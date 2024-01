Come creare una lista di amici più stretti su Instagram e come usarla al meglio per mantenere la propria privacy

Come creare una lista di amici più stretti su Instagram

Sempre più persone, avrai notato, scelgono di attivare la funzionalità amici più stretti su Instagram. Questo non avviene solo tra i privati cittadini che desiderano la loro privacy, ma si verifica talvolta anche su profili dedicati al personal branding e alle aziende. Che cos'è, esattamente, la lista di amici più stretti, e perché utilizzarla? In questo articolo andremo ad esplorare le funzionalità di questo servizio, in modo da capirlo a fondo ed, eventualmente, utilizzarlo al meglio per tutelarci da occhi indiscreti.

Instagram e la lista di amici più stretti

Instagram è un social network molto particolare che, come Twitter e a differenza di Facebook, permette alle persone di visionare i nostri contenuti indipendentemente da chi sia presente nella nostra lista di amici. Sì, è vero, tutti i social hanno opzioni "private" per rendere più blindati, o almeno il più possibile, i propri contenuti. Tuttavia, il valore di Instagram è insito proprio nelle interazioni con le persone al di fuori della cerchia di amici. Un vantaggio e uno svantaggio al tempo stesso. Quello che, in altre parole, potremmo chiamare: arma a doppio taglio. Perché diciamo questo? Perché l'arrivo delle Instagram Stories ha decisamente cambiato le carte in tavola. Se i nostri profili sono ricchi di foto che abbiamo deciso di condividere con il web e di tenere in un feed che possiamo consultare nel tempo, le storie sono momenti. Durano solo 24 ore e poi, se vuoi, spariscono e non possono più essere visualizzate. Cosa significa? Significa che le Instagram Stories, per loro natura, possono tendere a trasformarsi in contenuti leggermente più privati. Di solito si tratta di video o foto scattati sull'onda del momento. Ci piacciono, sì, ma ci piacciono ancora di più perché durano poco e poi spariscono. Per rendere il processo delle Instagram Stories ancora più "riservato" e "personale", il social network ha messo a disposizione una funzione che ci permette di mantenere pubblico il nostro account e, al tempo stesso, scegliere quali storie mostrare solo a una certa cerchia selezionata di persone. Entra così in gioco la lista di amici più stretti.

Amici più stretti: le caratteristiche

La lista prende il nome di "Amici più stretti" ed è perfetta per inviare alcune storie solo ad un selezionato gruppo di persone. Quelli che possiamo definire amici più intimi, o magari invece possono essere persone che, se siamo marketer, potrebbero apprezzare di più certi contenuti. Una peculiarità importantissima di questa cerchia è che è assolutamente privata. Nessuno può sapere se è stato tagliato fuori dalla cerchia o meno. Se ne fai parte, vedi la storia. Altrimenti no. Certo, il passaparola esiste, e talvolta le storie si diffondono tramite il passaggio del telefono durante un momento di pettegolezzo. Ecco perché, nonostante questa ottima funzione, è davvero importantissimo scegliere sempre con cura massima quello che scegliamo di pubblicare sui social. Certo, dopo 24 ore si cancella, ma se qualcuno salvasse la storia o facesse uno screenshot?

Come creare una lista di amici stretti

Ecco l'elenco di tutto quello che devi fare per creare la lista degli amici stretti: Vai sull'icona del tuo profilo nella app di Instagram

Seleziona Impostazioni

Vai su "Elenco degli amici più stretti"

Dovrai aggiungere manualmente tutte le persone che vuoi facciano parte di questo gruppo.

Instagram è così gentile da mettere in evidenza i nomi delle persone con cui abbiamo più interazioni sull'App per facilitarci la vita Una volta creato l'elenco, tutte le volte che andrai a pubblicare una storia potrai decidere con chi condividerla: se con tutti, o solo con gli amici più stretti. La scelta è tua e l'opzione può tornare molto comoda in qualsiasi circostanza. Gli amici che ricevono una storia che fa parte della lista degli amici stretti la vedranno con un cerchietto verde attorno. Questo gli farà capire di essere stati inclusi nella "cerchia". Tutte le storie che vengono pubblicate con l'opzione "Amici più stretti", anche se corredate di tag, non potranno in alcun modo essere rilanciate o condivise da nessuno attraverso i consueti meccanismi di Instagram. Naturalmente, la storia durerà le regolari 24 ore: dopodiché sparirà come di consueto. Ultima questione ma non per importanza: puoi decidere di rimuovere qualcuno dagli amici più stretti in qualsiasi momento.