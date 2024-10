Come si fa a creare video con Gen-1 e Gen-2 Runway?

Vorreste creare immagini, video, testi e altri contenuti con l' intelligenza artificiale ? In questa guida, scopriremo come realizzare video utilizzando Gen-1 e Gen-2 by Runway .

Indice

Cosa sono Gen-1 e Gen-2?

Come creare un account Runway?

Per creare un account , aprite il sito web e cliccate " Try Runway for Free ".

Il sito web ufficiale di Runway (la piattaforma con prodotti e modelli per la generazione di video, immagini e altri contenuti multimediali): il pulsante "Try Runway for Free" consente agli utenti di utilizzare gli strumenti disponibili.

Le opzioni alternative per creare un account Runway dal sito web ufficiale della piattaforma: i pulsanti "Sign up with Google" (1) e "Sign up with Apple" (2).

Come usare Gen-1?

Come usare Gen-2?

Quali prompt posso utilizzare con Gen-1 e Gen-2?

Gen-2

Ecco alcuni prompt di esempio che potreste utilizzare con Gen-2 di Runway per creare diversi tipi di contenuti visivi.

Prompt 1, creazione di un paesaggio fantastico:

Create a high-resolution image of a mystical forest with glowing trees, floating islands, and a waterfall cascading into a crystal-clear lake. The scene is illuminated by a full moon and starry sky, with bioluminescent plants scattered throughout the landscape.

Prompt 2, generazione di un personaggio fantasy:

Generate a detailed illustration of a warrior elf in intricate armor, wielding a magical bow and arrow. The elf stands in a heroic pose on a cliff overlooking a vast, enchanted valley, with a dragon flying in the background.

Prompt 3, scena di un video futuristico: