Microsoft Edge è uno dei browser più popolari al mondo, e non solo per il fatto di essere preinstallato nei PC Windows, ma anche per l'ampio set di funzionalità, soprattutto legate all'intelligenza artificiale. E se per qualche motivo non dovesse piacervi, avete sempre la possibilità di installare un altro strumento come Chrome o Firefox, ma in Windows ci sono un paio di situazioni che ancora vi disturbano, ovvero il fatto che sia il browser predefinito e che a volte si avvii automaticamente. Andiamo quindi a vedere come disattivare Edge in modo da risolvere questi problemi. Perché magari non avete la necessità di disinstallare completamente il browser (in caso sia questo il vostro desiderio, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata all'argomento), ma semplicemente volete fare in modo di poterne usare un altro quando cliccate sui collegamenti, e tenere Edge come alternativa in caso di problemi con alcuni siti.

Indice

Come disattivare Edge all'avvio di Windows

Lanciato nel 2015 insieme a Windows 10, Microsoft Edge è diventato nel tempo uno dei migliori browser sul mercato, soprattutto da quando, nel 2019, è stato ricostruito utilizzando come base Chromium (la stessa di Chrome). Nel 2023, inoltre, Microsoft ha infuso una serie di funzionalità legate all'intelligenza artificiale nello strumento, prima con Bing Chat e poi, a fine anno, con l'integrazione dell'assistente virtuale Copilot. Nondimeno, per molti il fatto che Edge non solo sia il browser preinstallato in Windows e quindi predefinito, ma che si avvii automaticamente quando si accede al computer può essere fonte di frustrazione. Ma niente paura, disattivare Edge all'avvio è un'operazione semplicissima che consente di poter utilizzare il browser della casa di Redmond senza la necessità di disinstallarlo. E se invece state cercando una soluzione più drastica, ovvero come rimuovere Edge con PowerShell da Windows, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata, dove non solo risponderemo alla domanda, ma vi spiegheremo anche come eliminare Microsoft Edge per sempre in modo che non si reinstalli dopo un aggiornamento di Windows. Ma torniamo alla questione in oggetto, come fare in modo che Edge non si avvii automaticamente all'accesso a Windows? Per farlo, dovete cambiare le impostazioni delle app che si attivano all'avvio del sistema operativo, ecco come. Disattivate l'avvio automatico Il modo più semplice è premere i tasti Windows + I, poi nel pannello di sinistra cliccare su App e in basso, nella scheda centrale, selezionare App. Qui vedrete una serie di app che si avviano al momento dell'accesso: cercate Microsoft Edge e disattivate l'interruttore che vedete alla sua destra. In alternativa, per fare la stessa cosa cliccate con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni e selezionate la voce Gestione attività. Nella finestra che si apre, in caso il pannello di sinistra sia contratto (ovvero vedete solo le icone) cliccate sull'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra. Ora vedrete icone e descrizioni. Cliccate su App di avvio e cercate Microsoft Edge, poi cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e selezionate la voce Disattiva, poi chiudete la finestra. Questa soluzione non solo non vi obbligherà a vedere Microsoft Edge all'avvio, ma farà risparmiare risorse di sistema e vi consentirà un tempo di accesso inferiore. Disattivate la funzione che riavvia le app aperte alla chiusura In caso non doveste vedere Edge tra i servizi in questa finestra, e comunque come soluzione aggiuntiva, potete disattivare anche la funzione che riapre le app al riavvio di Windows. Per farlo, seguite questa procedura (che poi è quella indicata da Microsoft). Premete i tasti Windows + I per aprire le impostazioni di Windows, poi nel pannello di sinistra cliccate sulla voce Account.

Successivamente, al centro, scorrete in basso e cliccate sulla voce Opzioni di accesso, poi nella schermata seguente scorrete verso il basso e sotto Impostazioni aggiuntive disattivate l'interruttore di fianco a Salva automaticamente le app riavviabili quando mi disconnetto e riavviale all'accesso. Questa funzione serve in quanto quando spegnete il PC Windows ricorda le app che avevate aperto e le riapre quando riaccendete il computer, ma potrebbe far sì che Edge si apra da solo, quindi è meglio disabilitarla. Chiudete le Impostazioni e Microsoft Edge non si avvierà più all'accesso, ma torniamo a far notare che questa soluzione non lo disinstallerà, in quanto ne disattiverà solo l'avvio automatico. Disattivate l'avvio rapido di Edge Anche Edge ha una sua funzione integrata di avvio automatico. Per disattivarla, dovete andare direttamente nelle impostazioni del browser: avviate il browser e cliccate sull'icona con tre puntini in alto a destra, poi in fondo selezionate Impostazioni. Nella finestra che si apre, cliccate a sinistra su Sistema e prestazioni e al centro vedrete una serie di opzioni a disposizione. In alto, disattivate l'interruttore di fianco ad Avvio rapido. Questa è una funzione attiva per impostazione predefinita in Microsoft Edge che riduce essenzialmente il tempo necessario per aprire Edge caricando il browser ogni volta che si avvia il PC. Che è proprio quello che vogliamo evitare.

