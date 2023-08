Tenete al controllo dei vostri dati? Allora forse vi interesserà sapere come funziona e come disabilitare i "per te" per la privacy su TikTok . Andiamo a vedere come fare, cercando di capire che impatto può avere sulla nostra esperienza con l'app, oltre a ricordarvi come funziona il limite di utilizzo di TikTok .

Il successo di TikTok non è dovuto solo al suo formato vincente , ma anche al suo algoritmo particolarmente efficace nel presentarci video in linea con i nostri interessi. Le nuove regole dell'Unione Europea hanno però spinto la piattaforma a introdurre la possibilità di migliorare la privacy degli utenti e quindi di disattivare la funzione.

Indice

Cosa sono e come funzionano i "per te" su TikTok

Come tutti gli utenti di TikTok sapranno, l'app offre due feed, Seguiti e Per te.

Per te è quello che vedrete per primo quando aprirete TikTok, e vi permette di scoprire nuovi video in base all'algoritmo proprietario, particolarmente efficace nel mostrare contenuti in linea con i propri interessi.

Questi vengono appresi in base alla cronologia di visualizzazione, in nome ovviamente del coinvolgimento degli utenti, in quanto mostrare video che molto probabilmente incontreranno il loro favore significherà incrementare il tempo trascorso sull'app.

Per te è quindi un feed personalizzato in cui vedrete alcuni video perché avete commentato, apprezzato, condiviso o guardato video simili, perché sono popolari nel nostro Paese, perché sono stati pubblicati di recente, perché è più lungo e TikTok pensa che vi piacciano i video più lunghi, o perché state seguendo un creatore.

Per scoprire perché un video è inserito in Per te, non dovete fare altro che toccare il pulsante Condividi a lato del video e poi selezionare Perché questo video.

Ma cosa succede per i nuovi utenti? All'inizio, siete invitati a selezionare categorie di interesse, come animali domestici o viaggi, per aiutare ad adattare i consigli alle loro preferenze. TikTok sviluppa quindi un feed iniziale e perfeziona i consigli in base alle interazioni. Più interagiranno con i video con Mi piace, esplorando hashtag, suoni, effetti e argomenti di tendenza, più esattamente l'algoritmo imparerà a conoscerli e più personalizzati saranno i consigli.

In realtà il funzionamento è molto più complesso. Qui potete trovare il nostro approfondimento, ma brevemente quando l'algoritmo apprende cosa piace a un utente lo mette in un cosiddetto "cluster" a cui vengono associati utenti con passioni simili. I video stessi sono inseriti in "cluster", e l'algoritmo determina associazioni tramite la vicinanza tra i diversi "cluster", utilizzando il machine learning.

Oltre a questo, ci sono anche sistemi per evitare che gli utenti si annoino, variando i contenuti sia dal punto di vista musicale che dei creator.

Ma non solo. Il feed Per te non è unidirezionale, in quanto potete anche indicare a TikTok argomenti che non vi interessano, premendo a lungo sul video e toccando la voce Non interessato, o nascondendo i video di determinati creator o con determinati suoni.

Nel complesso, lo strumento funziona molto bene, forse troppo perché questo significa che l'app vi profilerà e raccoglierà sempre più informazioni su di voi, il che non è proprio il massimo per la privacy.

Ma c'è un'uscita per chi tiene ai propri dati. Negli ultimi tempi, infatti, sempre più piattaforme hanno dovuto arrivare a un compromesso nella ricerca smodata del coinvolgimento, in quanto da un lato gli utenti sono diventati più sensibili a queste tematiche e dall'altro l'Unione Europea ha approvato una legge per la sicurezza e la trasparenza delle piattaforme digitali.

Per questo motivo, dal 23 agosto 2023 TikTok ha introdotto per gli utenti la possibilità di disattivare l'algoritmo che raccoglie informazioni riguardanti la vostra cronologia di visualizzazione, di fatto ottenendo solo contenuti locali o gli ultimi video pubblicati sulla piattaforma.

Vediamo perché disabilitarlo e come fare.