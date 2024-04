Come creare sticker WhatsApp su Android, in modo facile e veloce

Per rendere le conversazioni su WhatsApp ancora più divertenti, gli utenti possono creare e inviare alcuni adesivi ( sticker ) nelle chat individuali e nei gruppi. Vorreste creare sticker per WhatsApp utilizzando uno smartphone Android ? Ecco la nostra guida completa e le applicazioni da scaricare.

Indice

Come creare sticker per WhatsApp gratis con Sticker Maker

Per creare sticker (che potrete successivamente condividere su WhatsApp) dovrete utilizzare una delle numerose app disponibili. Noi vi consigliamo Sticker Maker, un'applicazione per Android che consente di creare adesivi personalizzati in pochi click.

Innanzitutto, accendete il vostro smartphone Android, attivate il wi-fi, selezionate la vostra rete e inserite la password. Potete anche attivare i dati mobile andando su "Impostazioni" e "Rete mobile". Successivamente, aprite Google Play Store, una piattaforma di distribuzione di applicazioni e giochi. Se richiesto, effettuate l'accesso al vostro account Google (inserendo l'indirizzo e-mail e la password) oppure create un nuovo profilo.

Utilizzate il campo di ricerca (la lente d'ingrandimento) per individuare "Sticker Maker" (distribuita da Vico & Co). Cliccate "Installa" e attendete il completamento del download. Avviate l'applicazione premendo l'apposita icona.

Scarica da Play Store

Per creare nuovi sticker, premete "Crea un nuovo pacchetto di adesivi" (il pulsante verde).