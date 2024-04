Volete liberarvi di un'app di sistema che non usate ma che non è possibile disinstallare? Ecco come disattivare le app che non si disinstallano

Se usate un telefono Android, è molto probabile che al primo avvio presenti una serie di app che non potreste non usare mai. O anche che non vorreste mai vedere. Il problema è che queste app non si possono disinstallare perché appartengono al sistema. Per fortuna c'è un'alternativa: vediamo come disattivare un'app su Android senza eliminarla. Il sistema operativo del robottino infatti offre la possibilità di disattivare le app che non si possono disinstallare. Ma qual è la differenza? Disinstallare un'app significa che questa verrà rimossa interamente dal telefono, compresi i file associati. Disattivare un'app invece significa che questa verrà rimossa solo dalla schermata delle app e non potrà andare in background. Quindi un'app disattivata resterà nel sistema, ma non la vedrete e non riceverà più aggiornamenti. I motivi per cui vorreste disattivare un'app sono diversi. Magari non la usate, oppure non volete che si avvii automaticamente e occupi memoria. Oppure vi dà per qualche motivo dei problemi. Qualunque sia il vostro caso, disattivare le app Android senza eliminarle è molto semplice: andiamo a vedere come fare.

Indice

Cosa succede se si disattiva un'app

Quindi disattivare un'app significa rimuoverla dalla schermata delle app e fare in modo che non possa andare in background. L'app però non verrà rimossa dal sistema, come invece accade quando disinstallate un'app. Ma cosa succede quando disattivate un'app? L'effetto più evidente è che non la vedrete più nel launcher, che sia nella schermata iniziale o nel cassetto delle app. Un'app disattivata verrà quindi nascosta alla vostra vista. Attenzione, però: a differenza di quando disinstallate un'app disattivata sarà sempre presente sul telefono. Anche i dati associati non verranno cancellati, il che significa che se la riattivate non dovrete riconfigurarla. Inoltre se disattivate alcune app, come il Play Store, altre app potrebbero non funzionare come previsto. Tenete anche presente che un'app disattivata non riceverà più aggiornamenti (finché non verrà riattivata). Infine vi ricordiamo che potete disattivare solo app di sistema: le altre potete solo disinstallarle.

Come disattivare un'app su Android senza eliminarla

Se volete disattivare un'app su Android ci sono due modi per farlo, dalla schermata iniziale o dalle impostazioni. Andiamo a scoprirli entrambi. Come disattivare un'app su Android dalla schermata iniziale

Il modo più semplice per disattivare le app su un telefono Android è attraverso il launcher. Ecco come farlo. Sbloccate il telefono aprite l'app drawer, ovvero il cassetto delle app. In genere per farlo basta toccare l'icona App sulla schermata iniziale o scorrere con il dito dal basso verso l'alto, sempre dalla Home. Individuate l'app che volete disattivare e toccate e tenete premuto il dito sulla sua icona finché non si apre una finestra pop-up. Toccate l'icona "i", informazioni app, che si trova in genere in alto a sinistra. Arriverete nella pagina delle Informazioni dell'app: toccate in alto il pulsante Disattiva. Se non c'è l'opzione Disattiva ma Disinstalla, significa che non è un'app di sistema e potete solo disinstallarla. Apparirà una finestra pop-up che vi spiega cosa sta per succedere: toccate Disattiva app per confermare. Come disattivare un'app su Android dalle impostazioni Un altro modo per disattivare un'app su Android è dalle Impostazioni. Questo metodo è utile in caso l'app non appaia nella schermata iniziale. Andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio che vedete nella schermata iniziale. Potete trovarla anche nel cassetto delle app o dopo aver abbassato due volte la tendina delle notifiche. Toccate App e poi Mostra tutte le app, poi scorrete l'elenco fino a trovare quella che volete disattivare. Toccatela e nella schermata successiva toccate in alto Disattiva. Toccate Disattiva app per confermare la vostra azione. Se non potete disattivarla, significa che è un'app di sistema che non potete disattivare (per esempio Impostazioni). Come riattivare un'app disattivata Una volta disattivata, un'app non sarà più visibile nella schermata iniziale, ma potete sempre riattivarla. Per farlo, seguite la procedura appena indicata: andate nelle Impostazioni del telefono e toccate App e poi Mostra tutte le app. Selezionate l'app e in alto toccate Attiva.

