Avete attivato una prova gratuita di Amazon Music Unlimited e volete disattivarla prima che vi venga addebitato il costo dell'abbonamento? Oppure avete sottoscritto da tempo il servizio e avete deciso di cambiare, magari per rivolgervi ad Apple Music, YouTube Music o Spotify? Qualunque sia la vostra situazione, vediamo come disattivare Amazon Music Unlimited, da telefono Android, iPhone o computer. E se voleste sapere effettuare l'operazione da Alexa, l'assistente vocale del gigante dell'eCommerce? Niente paura, approfondiremo anche questo aspetto, ma non prima di ricordarvi alcuni trucchi e consigli su come utilizzare Amazon Music Unlimited.

Come disattivare Amazon Music Unlimited

Avete attivato Amazon Music Unlimited? Giusto come promemoria, il servizio musicale a pagamento di Amazon offre un catalogo di 100 milioni di brani che possono essere gustati senza pubblicità, con la possibilità di scegliere la canzone da ascoltare e con skip illimitati. Altre caratteristiche della piattaforma sono la qualità audio in SD, HD, Ultra HD e Audio Spaziale, oltre alla possibilità di scaricare i brani per l'ascolto offline. Ma non c'è un solo Amazon Music Unlimited, in quanto gli utenti hanno a disposizione diversi piani diversi a seconda delle necessità. Il piano singolo consente l'ascolto su un solo dispositivo alla volta, costa 10,99 euro al mese (o anche 109,90 euro l'anno per gli abbonati ad Amazon Prime), mentre il piano Family permette di condividere il servizio con altri cinque membri della famiglia per ascoltare anche da sei dispositivi alla volta, al costo di 17,99 euro al mese.

C'è infine una soluzione più economica, il piano Amazon Music Unlimited per un singolo dispositivo riservato ai prodotti Echo e Fire TV, che costa 5,99 euro al mese. Questo piano, utilizzabile solo attraverso i dispositivi dell'azienda, ha alcune limitazioni, sia per quanto riguarda la qualità, che non supera l'SD, che l'ascolto offline, non supportato. Inoltre, come suggerisce il nome, può essere ascoltato solo da un dispositivo alla volta. Chiariti questi aspetti, se siete decisi a disattivare comunque il vostro abbonamento, vediamo come procedere, da telefono, Android o iPhone, e da computer, oltre a cercare di rispondere a chi si chiede come farlo da Alexa, l'assistente vocale di Amazon. Qualunque sia lo strumento da cui decidete di operare, tenete presente che, nonostante la disattivazione, potrete comunque usufruirne fino alla fine del ciclo di fatturazione, ovvero la data fino a quando l'abbonamento sarà attivo e che troverete nella sezione relativa ad Amazon Music nell'app Android o desktop, nella scheda Amazon Music degli abbonamenti di iOS o sul sito Amazon. Da telefono Android Se volete disattivare il vostro abbonamento ad Amazon Music Unlimited da telefono Android, tutto quello che dovete fare è avviare l'applicazione Amazon Music, effettuare l'accesso con il vostro account (in caso nono l'abbiate già fatto) e toccare in alto a destra l'icona a forma di ingranaggio. Qui toccate la voce Impostazioni e nella schermata che si viene ad aprire individuate la voce Il mio account, dove dovrete selezionare Amazon Music Unlimited. Nella sezione Rinnova abbonamento, toccate Cancella abbonamento, quindi confermate la vostra intenzione mettendo la spunta a una delle voci che vi vengono proposte, come Non trovo la musica che mi piace, Il servizio è troppo caro, o altri. Toccate Conferma la cancellazione, poi selezionate Continua con la cancellazione e infine terminate la procedura toccando Cancella il mio abbonamento. Da iPhone Volete cancellare il vostro abbonamento ad Amazon Music Unlimited da iPhone o iPad? In questo caso avete due possibilità: se avete effettuato la sottoscrizione dal sito Amazon, dovete passare dal sito Internet del servizio (e non dall'app Amazon Music), mentre se vi siete abbonati ad Amazon Music Unlimited da un dispositivo Apple dovrete effettuare la procedura dalle impostazioni del telefono. Nel primo caso, andate sul sito di Amazon da un browser come Safari o Chrome, poi se necessario toccate il pulsante Accedi in alto a destra e inserite i vostri dati di accesso, email e password. Successivamente, toccate il vostro nome in alto a destra e nella schermata che si apre, in basso sotto la voce Il mio account selezionate la voce Iscrizioni e abbonamenti.

