Andiamo a scoprirlo, sia da browser, telefono Android o iPhone, e anche come fare in caso vi siate abbonati tramite TIMVision o Amazon . E dato che siamo in argomento non scordatevi di dare un'occhiata anche alla nostra guida su c ome vedere Disney+ gratis.

Ma niente dura per sempre, e nonostante i fantastici film e serie TV che propone potreste aver deciso che è arrivato il momento di passare ad altro. Ma come disattivare Disney Plus ?

Disney Plus è uno dei migliori servizi di streaming in circolazione, e nonostante sia disponibile in Italia da pochi anni si è già ritagliato una consistente fetta di mercato .

Indice

Come disattivare Disney Plus

Andiamo a vedere come fare a seconda del vostro dispositivo o metodo di sottoscrizione, tenendo presente che la disdetta dell'abbonamento a Disney+ non comporta l'eliminazione dell'account , e quindi potete sempre riattivare il servizio in un secondo momento, in caso cambiate idea.

Gli abbonamenti sul Play Store o sull'App Store sono infatti gestiti dalle piattaforme di pagamento proprietarie di Google e Apple, e non dallo sviluppatore dell'app (in questo caso Disney). Quindi per disdire l'abbonamento dovete procedere attraverso le impostazioni del servizio e non dal sito o dall'app di Disney. Vediamo come fare.

Come abbiamo anticipato poche righe più sopra, la procedura appena descritta è valida se avete sottoscritto l'abbonamento a Disney+ da browser Web o comunque non da app per dispositivi mobili.

In caso vi stiate chiedendo come disattivare il rinnovo automatico di Disney Plus, sappiate che la piattaforma prevede solo il pagamento con rinnovo automatico su carta di credito o PayPal, e non potete effettuare il pagamento manuale. Quindi la procedura da seguire è la stessa appena descritta.

Successivamente, confermate la vostra intenzione e disattivare Disney Plus e a questo punto avrete disattivato il rinnovo automatico . In ogni caso, potrete comunque avere accesso a Disney+ fino alla fine del periodo di fatturazione in corso, ma potete sempre riattivarlo andando nel sito Disney Plus, effettuando l'accesso con il vostro account e cliccando in alto a destra su Il mio profilo .

Qui sotto Dettagli abbonamento vedrete la prossima data di fatturazione, il che vi serve per sapere quando disattivare l'abbonamento prima del rinnovo. Cliccate sulla voce Disdici abbonamento , e vi verrà chiesto di specificare il motivo per cui volete disdire l'abbonamento. Cliccate su una delle voci, scegliendo tra Problemi tecnici , Troppo costoso / non posso più permettermelo e altro, poi cliccate su Continua e scegliete se prendere o meno parte al sondaggio (facoltativo).

Inserite la vostra email e password, poi cliccate sul pulsante Accedi e sarete all'interno del vostro account. Ora cliccate in alto a destra su Il mio profilo e selezionate la voce Account, poi nella sezione Abbonamento cliccate sul vostro abbonamento in corso.

La procedura può essere effettuata da browser, indipendentemente dal dispositivo che state utilizzando, che sia un computer, tablet, telefono o altro. Per farlo, andate sul sito di Disney Plus e cliccate in alto a destra sul pulsante Accedi.

Se avete sottoscritto l'abbonamento a Disney Plus direttamente dalla piattaforma (e non tramite App Store o Play Store), dovrete disdirlo attraverso il sito ufficiale .

Adesso vedrete gli abbonamenti sul vostro account: sotto quelli attivi toccate Disney Plus e nella schermata successiva potrete gestire la sottoscrizione al servizio.

Toccate il pulsante Annulla abbonamento e vi verrà chiesto il motivo della vostra decisione. Toccate il menu a tendina con la voce Perché vuoi procedere all'annullamento?, selezionate una risposta e poi toccate Continua. Infine, toccate il pulsante Annulla abbonamento e alla fine del periodo di fatturazione non vi verrà più addebitato il costo mensile (o annuale) del servizio, tenendo presente che non potrete neanche più utilizzarlo.

Se non doveste vedere un abbonamento attivo a Disney Plus in questa sezione del Play Store, significa che vi siete abbonati al servizio da browser e non da app per dispositivi mobili.

