Siamo diventati digitalmente onnivori, e molte persone passano ore e ore delle proprie giornate a guardare video e contenuti di diversa natura , intrattenendosi a volte in modo ossessivo, in quello che viene definito "infinite scrolling", ovvero il continuo scorrere tra i contenuti.

La tecnologia sta migliorando giorno per giorno, portando continuamente innovazioni nella vita delle persone. Rispetto a pochi anni fa, il modo nel quale ognuno di noi affronta le nostre giornate è radicalmente cambiato, in particolar modo grazie (o a causa, dipende dai punti di vista) agli smartphone, ai social e alla possibilità di poter essere sempre e costantemente connessi .

Indice

Come creare sottotitoli con le app?

E, sebbene alcune persone non hanno bene idea di come creare i sottotitoli per un video, immaginando un procedimento lungo e complesso che porta via un sacco di tempo al creator, non è più così. Esistono difatti ormai decine di software e app che permetto di aggiungere del testo ai nostri video in modo facile e veloce.

Nel mondo dei social network, i sottotitoli sono strumenti molto utili per fruire del contenuto in assenza di audio , ma anche (ad esempio) per ridurre il rischio di fraintendimenti, o per perfezionare la lettura di una lingua straniera.

Quali app ti aiutano a creare sottotitoli?

Ma, visto che buona parte di questo lavoro è svolto per la fruizione sugli smartphone , sono ovviamente state sviluppate numerose app con le quali è possibile creare dei sottotitoli per i nostri contenuti. Andiamo a vederne quindi qualcuna, spiegandone brevemente caratteristiche e funzionamento.

Per aggiungere sottotitoli ai nostri video possiamo sfruttare decine di programmi, sia gratuiti che a pagamento (dall'ormai molto diffuso CapCut a strumenti professionali come Adobe Premiere ) o siti web che permettono di apportare tali modifiche ai nostri contenuti.

VEED.IO

Per creare i sottotitoli al nostro video (una volta che lo abbiamo caricato completo di app) basta selezionare la voce "Auto Subtitle" dallo strumento sottotitoli e il software inizierà a trascrivere. Come detto, puoi anche caricare un file sottotitoli (o digitare i sottotitoli manualmente).

Il software di riconoscimento vocale di VEED può anche trascrivere automaticamente il tuo audio , aggiungendo così uno strumento utile ad esempio per riunioni o interviste. È presente anche una funzione per tradurre il testo in più lingue (per gli abbonati premium).

Come spiegano gli stessi produttori, VEED ti consente di generare automaticamente sottotitoli per i tuoi file video e audio , codificando l'audio già presente nel file inserito.

VEED.IO è un'app di editing video (disponibile al momento solo per iOS, mentre sul Play Store c'è un app che guida l'utente all'uso del software) che offre una serie di strumenti utili per la creazione e la modifica di contenuti multimediali, tra cui la funzione di aggiunta di sottotitoli, che possono essere personalizzati grazie anche a un'interfaccia facile da usare e intuitiva .

InShot, una delle app più usate

Dopo aver completato tutte le modifiche, il video con i sottotitoli può essere esportato in vari formati , pronto per essere condiviso su piattaforme social come Instagram , TikTok o YouTube.

Premendo ora su "crea sottotitoli" si darà il via al lavoro dell'app, che creerà il testo da aggiungere al video , che può ovviamente essere modificato anche per correggere errori di trascrizione, regolare il timing e scegliere il posizionamento del testo sullo schermo.

Sicuramente InShot è tra le app più popolari e utilizzate per l'editing dei video sui dispositivi mobili, disponibile sia per dispositivi Android che per iOS. È un editor video "all-in-one", con numerose funzioni tra le quali anche quelle relative ai sottotitoli . Da circa un anno, anche InShot ha aggiunto la funzione per creare sottotitoli in automatico, che anche grazie all'interfaccia user-friendly dell'app è semplice e intuitiva da usare.

Kaptioned: Automatic Subtitles, l’AI per I tuoi sottotitoli

Il suo funzionamento non è molto diverso dalle altre app : per iniziare il processo, gli utenti caricano il video desiderato direttamente nell'app, Kaptioned analizza l'audio del video e crea automaticamente i sottotitoli in pochi istanti.

L'app utilizza algoritmi di NLP (Elaborazione del linguaggio naturale) per comprendere e contestualizzare il linguaggio parlato , che le consentono di migliorare la precisione della trascrizione, identificando frasi e parole in contesti diversi, anche quando ci sono accenti o variazioni linguistiche.

Kaptioned impiega tecnologie di riconoscimento vocale basate sull'intelligenza artificiale per trascrivere automaticamente il parlato presente nel video, con una tecnologia in grado di convertire l'audio in testo in tempo reale, identificando e trascrivendo le parole pronunciate.

Kaptioned è un'app mobile che permette di aggiungere i sottotitoli ai video in modo veloce e abbastanza e intuitivo, offrendo all'utente funzionalità avanzate per generare il testo in modo automatico .

Voicella, l’app che traduce i sottotitoli

Anche Voicella è un'app progettata per facilitare l'aggiunta di sottotitoli ai video attraverso una trascrizione automatica basata su intelligenza artificiale e algoritmi avanzati di riconoscimento vocale, che permettono di creare il testo in tempo reale, trascrivendo automaticamente il parlato.

A differenza di altre app o software per la creazione di sottotitoli, Voicella (disponibile attualmente solo per dispositivi Android) è in grado di gestire sottotitoli in diverse lingue, rendendola ideale per progetti internazionali o per creator che desiderano raggiungere un pubblico più ampio.

Voicella permette difatti di generare sottotitoli, a partire dalla traccia audio caricata, in ben 10 lingue (tra le quali inglese e russo) nella versione free, mentre per la versione a pagamento gli idiomi a disposizione sono quasi un centinaio.

Come per gli altri servizi, anche Voicella ha un funzionamento abbastanza semplice: una volta caricato il video nell'app, il software ne analizza l'audio e genera automaticamente i sottotitoli in pochi istanti.

È ovviamente possibile rivedere e modificare i sottotitoli generati e le relative traduzioni, permettendo così che il testo sia preciso e, soprattutto, culturalmente appropriato, evitando il rischio di fraintendimenti.

La traduzione dei sottotitoli avviene mantenendo la sincronizzazione con l'audio originale, assicurando che le parole appaiano nel momento giusto durante la riproduzione del video, ma anche in questo caso è possibile modificare manualmente la posizione del testo.

Come per le altre app, una volta completato il lavoro il video con i sottotitoli può essere esportato sul proprio dispositivo mobile e condiviso su diverse piattaforme.

Scarica da Play Store