Individuate Amazon Music Unlimited e toccate il pulsante Impostazioni Amazon Music subito sotto, poi nella schermata successiva cliccate sul pulsante giallo Cancella abbonamento sotto Rinnovo abbonamento. A questo punto seguite le istruzioni a schermo per annullare l'iscrizione, toccando Annulla iscrizione, indicate un motivo per la cancellazione, selezionate Continua con la cancellazione, poi Continua con la cancellazione e infine Conferma la cancellazione. Se invece avete effettuato l'abbonamento ad Amazon Music direttamente dall'app del servizio su un dispositivo Apple, non potete disattivare la sottoscrizione dall'app Amazon Music o dall'app Amazon, in quanto gli abbonamenti sottoscritti tramite App Store vengono gestiti direttamente da Apple. Ecco come fare. Dalla Home o dalla Libreria app del telefono toccate l'icona a forma di ingranaggio, poi toccate in alto il vostro nome. Qui selezionate la voce Abbonamenti e sotto la voce Attivo toccate Amazon Music. Scorrete verso il basso e selezionate Annulla abbonamento, poi toccate Conferma per confermare la vostra intenzione. Da computer Nel caso invece che vogliate sapere come cancellare l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited da computer, avete alcune alternative a vostra disposizione. Se volete disattivare il rinnovo automatico da browser, potete andare sul sito Amazon, poi se necessario effettuare l'accesso al vostro account cliccando in alto a destra su Accedi e inserendo nei campi appositi la vostra email e password, per poi cliccare su Accedi. Successivamente, passate in alto a destra il mouse sul vostro nome e cliccate nel menu che si apre sulla voce Iscrizioni e abbonamenti (in alternativa, cliccate sul vostro nome e in basso a sinistra, sotto la voce Abbonamenti, cliccate su Iscrizioni e abbonamenti). Qui cliccate sul pulsante Impostazioni Amazon Music alla destra della voce Amazon Music Unlimited, poi nella sezione Rinnovo abbonamento, dove vedete la data fino a quando sarà attivo il servizio (ovvero fino a quando potrete sfruttarlo) cliccate sul pulsante Cancella abbonamento e confermate la vostra scelta cliccando sul pulsante Cancella abbonamento. Come abbiamo visto anche da telefono o tablet, Amazon vi chiederà il motivo di questa decisione: scegliete un'opzione tra quelle presentate e cliccate sul pulsante Continua con la cancellazione (potete anche non farlo cliccando su Non voglio fornire feedback, cancella il mio abbonamento). Cliccate sul pulsante Cancella il mio abbonamento e la procedura sarà portata a termine: non sarete più iscritti ad Amazon Music Unlimited. Se invece preferite, potete effettuare l'operazione dal sito di Amazon Music. Avviate un browser e andate alla pagina del servizio, poi se necessario cliccate in alto a destra su Accedi ed effettuate l'accesso con i vostri dati, email e password, per poi cliccare su Accedi. Successivamente, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e nella finestra che si apre selezionate la voce Impostazioni Amazon Music. Arriverete alla stessa pagina di prima: cliccate su Cancella abbonamento sotto Rinnovo abbonamento e seguite le istruzioni a schermo per disattivare il servizio. Sempre da computer, avete un'altra alternativa: l'app desktop. Nel momento in cui scriviamo Amazon non sembra più promuoverne il download dal suo sito, dove troverete solo il link per scaricare quella per dispositivi mobili, e se da Microsoft Store troverete ancora quella per Windows, quella per Mac non è più scaricabile da canali ufficiali.

