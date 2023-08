Volete sapere come fare? Non perdiamo tempo e andiamo a scoprirlo, oltre a ricordarvi come scaricare video da YouTube .

Saperlo potrebbe servirvi in caso desideriate infatti avere una maggiore privacy, sia da parte di Google che da parte di altri componenti della famiglia che potrebbero "curiosare" nelle vostre abitudini di visualizzazione, ma vi permetterà - prima o poi verso la fine del 2023 - di avere una homepage di YouTube bianca, ovvero senza video suggeriti. Questo perché la GrandeG ha introdotto una novità per cui se si ha la cronologia disattivata non verranno proposti video.

Questo potrebbe essere un vantaggio per molti utenti, in quanto vi consente non solo di recuperare i video visti, ma permette a YouTube di "imparare a conoscervi" per proporvi contenuti simili. Ma come disattivare e cancellare la cronologia di YouTube ?

Sicuramente apprezzerete YouTube per la quantità di contenuti in grado di proporvi, che siano guide per risolvere un problema, recensioni di dispositivi o video di intrattenimento del vostro YouTuber preferito, ma la piattaforma ha una caratteristica: ricorda tutto, peggio degli elefanti.

Indice

Come disattivare la cronologia di YouTube

Come abbiamo anticipato in apertura, il 9 agosto 2023 YouTube ha annunciato una novità, che introdurrà gradatamente negli ultimi mesi dell'anno. Secondo questa nuova esperienza, chi ha la cronologia delle visualizzazioni in pausa non riceverà più suggerimenti una volta approdato nella pagina principale della piattaforma, da sito o app. Il che implica arrivare a una pagina vuota e non al consueto feed di contenuti video scelti in base alle nostre precedenti visualizzazioni.

A parte questo, sapere come disattivare la cronologia (di visualizzazione ed eventualmente ricerche) di YouTube vi consente di avere un maggiore controllo sulla vostra privacy, anche all'interno dell'ambito famigliare, perché magari non volete rivelare che avete passato un pomeriggio a guardare una playlist di sigle di cartoni animati.

Vediamo come fare, da PC, telefono o TV, sia per quanto riguarda le visualizzazioni che le ricerche effettuate sulla piattaforma, tenendo presente che la cronologia è sincronizzata per il vostro account, quindi è ininfluente da quale dispositivo compiate questa operazione. Considerate inoltre che da browser se non avete effettuato l'accesso alla piattaforma non verrà ovviamente salvata nessuna cronologia.

Da PC

Se volete disattivare la cronologia di YouTube da PC, avete diversi modi per farlo. Il più semplice è andare sul sito di YouTube ed eventualmente effettuare l'accesso. Ora cliccate sul pulsante Raccolta a sinistra e poi cliccate su Cronologia in alto. Qui potete vedere la cronologia delle visualizzazioni, e a destra sospenderla semplicemente cliccando sul pulsante Sospendi cronologia visualizzazioni. Successivamente, cliccate su Sospendi nella finestra che si apre per confermare la vostra scelta.