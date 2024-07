Come creare un account su Tripadvisor: quanto costa, i consigli per attivare il profilo e iniziare a lasciare recensioni per far parte della community

Come creare un account su Tripadvisor

Il fenomeno delle recensioni ha conquistato il web ed è diventato a tutti gli effetti uno strumento di digital marketing: da una parte è un tool consultabile da parte dei consumatori, dall'altra un modo per raccontare ciò che è stato provato in prima persona, tanto in positivo quanto in negativo. Se è vero che i consumatori hanno un grande potere, è bene ricordare di essere oggettivi e sinceri, evitando di danneggiare senza motivo una struttura. Dopotutto, online come offline, le parole hanno un peso e una valenza legale. Tra i vari colossi conosciuti per farlo, oltre a Google, si è fatto strada Tripadvisor, uno degli strumenti più amati per recensire hotel, strutture ricettive e ristoranti. Vuoi iniziare anche tu a dire la tua? Parti con il creare un account TripAdvisor: per riuscirci ti basterà seguire la nostra guida, in pochi step avrai già un profilo pronto!

Indice

Visita il sito web di TripAdvisor

Per prima cosa collegati al sito ufficiale di TripAdvisor: la homepage offre diverse opzioni, ma per la registrazione, dovrai concentrarti sul pulsante di accesso che trovi solitamente in alto a destra. Cliccandoci, avrai accesso alla schermata di login, con un chiaro invito a creare un nuovo account se non ne possiedi già uno.

Scegli come registrarti

Hai diversi modi per poterti registrare: dalla classica creazione di un account via email alle versioni velocizzate e facilitate tramite email di Google o profilo Facebook. Non ci sono differenze in termini di usabilità, potrai scegliere la soluzione che ti sembra più pratica ma ricordati di inserire password sicure e non divulgare gli accessi con nessuno.

Compila i tuoi dati personali

Una volta scelta la modalità di registrazione, dovrai compilare un modulo con i tuoi dati personali. Digita informazioni come il tuo nome, cognome e una password sicura; ricorda di utilizzare una combinazione di lettere, numeri e simboli per aumentare la sicurezza. Attenzione ai dati inseriti, tra i servizi nuovi di TripAdvisor c'è quella di prenotare in modo diretto alcune strutture che offrono questa implementazione.

Conferma il tuo account e personalizzalo

A questo punto TriAdvisor ti chiederà tramite email di confermare il tuo account: ti basterà aprire la pagina cliccando sul link e in pochi secondi la tua identità verrà confermata e il tuo profilo sarà attivo e pronto ad essere utilizzato. Ora che il tuo account è attivo, è il momento di personalizzarlo. Aggiungi una foto che ti rappresenti e compila le informazioni aggiuntive che possono aiutare altri utenti a conoscerti meglio; puoi persino impostare le tue preferenze di viaggio, come destinazioni preferite e tipi di attività che ti interessano di più.

Quanto costa iscriversi a Tripadvisor?

Per gli utenti finali TripAdvisor è sempre gratuito, l'account a pagamento è riservato invece ad aziende e attività. Se il consumatore ha modo di scrivere gratis come si è trovato e contribuire alla community, ristoranti e hotel hanno modo di attivare un account Premium con abbonamento migliorando la grafica della propria pagina mettendo in evidenza alcune review in primo piano, aggiungere foto personalizzate e avere accesso a strumenti di Advertising.

Lasciare le recensioni su Tripadvisor: come fare?

TripAdvisor è considerato a tutti gli effetti un valido supporto nella pianificazione di un viaggio o nella prenotazione di una cena; grazie alle fotografie reali fornite dagli utenti e alle esperienze dirette, si ha modo di consultare review autentiche e realistiche evitando di finire in una soluzione non in linea con le proprie aspettative. Tu stesso puoi dire la tua, ecco come creare una recensione in pochi step: Cerca la struttura da recensire . Utilizza la barra di ricerca in alto per trovare l'hotel, il ristorante, l'attrazione o la località che vuoi recensire. Puoi inserire il nome specifico o cercare per località per trovare l'elenco delle opzioni disponibili. Una volta trovata la struttura che desideri recensire, clicca sul suo nome per accedere alla sua pagina specifica;

. Utilizza la barra di ricerca in alto per trovare l'hotel, il ristorante, l'attrazione o la località che vuoi recensire. Puoi inserire il nome specifico o cercare per località per trovare l'elenco delle opzioni disponibili. Una volta trovata la struttura che desideri recensire, clicca sul suo nome per accedere alla sua pagina specifica; Clicca su "Scrivi una recensione" . Direttamente dalla pagina, cliccando sull'apposito pulsante avrai modo di iniziare la tua review. Il primo step sarà quello di inserire una valutazione da 1 a 5, dove 1 è il voto più basso e 5 il massimo. Somiglia moltissimo al modo in cui si scrive una recensione su Google! Scegli come se fossero stelline per evidenziare subito come ti sei trovato in modo complessivo;

. Direttamente dalla pagina, cliccando sull'apposito pulsante avrai modo di iniziare la tua review. Il primo step sarà quello di inserire una valutazione da 1 a 5, dove 1 è il voto più basso e 5 il massimo. Somiglia moltissimo al modo in cui si scrive una recensione su Google! Scegli come se fossero stelline per evidenziare subito come ti sei trovato in modo complessivo; Aggiungi dettagli alla tua recensione . Il titolo dovrebbe essere breve e catturare l'essenza della tua esperienza, mentre il testo dovrebbe essere descrittivo e fornire informazioni utili agli altri utenti. Ricorda di essere onesto e chiaro. Se hai immagini che mostrano la struttura o i servizi di cui parli, caricali per arricchire la tua recensione.

. Il titolo dovrebbe essere breve e catturare l'essenza della tua esperienza, mentre il testo dovrebbe essere descrittivo e fornire informazioni utili agli altri utenti. Ricorda di essere onesto e chiaro. Se hai immagini che mostrano la struttura o i servizi di cui parli, caricali per arricchire la tua recensione. Invia la recensione per la moderazione: Una volta completata la tua recensione, inviala per la moderazione. TripAdvisor controlla tutte le recensioni per assicurarsi che rispettino le linee guida della comunità prima di pubblicarle. Riceverai una notifica quando la tua recensione sarà online.