Disattivate le app e le estensioni di Edge che si avviano quando il browser è chiuso Se invece notate che Microsoft Edge si avvia di tanto in tanto, sotto vedrete un'altra voce, Continua a eseguire le estensioni e le app in background quando Microsoft Edge è chiuso: disattivatelo e Edge non si riavvierà più se non lo decidete voi. Disattivate Contenuti in evidenza nella schermata di blocco Contenuti in evidenza è una funzionalità che recupera automaticamente nuove immagini, suggerimenti, fatti divertenti e altro da Bing e le visualizza nella schermata di blocco. Se però cliccate inavvertitamente su un suggerimento, è possibile che la funzione apra Microsoft Edge quando sbloccate il computer, e se la cosa dovesse darvi fastidio è meglio disattivarla. Ecco come fare.

Premete i tasti Windows + I per andare nelle Impostazioni di Windows, poi cliccate a sinistra sulla voce Personalizzazione e scorrete verso il basso nella finestra centrale. Ora cliccate su Schermata di blocco e, nella scheda Personalizza la schermata di blocco, cliccate sul menu a tendina dove vedete Contenuti in evidenza di Windows. Selezionate qualunque altra opzione, come Immagine o Presentazione. Disattivate l'avvio automatico per il servizio Microsoft Edge Update Il servizio Microsoft Edge Update serve per gestire l'installazione degli aggiornamenti più recenti per il browser, il che è molto comodo ma potrebbe causare l'apertura automatica di Microsoft Edge. Per disattivarlo, dovrete modificare il tipo di avvio per Microsoft Edge Update Service sul PC. Ecco come. Premete i tasti Windows + R per aprire la finestra di dialogo Esegui e scrivete questo comando, per poi premere Invio: services.msc Nella finestra Servizi scorrete verso il basso per individuare Microsoft Edge Update Service, poi cliccateci sopra due volte e al centro, di fianco a Tipo di avvio, cliccate sul menu a tendina e selezionate Manuale.

In basso cliccate su Applica e poi su OK. Tenete presente che in questo modo Microsoft Edge potrebbe non aggiornarsi automaticamente, quindi dovrete controllare sempre manualmente dalle Impostazioni del browser. Modificate il Registro di sistema Un altro modo per impedire l'avvio di Microsoft Edge è modificando il file di Registro di sistema, ma tenete sempre presente che questa soluzione è potenzialmente rischiosa, quindi seguite attentamente i passaggi. Premete il tasto Windows e scrivete Regedit, poi cliccate sul risultato e cliccate su Sì. Nella finestra che si apre andate nella cartella HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft Volendo potete copiare l'indirizzo e incollarlo direttamente nel campo tra la riga dei menu (quella con File, Modifica e altri) e le cartelle. Ora a sinistra cliccate con il tasto destro del mouse su Microsoft, selezionate Nuovo, cliccate su Chiave e digitate il nome MicrosoftEdge, per poi premere il tasto Invio. Successivamente, cliccate con il tasto destro su MicrosoftEdge, selezionate Nuovo e cliccate su Valore DWORD (32 bit). A destra apparirà il valore: chiamatelo AllowPrelaunch. Adesso cliccateci sopra due volte, impostate il valore su 0 e in basso cliccate su OK. Adesso riavviate il computer per rendere effettive le modifiche e Microsoft Edge non dovrebbe più avviarsi automaticamente. In caso doveste cambiare idea, tornate all'Editor di Registro di sistema e cliccate sul tasto destro del mouse su MicrosoftEdge, poi selezionate Elimina. Controllate le attività attive nell'Utilità di pianificazione Se Microsoft Edge dovesse aprirsi ancora automaticamente, controllate che non sia tra le attività attive nell'Utilità di pianificazione, uno strumento di Windows che avvia attività in maniera automatizzata. Per farlo, premete i tasti Windows + R per aprire Esegui, poi scrivete il seguente comando e premete Invio: taskchd.msc Nella finestra dell'Utilità di pianificazione, selezionate Libreria Utilità di pianificazione a sinistra e al centro vedrete un elenco di attività. Individuate e selezionate qualsiasi attività relativa a Edge, quindi a destra cliccate su Disattiva.

Come togliere Edge da predefinito

Se invece il vostro desiderio è far sì che quando cliccate su un collegamento si apra un altro browser diverso da Edge (come Chrome o Firefox, ad esempio), cioè volete sapere come togliere Microsoft Edge da predefinito, la procedura da seguire è diversa. Se utilizzate Windows 11, premete i tasti Windows + I per andare nelle Impostazioni del computer, poi a sinistra cliccate sulla voce App. Successivamente, nella finestra centrale cliccate su App predefinite, scorrete in basso e selezionate il browser che volete impostare come predefinito. Se per esempio volete impostare Google Chrome come predefinito, cliccate sulla voce relativa, poi in alto a destra, di fianco alla scritta Imposta Google Chrome come predefinito, cliccate sul pulsante Imposta predefinito.

In basso, in corrispondenza delle voci .htm, .html e se scorrete oltre anche .http e .https, vedrete che il programma selezionato per l'apertura cambierà da Microsoft Edge a Google Chrome (o il browser che avete scelto). Nell'elenco dei file che verranno aperti da Microsoft Edge per impostazione predefinita vedrete anche i .pdf: se volete cambiarli cliccateci sopra e nella finestra che si apre selezionate il programma da utilizzare per la loro gestione (per esempio Firefox ha uno strumento di modifica dei PDF integrato molto utile, ma potete scegliere quello che desiderate).

