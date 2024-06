Come disattivare OneDrive, non solo da Windows

Scopriamo come fare, perché non è detto che tutti vogliano memorizzare i propri dati nel cloud.

Oppure non lo usate proprio e volete sapere come rimuoverlo? Qualunque sia la vostra situazione, vi spiegheremo come mettere in pausa, scollegare l'account, disattivare o anche disinstallare l'app del servizio. Su PC Windows, ma anche su Mac, dispositivi Android o iPhone e iPad.

A volte, però, potreste voler sapere come disattivare OneDrive . Il servizio infatti continua a lavorare in background e a seconda della situazione potrebbe causare un rallentamento del computer, aumentare il consumo della batteria o, se siete connessi a una rete dati cellulare, consumare preziosi Giga.

Indice

Cos'è OneDrive

Insomma, ci sono molti motivi per apprezzare OneDrive, ma potreste non volerlo più usare perché avete avuto un'offerta per un altro servizio di archiviazione, oppure volete solo metterlo in pausa per un certo periodo di tempo. Vediamo come fare a seconda delle vostre necessità.

In pratica, è come un disco rigido raggiungibile tramite Internet, che nella versione gratuita mette a disposizione 5 GB di spazio. Ovviamente, pagando si possono aumentare considerevolmente, a partire dai 100 GB del piano Microsoft 365 Basic da 20 euro l'anno, per arrivare a 1 TB del piano Microsoft 365 da 69 euro l'anno.

Come altri strumenti del genere, OneDrive offre una serie di funzionalità, come la possibilità di effettuare il backup dei dati sul computer e sincronizzarli con altri dispositivi, oppure di condividere foto o file con altri utenti, senza scordarsi la possibilità di scansionare documenti dall'app per dispositivi mobili e averli a disposizione in tempo reale anche su altri dispositivi.

Come disattivare OneDrive su Windows

OneDrive è preinstallato nei computer con Windows 10 e 11, ma questo non significa che lo strumento, per quanto integrato nel sistema operativo, non possa essere disattivato o addirittura disinstallato. Vediamo come fare.

Come mettere in pausa temporaneamente OneDrive

Volete disabilitare temporaneamente OneDrive, perché magari rallenta la connessione del vostro computer o state usando una connessione a consumo e non volete consumare i Giga?

Nessun problema: è possibile metterlo in pausa, ma solo per un massimo di 24 ore, dopodiché OneDrive riprenderà la sincronizzazione. Ecco come fare.

Cliccate (una volta) sull'icona di OneDrive nella barra degli indirizzi o, se non la vedete (è a forma di nuvola), cliccate sulla freccia verso l'alto a sinistra delle icone del Wi-Fi e dell'ora.

Nella finestra che si apre, cliccate in alto a destra sull'icona a forma di ingranaggio, poi cliccate in basso sula voce Metti in pausa la sincronizzazione.

Scegliete tra le opzioni disponibili: due, otto o 24 ore. La sincronizzazione di OneDrive sarà messa in pausa per il periodo impostato, per poi riprendere.

Come disattivare OneDrive

Se invece volete disattivare OneDrive, la vostra prima opzione è uscire dall'account. In questo modo, il servizio non si connetterà e quindi non sincronizzerà i dati con il cloud.

Per farlo, cliccate nuovamente sull'icona OneDrive nella barra delle applicazioni e selezionate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Ora cliccate su Impostazioni e nella finestra che si apre cliccate a sinistra su Account. Ora cliccate in alto, sotto al vostro nome, su Scollega questo PC, per poi dare conferma cliccando su Scollega account.

Come disattivare l'avvio automatico di OneDrive

Un'alternativa è semplicemente non far avviare automaticamente OneDrive, ovvero disattivarne l'avvio automatico. Questa soluzione vi consentirà di non avviare la sincronizzazione non facendo avviar l'app all'avvio del computer, ma tenete presente che se doveste avviare manualmente OneDrive questo riprenderà a funzionare fino allo spegnimento del computer (o se doveste fermarne il processo).

Il vantaggio di questa soluzione è che avrete sempre la cartella sul computer.

Per disattivare l'avvio automatico di OneDrive, premete il tasto Windows e scrivete gestore, poi cliccate su Gestione attività. In alternativa, premete i tasti Ctrl + Maiusc + Esc, oppure cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona Windows e selezionate Gestione attività.

Nella finestra che si apre cliccate a sinistra su App di avvio e individuate OneDrive.exe. Cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e selezionate Disabilita, poi chiudete la finestra.

Come disinstallare OneDrive

Se invece non siete interessati a usare OneDrive e volete disinstallarlo, ecco come fare.

Premete il tasto Windows e scrivete OneDrive, poi nella finestra che si apre, cliccate in basso su Disinstalla.

Cliccate su Disinstalla quando Windows richiede conferma e l'app verrà disinstallata. In caso cambiate idea, potete scaricarla nuovamente dal Microsoft Store, scrivendo OneDrive nel campo di ricerca in alto e poi cliccando su Installa.