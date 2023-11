La creazione di un avatar su WhatsApp è un passatempo divertente che può trasformarsi in un piccolo momento di svago. Ecco come farla, passo per passo

Come creare un avatar su WhatsApp

La funzione di inserimento e creazione avatar di WhatsApp sembra qui per restare, e a questo punto potrebbe essere giunto il momento di crearne uno anche noi, anche solo per divertimento o per far passare il tempo. Molte persone amano crearlo il più somigliante possibile a loro stesse, e non c'è niente di male in questo. Anzi: più è somigliante, più le reazioni ai commenti e alle vicissitudini in chat sono ficcanti. In questo articolo ti guidiamo passo dopo passo verso la creazione del tuo avatar personale su WhatsApp.

Indice

Tutte le applicazioni di Mark Zuckerberg condividono lo stesso sistema di creazione di avatar. In particolare, Meta Platforms, include non solo WhatsApp, ma anche Facebook e Instagram. Solo di recente però il programma di messaggistica istantanea è stato inserito nella lista di prodotti che potevano accedere a questo piccolo servizio. Devi immaginarti il tuo avatar come una specie di sticker a tua immagine e somiglianza, e soprattutto, per rappresentare nel dettaglio le tue emozioni senza usare le parole. Esistono, e forse lo sapevi già, gli equivalenti degli avatar Meta anche su Microsoft Teams, così da poter inserire un avatar all'interno di tutte le videochiamate. Quella che sembra un'autentica invasione, particolarmente apprezzata soprattutto dalla generazione non nativa digitale, è un piccolissimo primo passo verso una prima forma di metaverso, dove la creazione del proprio avatar è solo un piccolo step nella direzione della digitalizzazione parziale della nostra vita. Insomma: non è che un modo molto semplice per aiutarci a vedere la versione digitale di noi stessi calata nel contesto informatico di chat e videochiamate.

Creare un avatar su WhatsApp

Procediamo insieme alla creazione guidata degli avatar per WhatsApp. Innanzitutto, ti consigliamo di avere l'applicazione aggiornata all'ultima versione, così da essere sicuro di non sbagliare. Vai su Impostazioni Scendi fino alla sezione Avatar Apparirà la scritta "Esprimiti di più con gli avatar su WhatsApp". Seleziona: Crea il tuo avatar Da qui in poi, potrai procedere alla creazione dettagliata del tuo personaggio, guidato passo dopo passo per la realizzazione di una figura che ti somigli il più possibile. Ad esempio, potrai scegliere la carnagione, il taglio di capelli, il colore dei capelli, la forma del viso e la larghezza del mento, e potrai scegliere infine tra una lunghissima selezione di outfit.

Fine o maggiore personalizzazione

Se sei già soddisfatto con il tuo avatar dopo la prima creazione, puoi fare tap su "Fine". In alternativa, puoi invece optare per una "Maggiore personalizzazione". Se scegli questa opzione, potrai continuare a perfezionare il tuo avatar su WhatsApp finché non avrai raggiunto una somiglianza soddisfacente. Ad esempio, potresti voler modificare la forma degli occhi. Facendo tap sulla rotellina dei colori accanto all'avatar, potrai anche sceglierne il colore, per trovare quello che ti rispecchia di più. Potresti voler cambiare forma e colore delle sopracciglia, aggiungere linee d'espressione al viso, nei o lentiggini. Ancora, potresti voler aggiungere trucco agli occhi, inserire un bindi (puntino rosso in mezzo agli occhi), un occhiale da vista, modificare la forma del naso o aggiungergli un piercing molto iconico. Dalle opzioni avanzate potrai modificare anche barba e baffi, la corporatura del tuo avatar e aggiungere eventuali cappelli o piercing. La stesse opzioni a tua disposizione per la creazione dell'avatar su WhatsApp sono disponibili anche per Facebook e Instagram. Con un po' di pazienza e un buon numero di esperimenti, troverai di sicuro l'avatar che ti somiglia di più per iniziare ad approcciarti al metaverso con la leggerezza di un sorriso. Ricordati infine che potrai sempre modificare il tuo avatar andando su Impostazioni à Avatar à Modifica. Se vuoi proprio eliminarlo, non dovrai fare entro che entrare nel menù e selezionare l'icona a forma di cestino della spazzatura.

A cosa serve l’avatar di WhatsApp?

Perché hai creato il tuo avatar? A cosa serve? Ebbene, una volta che hai finalizzato il tuo avatar puoi utilizzarlo come immagine del profilo o inviarlo durante le conversazioni semiserie attraverso i famosi stickers. Questi stickers sono delle animazioni che esprimono emozioni o stati d'animo ma non con la classica faccina gialla: hanno invece l'aspetto del tuo avatar. Gli sticker degli stati d'animo e delle attività sono davvero tantissimi, e possono enfatizzare un discorso o alleggerire una discussione con un po' di colore e qualche scenetta colorata. Puoi utilizzare i tuoi sticker personalizzati devi entrare in una chat, fare tap sulla sezione degli emoticons e selezionare l'icona a foglio piegato. Eccoti arrivato nella pagina dei tuoi sticker personalizzati: scegli quello che preferisci e divertiti. Una cosa: la funzione stickers ancora non è stata implementata su WhatsApp Web, ovvero sulla versione browser dell'applicazione che spesso utilizziamo per inviare documenti o per accedere al programma di messaggistica senza prendere in mano il telefono.