Come creare sticker animati dalle foto live di iPhone

Se non siete soddisfatti di un adesivo (o vi siete accorti solo alla fine che non ha la funzione Live Photo attiva), toccatelo e tenetelo premuto. Apparirà una finestra con tre opzioni, Elimina, per eliminarlo, Aggiungi effetto, per aggiungere un effetto diverso, e Riordina. Se toccate Riordina, tutti i vostri adesivi inizieranno a vibrare (come gli elementi della Home di iPhone quando volete aggiungere un widget o cambiare posizione a un'icona). Potete trascinarli per cambiare l'ordine o toccare sul tasto "-" in alto a sinistra per eliminare un adesivo (non vi chiederà conferma, quindi fate attenzione!).

Quando avete finito, toccate il pulsante con la "x" in alto a destra nella finestra per chiudere il pannello degli adesivi.

Da Messaggi

Gli sticker animati creati con Live Photo possono essere condivisi tramite Messaggi (ma non altre app di terze parti), e la notizia positiva è che non avete bisogno ogni volta di passare da Foto, ma potete fare tutto anche da qui.

Come fare? È semplicissimo. Avviate Messaggi e toccate una conversazione, oppure toccate il tasto di composizione in alto a destra per avviarne una nuova (l'icona con un quadrato e la penna che lo attraversa), selezionando poi un contatto a cui inviare il messaggio.

Ora toccate il pulsante + in basso a sinistra, poi toccate la voce Adesivi. Si aprirà la finestra degli adesivi, tra cui potete scegliere quelli già presenti. Ma se volete crearne uno da zero, dovete toccare la seconda icona da sinistra nella riga delle immagini (una specie di mezzaluna tra l'icona a forma di orologio e quella di emoji).

Toccate il tasto "+" e nella che si apre, in alto, toccate la scheda Live. Ora toccate una foto e iOS la scontornerà, creando subito un adesivo animato. In basso a destra toccate la voce Aggiungi adesivo, e lo sticker animato sarà aggiunto al pannello degli adesivi.

In caso vogliate aggiungere un effetto toccate la voce Aggiungi effetto, poi toccate Fine. Come sopra, in caso la foto non si muova, nella pagina degli effetti, in alto a sinistra, attivate la Live Photo.