In questo caso potete disattivare l'abbonamento sempre da telefono o tablet Android ma da browser, seguendo i passaggi descritti nel primo capitolo.

Da iPhone

Come per i dispositivi Android, se vi siete abbonati a Disney Plus dall'app omonima su iPhone, effettuerete i pagamenti tramite il metodo associato al vostro ID Apple, e per disattivare l'abbonamento al servizio dovete operare attraverso le impostazioni del dispositivo.

Per agire da iPhone o da iPad, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, poi toccate in alto il vostro nome. Successivamente, toccate la voce Abbonamenti per accedere alla sezione dedicata alle sottoscrizioni effettuate tramite App Store, e in alto vedrete le sezioni degli abbonamenti attivi e inattivi (più eventualmente qualche offerta da parte di Apple di provare un servizio).

Sotto la sezione Attivi, individuate Disney Plus e vi verrà indicata la scadenza del periodo di fatturazione. Toccate il nome della piattaforma, poi selezionate la voce Annulla abbonamento.

Date conferma della vostra intenzione toccando Conferma e il servizio non sarà rinnovato alla sua scadenza, ma potrete comunque sfruttarlo fino alla data di scadenza, mostrata sulla pagina.

Come per Android, se non doveste trovare la sezione Disney+ sotto la voce Attivi degli abbonamenti, significa che avete sottoscritto un piano direttamente tramite il sito di Disney e dovrete operare da browser come descritto nel primo capitolo.

Da TIM

Ma il browser e l'app per dispositivi mobili non sono gli unici strumenti per iscriversi a Disney Plus. Alcuni servizi di terze parti come TIM infatti includono nei loro pacchetti anche Disney Plus.

Come fare in questo caso? Se avete sottoscritto un piano TIMVision con Disney Plus incluso (TIMVision con Disney+, TIMVision Intrattenimento o TIMVision Gold) e volete sapere come disdirlo, sappiate che non potete farlo singolarmente, ma dovete disdire tutto il pacchetto TIMVision.

Inoltre se non volete riattivare un'altra offerta dopo aver disattivato quella con Disney Plus tenete presente che entro 30 giorni dovete restituire il decoder TIMVision Box.

Se siete intenzionati a procedere, potete farlo da sito TIM o app MyTIM. Se optate per la prima ipotesi, dovete andare sul sito della piattaforma e cliccare in alto a destra sulla voce MyTIM (l'icona a forma di omino stilizzato, se la finestra è contratta).

Nella pagina che si apre inserite la vostra email e password dell'account TIM, poi selezionate a sinistra la voce Linea. Cliccate su TV e servizi, per poi cliccare sulla vostra offerta sotto la sezione TV.

Cliccate sul pulsante Gestisci e selezionate la voce Modifica o disattiva, poi premete sul pulsante Disattiva e infine su Conferma, e il vostro piano TIMVision con Disney Plus sarà disattivato.

In alternativa, potete effettuare la stessa procedura anche da app MyTIM. Assicuratevi di averla installata sul vostro dispositivo, Android o iOS, e avviatela. Se è la prima volta che accedete inserite le vostre credenziali dell'account TIM a voi intestato, poi nella schermata iniziale toccate la voce TV, oppure toccate in basso la scheda Altro e nella schermata successiva toccate Linea, per poi selezionare TV e servizi.

Ora toccate la vostra offerta TIMVision attiva, selezionate il pulsante Gestisci e come da Web toccate Modifica o disattiva.

Toccate la voce Disattiva e confermate la vostra intenzione toccando Conferma.

Da Amazon

Avete attivato Disney Plus tramite app su Fire TV Stick, Fire TV o tablet Amazon Fire? In questo caso i pagamenti sono gestiti direttamente da Amazon e non da Disney, quindi per disattivare l'abbonamento dovete agire attraverso la piattaforma del gigante dell'eCommerce.

Per farlo, andate sul sito di Amazon e cliccate in alto a destra su Accedi, poi inserite i vostri dati di accesso (assicuratevi di utilizzare lo stesso account attivo sul dispositivo che avete usato per sottoscrivere l'abbonamento a Disney Plus).