Come disattivare la riproduzione casuale su Spotify

Siete appassionati di musica e non vi perdete le nuove uscite e gli album dei vostri cantanti o gruppi preferiti? In questo caso, sicuramente tra le app più utilizzate del vostro dispositivo c'è Spotify, non è così? Con questa applicazione potrete ascoltare musica, avere a disposizione spesso i testi delle canzoni, creare delle playlist e scoprire tanti artisti nuovi per espandere le vostre conoscenze musicali. Come avrete notato, quando iniziate ad ascoltare le canzoni di un album parte la riproduzione casuale dei pezzi. Magari vi siete chiesti più volte se è possibile rimuoverla, in modo da ascoltare in sequenza, vero? Se non sapete come si fa, dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa.

Dunque, se vi abbiamo incuriosito e siete ancora qui allora prendetevi un po' di tempo libero da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi.

Nei paragrafi a seguire troverete le istruzioni dettagliate per farlo. Vi consigliamo, inoltre, di provare a eseguire la procedura proprio mentre la leggete. In questo modo riuscirete subito nell'intento e non rischierete di commettere errori e di dover ripetere tutto dall'inizio. Che ne dite? Siete pronti per iniziare?