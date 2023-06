Come creare storie in evidenza Instagram senza pubblicarle

Vi piacciono i social network e, in particolare, Instagram e le sue funzioni? Se avete un profilo che mantenete particolarmente attivo, le informazioni che vi stiamo per fornire potrebbero fare al caso vostro. Avete un discreto numero di follower che vi segue o semplicemente amici, familiari e conoscenti con cui vi piace condividere quello che fate durante la vostra giornata o i vostri pensieri? In questo caso, sicuramente conoscerete le varie funzioni del social network di Meta e le varie tipologie di contenuti che potete creare e condividere con la vostra community, non è così? Tra questi sicuramente darete priorità alle storie. Sapete che potete creare delle storie in evidenza senza l'obbligo di pubblicarle nuovamente e condividerle con tutti?

Se non sapete come si fa e vi abbiamo incuriosito a sufficienza, allora continuate a leggere questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura, in quanto vi stiamo per fornire delle informazioni utili per farlo.

Esatto, avete capito bene. Nei prossimi paragrafi troverete le indicazioni per creare storie in evidenza Instagram senza ripubblicarle. Che ne dite, siete pronti per iniziare? Iniziate a prendere il vostro dispositivo mobile e a sbloccare lo schermo.