Siete curiosi di sapere come creare un account Epic Games? Nei paragrafi di questa guida vi spieghiamo come fare nel dettaglio.

Siete appassionati di videogiochi? In questo caso, molto probabilmente, avrete già sentito parlare di Epic Games. Magari ve ne hanno parlato o l'avete soltanto sentito nominare, vi siete incuriositi e volete saperne di più. Se vi rivedete in una di queste descrizioni e state cercando informazioni in merito dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per fornire dei dati utili in merito. Nello specifico, andremo a vedere insieme che di cosa si tratta e come creare un account Epic Games. Anche se non siete esperti di tecnologia non vi preoccupate, vi spiegheremo passo dopo passo come procedere, in modo rapido e semplice. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e siete ancora qui a leggere, allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi a seguire troverete le istruzioni dettagliate dedicate alla creazione di un account sulla piattaforma di giochi Epic Games. Inoltre, vi suggeriamo anche di eseguire i passaggi necessari proprio mentre li leggete. In questo modo potrete creare subito il vostro profilo e non commetterete errori, rischiando altrimenti di dover ripetere dall'inizio l'intera procedura. Che ne dite di iniziare subito? Siete pronti?

Indice

Che cos'è Epic Games

Prima di procedere con la creazione dell'account sul sito, se non avete ancora le idee chiare vediamo insieme che cos'è Epic Games. Si tratta di una delle principali aziende al mondo dedicata allo sviluppo di videogiochi e alla loro distribuzione. L'azienda ha creato e gestisce anche l'Epic Games Store, la piattaforma digitale su cui gli iscritti possono comprare e scaricare numerosi giochi. Anche la piattaforma è ben nota e utilizzata da giocatori di tutto il mondo ed è celebre per titoli noti come Fortnite, ma non solo. Per poter provare questi titoli e mettervi alla prova con i vari giochi è richiesta la creazione di un account.

Effettuare la registrazione a Epic Games

Procediamo insieme con le istruzioni relative alla creazione di un account Epic Games. Dunque, per prima cosa dovrete accedere al sito web ufficiale della piattaforma. Per farlo potrete avviare il browser che usate di solito, fate poi clic nella parra degli indirizzi, scrivete l'indirizzo della pagina web e premete il tasto Invio della vostra tastiera. A questo punto cercate l'icona con l'omino, che è presente a destra in alto e premetela. Nella finestra che apparirà a centro schermo dovrete inserire il vostro indirizzo di posta elettronica nell'apposito spazio, oppure procedere con uno degli account indicati più in basso: Google, Facebook, Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo o Steam. Se scegliete l'indirizzo email scrivetelo e premete il tasto azzurro Continua. Dovrete poi inserire la vostra data di nascita e premere il pulsante Continua. Nella schermata seguente dovrete digitare il vostro nome, il Paese di residenza, l'username che volete utilizzare e la password. Mettete il segno di spunta in corrispondenza della voce relativa ai Termini e Condizioni e cliccate di nuovo sul tasto in azzurro Continua. Riceverete un codice via mail all'indirizzo di posta che avete indicato (fate attenzione, potrebbe finire nella cartella destinata allo spam). Questo andrà inserito sul sito per confermare i'email. Successivamente potrete procedere con il login al vostro nuovo account di Epic Games.

Scaricare i giochi gratis su Epic Games

Dopo aver creato l'account sulla piattaforma di giochi Epic Games, potrete procedere con la ricerca dei giochi che volete provare. Dovrete installare l'app per computer di Epic Games facendo clic sul comando Ottieni giochi Epic Games, presente a destra in alto sul sito. Dopo il download potrete consultare la libreria della piattaforma e procedere con i titoli gratuiti che più vi incuriosiscono. Ovviamente, ne troverete anche alcuni a pagamento, non vi resta che esplorare! Sfruttate la barra di ricerca se state cercando un gioco in particolare e provatelo subito.

