Come disattivare il download automatico su WhatsApp

Avete WhatsApp e utilizzate questa applicazione ogni giorno in modo da comunicare facilmente con i vostri amici e i vostri familiari? L'app di messaggistica istantanea è estremamente comoda e semplice da utilizzare. Garantisce agli utenti rapidità nella comunicazione, oltre che alla possibilità di effettuare chiamate e videochiamate gratis. Inoltre, come già saprete, su WhatsApp è possibile inviare foto, video, documenti, ecc. Avete alcuni dei vostri contatti che vi inviano troppi file? Riceverne di molti può avere diversi svantaggi. Prima di tutto, se non siete connessi a una rete Wi-Fi potreste consumare gran parte dei Giga della connessione dati; oppure vi potreste ritrovare con troppi contenuti foto e video nella vostra galleria, rischiando così di non ritrovare i vostri o quelli che vi interessano davvero. Siete curiosi di sapere se c'è un modo di risolvere questo problema? La risposta è si e vi stiamo per spiegare qual è. Per evitare l'accumulo di contenuti inviati dai vostri contatti su WhatsApp sui gruppi o nelle chat singole potrete procedere a disattivare il download automatico nell'app. In questo modo potrete scegliere voi cosa scaricare, nel caso di sia qualcosa di importante o che vi interessi davvero. Non sapere come si fa? La procedura sarà illustrata passo dopo passo nei paragrafi a seguire. Dunque, ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Vi consigliamo anche di eseguire i passaggi proprio mentre li spieghiamo, in questo modo non rischierete di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Disattivare il download automatico

Vediamo subito come fare per disattivare il download automatico su WhatsApp, in modo da non ritrovarsi troppi contenuti indesiderati nella galleria del proprio dispositivo mobile. Prima di tutto prendete il vostro smartphone e sbloccate lo schermo, se è necessario. Poi, cercate l'app di WhatsApp e fate clic sulla sua icona per avviarla. Vedrete così la schermata principale dell'applicazione, quella con tutte le chat presenti in elenco. Fate riferimento alla parte superiore e cliccate sull'icona con i tre puntini disposti in verticale che si trova a destra. Premete sulla voce Impostazioni, presente nella finestra che apparirà. Fate tap sull'opzione Chat e a questo punto selezionate Visibilità dei media. In corrispondenza di questa voce spostate la levetta da ON a OFF in modo da disattivare il download automatico di foto, video e documenti inviati su WhatsApp dai vostri contatti. Nulla di complicato, vero? Tenete presente che non si tratta di una decisione definitiva. Potrete in qualunque momento seguire la stessa procedura e reimpostate la levetta su ON per riattivare lo scaricamento automatico dei contenuti su WhatsApp e averli direttamente nella galleria del vostro dispositivo mobile.

Disattivare il download di una chat o gruppo

Volete sapere se è possibile disattivare il download automatico su WhatsApp solo per alcune chat? Si, è possibile. Non sapete come fare? Continuate a leggere per scoprirlo. Dunque, prima di tutto prendete lo smartphone e, in caso sia necessario, sbloccate lo schermo. Cercate poi l'icona di WhatsApp e cliccateci su. Vedrete così la schermata principale dell'app con tutte le conversazioni. Individuate la chat o il gruppo per cui avete deciso di procedere con la disattivazione del download automatico di foto e video. Apritela con un clic. Fate tap sul nome del contatto o del gruppo presente nella parte superiore dello schermo. Cercate la voce Visibilità dei media e premetela. Apparirà la finestra Mostrare i media scaricati di recente da questa chat nella galleria del dispositivo? e qui dovrete fare clic su No, poi confermare con Ok. Nulla di più. Anche in questo caso non si tratta di un'operazione definitiva, non vi preoccupate. Potrete ripetere la procedura appena spiegata e reimpostare tutto così com'era prima, riattivando lo scaricamento automatico dei contenuti nella chat o gruppo in questione.