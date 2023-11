Il servizio di sicurezza, integrato nel sistema operativo del robottino, è infatti piuttosto efficace nell'indicarci, bloccarci e in alcuni casi disinstallarci app che ritiene pericolose, sia che provengano dal Play Store che abbiamo installato tramite sideload. Scopriamo come disattivarlo, ma non prima di ricordarvi le migliori app per pulire Android .

Ecco perché Google ha creato Play Protect , uno strumento per rendere più sicuri i dispositivi Android. Ma in alcune circostanze potremmo non averne bisogno, anzi, la sua solerzia potrebbe infastidirci o impedirci di effettuare una qualche operazione : ecco perché potreste voler sapere come disattivare Google Play Protect .

Cos'è Google Play Protect

è una funzione di sicurezza integrata sui dispositivi Android che mira a proteggere gli utenti da minacce come. La sua caratteristica di spicco è la sua capacità die assistere automaticamente nella rimozione di app da un dispositivo.

Lo strumento, che si basa sul machine learning per evolvere e riconoscere sempre nuove minacce, offre due tipi di funzionalità, sul dispositivo, dove serve da scudo contro eventuali infezioni ed è integrato con i componenti su cloud di Google per essere sempre aggiornato, e su cloud, in quanto scansionando quotidianamente 125 miliardi di app cerca di far sì che, anche scaricando app al di fuori del Play Store, siate protetti.

Ma cosa fa nello specifico Google Play Protect? La funzione è piuttosto versatile, ed è molto più di un semplice antimalware, in quanto di consente di controllare le app installate o che si vogliono installare su un dispositivo e segnalare un eventuale contenuto dannoso.

Ecco un elenco delle sue caratteristiche:

Esegue un controllo di sicurezza sulle app dal Google Play Store prima di scaricarle.

sulle app dal Google Play Store prima di scaricarle. Controlla il dispositivo alla ricerca di app potenzialmente dannose da altre fonti.

il dispositivo alla ricerca di app potenzialmente dannose da altre fonti. Avverte l'utente della presenza di app potenzialmente dannose.

l'utente della presenza di app potenzialmente dannose. Potrebbe disattivare o rimuovere le app dannose dal dispositivo.

o le app dannose dal dispositivo. Avverte l'utente delle app rilevate che violano le politiche di Google sul software indesiderato nascondendo o travisando informazioni importanti.

l'utente delle app rilevate che violano le politiche di Google sul software indesiderato nascondendo o travisando informazioni importanti. Invia all'utente avvisi sulla privacy sulle app che possono ottenere le autorizzazioni dell'utente per accedere alle sue informazioni personali, violando la politica di Google per gli sviluppatori.

sulle app che possono ottenere le autorizzazioni dell'utente per accedere alle sue informazioni personali, violando la politica di Google per gli sviluppatori. Potrebbe reimpostare l'app per proteggere la privacy dell'utente, almeno su certe versioni di Android

Google Play Protect analizza il comportamento, le autorizzazioni e altri fattori di ogni app che stiamo per scaricare, in modo da individuare potenziali rischi, e infatti l'intento è individuare le applicazioni potenzialmente dannose (PHA, potentially harmful applications).

Se viene rilevato un PHA, l'utente riceverà una notifica che gli chiede di rimuoverlo, e Play Protect potrà agire in diversi modi a seconda del livello di pericolo e della situazione. Per app che si stanno per installare, la procedura potrà essere bloccata, mentre per app già installate potrebbe essere chiesto di disinstallarle o potranno essere disinstallate automaticamente, se lo strumento le riconosce dopo averle confrontate con il suo database.

Se invece un'app richiede l'autorizzazione dell'utente per accedere alle sue informazioni personali violando la politica per gli sviluppatori di Google (ovvero non è trasparente sull'uso dei dati degli utenti o peggio), Google Play Protect genererà un avviso sulla privacy e, su alcune versioni di Android, potrebbe anche reimpostarne le autorizzazioni.

Infine, se un'app viene rimossa dal Play Store ed è già installata sul telefono, Play Protect vi avviserà e vi inviterà a disinstallarla quanto prima.

A questo punto è chiara l'importanza dello strumento e perché sia sconsigliato disattivarlo, ma in alcune circostanze, per esempio nel caso volessimo testare un'app, potrebbe essere necessario. A questo proposito, è giusto specificare che Play Protect non impedisce l'installazione manuale di app al di fuori del Play Store, ovvero tramite file .apk (il cosiddetto sideload), quindi non dovrete disattivarlo solo per questo.

Questa azione, che da Google viene definita come installazione di app da origini sconosciute (bloccata per impostazione predefinita dal sistema Android e per cui dovrete disattivare un pulsante apposito), viene infatti semplicemente monitorata da Play Protect, che vi avviserà e in caso bloccherà l'installazione di un'app se riconosciuta nel suo database di programmi ritenuti potenzialmente dannosi. Inoltre, grazie a un aggiornamento di ottobre 2023, Play Protect non controllerà solo l'app, ma anche alcune caratteristiche del suo codice, per evidenziare con maggiore tempestività eventuali pericoli.

Se comunque siete decisi a procedere, vediamo come disattivare Google Play Protect.