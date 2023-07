Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. Troverete delle applicazioni da poter utilizzare per trovare nuovi studenti che cercano ripetizioni e ampliare così il numero di "clienti" per questa vostra attività. Potrete cercarli con pochi e semplici clic e, di conseguenza, guadagnare di più.

Vi occupate di dare ripetizioni agli studenti delle scuole o dell'università come lavoro? Magari è semplicemente un'attività per arrotondare, ma ci dedicate tanto tempo e un grande impegno. Ecco che in questa guida troverete delle informazioni utili per poter ampliare questa attività. In che modo? Chi dà delle ripetizioni, normalmente lo fa a livello locale, con persone conosciute o comunque della zona. Con questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi scoprirete come poterlo fare anche a distanza. Esatto, avete capito bene, nel giro di poco scoprirete come dare ripetizioni con le app .

Apprende

La prima app di cui vi parliamo si chiama Apprende ed è disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Potrete, dunque, scaricarla direttamente dal Play Store o dall'App Store in base allo smartphone che avete. Il download è gratuito, ma ogni singola lezione avrà un costo di servizio che ammonta a 2 euro per l'insegnante e 1 euro per lo studente, che sosterrà anche il costo della lezione in sé. Una volta presente sul vostro dispositivo avviatela con un clic sulla sua icona e fare clic su Registrati. Inserite i dati richiesti e premete il tasto Sign up per procedere.

Dovrete poi confermare l'iscrizione attraverso la mail che avrete ricevuto e riavviare l'app per effettuare il login.

Poi dovrete premere la voce Profilo, presente nel menù della parte inferiore e selezionare l'opzione Diventa un prof. Confermate con un clic su OK, accetto e digitate i campi di Modifica profilo. Vi verranno richiesta una copia del documento di identità e i dati bancari per ricevere il pagamento. Al termine fate tap su Salva e aspettate che il profilo venga controllato e accettato dal team incaricato. Dopo la conferma potrete andare su Lezioni e fare clic sul +. Dovrete inserire il luogo, la data e l'ora, la materia, il prezzo e aggiungere una descrizione. Fate clic su Conferma per pubblicare l'annuncio. Ora non vi resta che attendere che qualche studente la prenoti. Tutte le richiesta vengono registrate nella sezione Prenotazioni, che troverete in basso nel menù.