Se comunque la state usando sul vostro computer, avviatela ed effettuate l'accesso con email e password dell'account, per poi cliccare su Accedi. Successivamente, cliccate in alto a destra sull'icona a forma di uomo stilizzato, selezionate la voce Impostazioni e nella schermata che appare cliccate sulla prima voce dall'alto, sotto Account: Gestire l'abbonamento di musica. Si aprirà una schermata con le varie opzioni a vostra disposizione per cambiare tipologia di abbonamento o, se volete, disattivarlo. Cliccate sul pulsante giallo Cancella abbonamento e vi verrà chiesto di indicare il motivo della vostra scelta (che potete saltare). Cliccate su Conferma la cancellazione, poi nella schermata successiva cliccate su Continua la cancellazione e infine per disattivare Amazon Music Unlimited cliccate su Cancella il mio abbonamento. Da Alexa Vi state chiedendo come disattivare Amazon Music Unlimited da Alexa? In questo caso, sappiate che non potete disattivare l'abbonamento, ma potete cambiare le impostazioni dell'assistente vocale in modo che Amazon Music non sia più il servizio di streaming musicale predefinito quando chiedete di avviare la riproduzione di un brano o di una playlist. Alexa infatti vi permette di ascoltare la musica dicendo semplicemente un comando come "Alexa, riproduci della musica rilassante", ma per impostazione predefinita farà partire Amazon Music. Se invece volete cambiarlo, avviate l'app Alexa sul vostro telefono o tablet Android, iPhone o iPad (ovviamente dovete averla installata e aver effettuato l'accesso con il vostro account Amazon). Toccate in basso a destra l'icona Altro, poi selezionate la voce Musica e podcast e in alto a destra toccate l'icona a forma di ingranaggio. Ora scegliete se effettuare questa impostazione solo per voi o per la famiglia selezionando una delle due schede corrispondenti in alto, poi subito sotto troverete la voce Servizi predefiniti, dove vedrete Amazon Music. Toccatelo e nella schermata successiva, sotto la voce Musica, toccate a destra di Amazon Music la voce Modifica: scegliete in basso un servizio alternativo, come Spotify, e toccate un punto dello schermo per chiudere la schermata e concludere la procedura.

Rimborso abbonamento Amazon Music Unlimited

A volte può capitare di attivare il servizio Amazon Music Unlimited per errore: è possibile in questo caso ottenere un rimborso? Sappiate che in genere il servizio vi offre la possibilità di ottenere almeno un mese gratuito, quindi non vi dovrebbe essere stato scalato l'importo del mese di abbonamento. In questo caso, seguite la procedura indicata nel capitolo precedente per annullarlo. Ma cosa fare se non avevamo diritto al mese gratuito (perché per esempio lo avevamo già sfruttato)? Dovete sapere che Amazon Music Unlimited funziona, come tutti i servizi di questo tipo, con pagamento anticipato, quindi i soldi dell'abbonamento vengono scalati al momento della sottoscrizione. Ma è possibile in questo caso ricevere il rimborso? Dipende dalla situazione e a chi effettuate il pagamento. Per Apple e Google, dovete rivolgervi all'assistenza delle rispettive piattaforme. Per Amazon, la soluzione migliore è contattare l'assistenza e spiegare cos'è successo, perché nelle condizioni generali d'uso di Amazon Music si specifica chiaramente (punto 1.2a) che il rimborso non è contemplato: Il pagamento non è rimborsabile, salvo quanto previsto nelle sezioni 5.1 e 5.3 o, se ti sei iscritto al servizio tramite una terza parte e il relativo costo non ti viene addebitato direttamente da noi, secondo quanto previsto dalle condizioni di pagamento di tale terza parte. Inoltre, punto 2.2: Se cancelli la tua iscrizione, il pagamento dei costi già corrisposto non ti sarà rimborsato. L'unica eccezione è, punto 5.2, in caso non accettiate modifiche unilaterali del contratto e, punto 5.4, una risoluzione entro 14 giorni dall'iscrizione.

Domande e risposte

Come faccio a sapere se ho attivato Amazon Music Unlimited? Per vedere se avete attivato Amazon Music Unlimited andate sul sito di Amazon, effettuate l'accesso e passate il mouse sul vostro nome in alto a destra. Cliccate su Iscrizioni e abbonamenti e sotto Iscrizioni attuali se vedete Amazon Music Unlimited significa che è attiva.