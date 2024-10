Ecco come disattivare Siri: la guida per fare a meno dell'assistente Apple

L'assistente vocale di iPhone, Siri, è disponibile da ormai diversi anni ed è stato creato con l'obiettivo di migliorare l'interazione tra l'utente e lo smartphone, favorendo l'utilizzo dei comandi vocali. Presente su tutti i dispositivi dell'azienda americana e, giocoforza, anche nelle automobili compatibili con Apple Carplay, Siri può comunque essere disattivato, così da risparmiare risorse e, soprattutto, evitare l'attivazione involontaria e indesiderata dell'assistente vocale. Vediamo, quindi, come disattivare Siri su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Se, invece, Siri non funziona, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento in merito.

Come si blocca Siri?

Per bloccare Siri è necessario, innanzitutto, accendere il dispositivo ed entrare nelle impostazioni di sistema, cercando l'omonima voce. I passaggi possono differire in base allo smartphone, tablet o computer in uso, sicché riportiamo per completezza il percorso da seguire per ciascun dispositivo dell'azienda. Come disattivare Siri su iPhone Per disattivare Siri su iPhone bisogna sbloccare il "melafonino" ed aprire l'app Impostazioni. Se state utilizzando un dispositivo con a bordo il sistema operativo iOS 18, è sufficiente fare tap su "Siri", mentre su iOS 17 e versioni precedenti basta pigiare su "Siri e ricerca". Nella nuova schermata, entrate nella sezione "Parla con Siri" (oppure "Chiedi a Siri" su iOS 17) e, dal menu successivo, selezionate l'opzione "No". Spostate, adesso, l'interruttore verso sinistra in corrispondenza della voce "Premi il tasto laterale per Siri". A questo punto, il sistema mostrerà un avviso recante la scritta "Vuoi disattivare Siri?": fate tap su "Conferma" per proseguire. Come disattivare Siri su iPad La procedura per disattivare Siri su iPad è pressoché identica a quella già riportata per iPhone. Come disattivare Siri su Apple Watch Per disattivare Siri su Apple Watch bisogna, innanzitutto, accendere il dispositivo e premere la Digital Crown, vale a dire la corona dello smartwatch, dopodiché entrate nell'elenco delle app su Apple Watch e pigiate sull'icona Impostazioni, caratterizzata dalla solita forma a ruota di ingranaggio. Selezionate, adesso, l'opzione Siri e spostate verso sinistra l'interruttore in corrispondenza della voce "Rileva Ehi Siri". Inoltre, spostate anche verso sinistra la levetta accanto alla voce "Alza per parlare" e "Premi la Digital Crown", inibendo, di fatto, il raggio di azione dell'assistente virtuale. Come disattivare Siri su Mac Vediamo, infine, come disattivare Siri su Mac. Accendete il computer e cliccate sull'icona delle Impostazioni di sistema nella barra Dock di macOS e pigiate sulla voce Siri e Spotlight, dopodiché disattivate le opzioni "Chiedi a Siri" e confermate la scelta impostata cliccando su "Disattiva" nell'avviso mostrato.

Come togliere Siri che parla?

L'assistente vocale di Apple può essere utilizzato in molteplici scenari: non soltanto al posto dell'interazione con il dito, effettuando un interrogativo e attendendo la risposta dell'assistente (che può equivalere, si badi, anche ad una azione, come l'apertura di una determinata applicazione), ma altresì per "leggere" il nome di chi ci chiama. Per farla breve, Siri può pronunciare il nome del contatto che ci sta telefonando, opzione quest'ultima assai utile se non abbiamo a portata di mano il nostro iPhone e non utilizziamo un Apple Watch (a proposito, avete letto la nostra guida su come configurare Apple Watch?). Ovviamente, questa opzione non è attiva di default ma deve essere abilitata dalle impostazioni di iPhone. Se vogliamo togliere Siri che parla quando ci chiamano e, quindi, togliere Siri che parla, dobbiamo entrare nell'app Impostazioni e selezionare la voce "Siri" (o "Siri e ricerca" su iOS 17 e versioni precedenti). A questo punto, pigiamo su "Leggi nome chiamante" e impostiamo la voce su "Mai". Alla stessa maniera, torniamo indietro e clicchiamo su "Leggi notifiche ad alta voce", impostando l'opzione su "Mai".

Come disattivare Siri quando il telefono è bloccato?

L'utente può decidere di disattivare Siri soltanto in determinate parti del dispositivo: ad esempio, è possibile disattivare Siri quando il telefono è bloccato, mantenendo per converso la possibilità di richiamare l'assistente vocale di Apple in tutti gli altri scenari. Come fare? In tal caso, è sufficiente aprire l'app Impostazioni, entrare nella sezione "Siri" (o "Siri e ricerca" su iOS 17 e versioni precedenti) e spostate verso sinistra l'interruttore in corrispondenza della voce "Usa siri quando bloccato". La stessa procedura vale anche per iPad.

Come silenziare Siri?

Potete silenziare Siri eliminando il riconoscimento del comando vocale "Ehi Siri" ma mantenendo, per converso, l'utilizzo dell'assistente vocale, che può essere sempre richiamato mediante pressione del tasto laterale (su iPhone e iPad) e della Digital Crown di Apple Watch. Per far questo, aprite l'app Impostazioni. Se state utilizzando un dispositivo con a bordo il sistema operativo iOS 18, è sufficiente fare tap su "Siri", mentre su iOS 17 e versioni precedenti basta pigiare su "Siri e ricerca". Nella nuova schermata, entrate nella sezione "Parla con Siri" (oppure "Chiedi a Siri" su iOS 17) e, dal menu successivo, selezionate l'opzione "No". Se state utilizzando Apple Watch, premete la Digital Crown, vale a dire la corona dello smartwatch, dopodiché entrate nell'elenco delle app su Apple Watch e pigiate sull'icona Impostazioni, caratterizzata dalla solita forma a ruota di ingranaggio. Selezionate, adesso, l'opzione Siri e spostate verso sinistra l'interruttore in corrispondenza della voce "Rileva Ehi Siri".

