista

Altervista – lanciata nel 2000 - è una piattaforma italiana che consente agli utenti di creare gratuitamente siti web utilizzando un site builder WYSIWYG, Wordpress o altri CMS. In questo articolo trovate la guida completa!

Indice

Come iscriversi ad Altervista

Prima di tutto, dovete creare un account gratuito. Collegatevi al sito web ufficiale e fate click su "Login", il pulsante posizionato nella parte alta.

Come iscriversi oppure effettuare l'accesso ad Altervista: il pulsante "Login" posizionato nella parte alta.

Premete "Crea il tuo sito gratis".

Il pulsante "Crea il tuo sito gratis" su Altervista consente agli utenti di creare un nuovo account gratuito.

Scegliete ora il vostro hosting. " Hosting WordPress gestito ": perfetto per tutti coloro i quali vogliono utilizzare Wordpress, il CMS più utilizzato al mondo.

": perfetto per tutti coloro i quali vogliono utilizzare Wordpress, il CMS più utilizzato al mondo. "Hosting con file manager": per gli utenti più esperti che intendono progettare il sito web fin dal codice oppure utilizzando altri CMS.

Scegliere il tipo di hosting per creare il proprio sito web con Altervista: "Hosting WordPress gestito" (per utilizzare il celebre CMS) o "Hosting con file manager" (per gestire i file con FTP e con un file manager).

Scegliete un nome. Ricordate che l'estensione ".altervista.org" è gratuita, mentre le altre estensioni (ad esempio ".it" e ".com") sono a pagamento (da 1,58 euro + iva al mese). Selezionate quindi un dominio e premete "Prosegui" oppure "Acquista".

Come creare un sito web gratis con Altervista, la piattaforma italiana: lo spazio dove inserire il nome del sito e l'estensione.

Per completare l'iscrizione, inserite i dati personali (nome, cognome, anno di nascita ed e-mail) o proseguite con Facebook/Google. Nelle prossime 48 ore, riceverete il link per attivare il vostro sito web.

Come creare un sito web con Altervista: il campo "Nome dominio" (1), proseguire con Facebook/Google (2), inserire i dati personali (3) e il pulsante "Prosegui" (4).

Creare un sito con Altervista

Per iniziare a creare il vostro sito web, individuate il messaggio di posta elettronica e fate click sul link. In questa e-mail trovate anche l'username e la password: questi dati vi serviranno successivamente per effettuare l'accesso.

Hosting WordPress gestito Avete scelto "Hosting WordPress gestito"? Dopo aver cliccato il link, si aprirà immediatamente la schermata principale del CMS. Per iniziare, vi consigliamo di premere "Aspetto" e "Temi".

Personalizzare un sito web Altervista creato con WordPress (il celebre CMS): i pulsanti "Aspetto" (1) e "Temi" (2).

Selezionate un qualsiasi tema (potete anche caricare altri design dal vostro computer).

Creare un sito web con Altervista: scegliere il tema da utilizzare.

Dopo aver selezionato un tema, premete "Personalizza" e iniziate a personalizzare il sito web scegliendo i colori, font e tutte le altre informazioni richieste.

Il pulsante "Personalizza" su WordPress permette di modificare il sito web.

Per pubblicare un nuovo articolo, fate click su "Articoli" e "Aggiungi Nuovo". Per altre informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra guida "Come usare WordPress per creare un sito".

Come creare un articolo su WordPress: i pulsanti "Articoli" (1) e "Aggiungi Nuovo" (2).

Hosting con file manager Tutti coloro i quali hanno scelto "Hosting con file manager" possono utilizzare uno strumento che consente di gestire facilmente i file dello spazio web. Puoi utilizzare anche FTP (File Transfer Protocol), ovvero il protocollo per la trasmissione di file tra host, per caricare file e cartelle. Puoi quindi caricare un sito web creato con HTML, CSS e JavaScript oppure importare un altro CMS (come Prestashop, Joomla e Drupal).

Altervista, login

Ecco come accedere al pannello di controllo Altervista. Aprite la vostra casella di posta elettronica e individuate il messaggio con le credenziali; Collegatevi al sito web ufficiale di Altervista e premete "Login"; Inserite l'indirizzo e-mail e la password (oppure utilizzate Facebook/Google).

Come effettuare l'accesso ad Altervista per personalizzare il proprio sito web: accedere con nome utente/e-mail e password (1) oppure con Facebook/Google (2).