Come disattivare l'avvio automatico app Android

Se avete molte app installate, può capitare che si avviino automaticamente. Se volete disattivare l'avvio automatico delle app ma non volete disattivare l'app stessa, avete alcune opzioni a disposizione. Vediamole insieme. Abilitate Batteria adattativa

Batteria adattativa è una funzione di Android che utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere l'utilizzo delle app. Lo strumento consente solo alle app utilizzate di frequente di rimanere attive in background. Al contempo, aiuta a impedire che le app meno utilizzate si aprano da sole. Per abilitare la batteria adattiva su Android, andate nelle Impostazioni. Toccate Batteria e poi Preferenze adattative. Ora attivate l'interruttore di fianco a Batteria adattativa. Attivate l'ottimizzazione della batteria per le app che si avviano da sole

Se alcune app selezionate sul vostro telefono Android si aprono da sole, potete limitare il loro utilizzo della batteria individualmente. In questo modo impedite loro di funzionare in background. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono, poi toccate App e successivamente Mostra tutte le app. Individuate l'app in questione, toccatela e scorrete verso il basso. Toccate Utilizzo della batteria per l'app e nella pagina seguente toccate Con limitazioni. Tenete presente che l'app potrebbe non funzionare come previsto e le notifiche subire ritardi. Bloccate i processi delle app

Il vostro telefono Android ha un menu segreto chiamato Opzioni per sviluppatori. Da qui potete modificare vari aspetti e anche visualizzare il numero di servizi che un'app sta eseguendo in un dato momento. Da lì, potete scegliere di interrompere i processi di app indesiderati e impedire che si aprano automaticamente. Andate nelle Impostazioni del telefono, scorrete in basso e toccate Informazioni sul telefono. Scorrete in fondo e toccate sette volte la voce Numero build. Se richiesto, inserite il vostro PIN e apparirà la scritta Sei uno sviluppatore. Ora toccate la freccia indietro in alto a sinistra, poi toccate Sistema. Scorrete in basso e toccate {} Opzioni sviluppatore. Attivate il pulsante in alto di fianco a Usa Opzioni sviluppatore, se spento, poi toccate la voce Servizi in esecuzione. Si apriranno i servizi in esecuzione. Scegliete un'app che si avvia da sola e poi toccate Interrompi. Limitate il numero dei processi attivi

Se non vi piace l'idea di interrompere manualmente i processi delle app, potete ridurre il numero di processi attivi. In questo modo, Android manterrà solo le app che state utilizzando attivamente, mentre tutti gli altri processi verranno terminati. Andate nelle Opzioni sviluppatore da Impostazioni e poi toccando Sistema. Ora toccate in alto a destra l'icona a forma di lente d'ingrandimento e scrivete processi. Toccate Limite processi in background. Toccate Limite processi in background e selezionate un numero a piacere (il limite standard è circa 20 processi).

Come disinstallare un'app su Android

Il vostro intento è invece disinstallare un'app su Android? Tenete presente che disinstallare un'app significa eliminarla dal telefono. L'app stessa e i dati utente. In questo caso potete sfruttare le stesse indicazioni che vi abbiamo mostrato nel capitolo dedicato. La differenza è che invece di toccare Disattiva dovete toccare il pulsante Disinstalla. Per una spiegazione più approfondita, vi rimandiamo alla nostra guida Come disinstallare app Android senza root.

Domande e risposte

Come disattivare un'app senza eliminarla? Se volete disattivare un'app su Android, toccate e tenete premuta l'icona dell'app nella schermata iniziale o nel cassetto delle app. Nel menu che si apre toccate la "i" in alto a sinistra, poi toccate Disattiva. Se non vedete Disattiva ma Disinstalla, significa che non è un'app di sistema e potete solo disinstallarla.