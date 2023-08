In questa guida andremo proprio a vedere come disattivare gli SMS bancari . Nello specifico vedremo come disattivare gli SMS della banca tramite il vostro operatore, oppure usando l'app della banca.

Da diversi anni ormai tutte le banche offrono la possibilità di ricevere SMS per la notifica di avvenuti pagamenti od operazioni che riguardano il proprio conto. Tra questi troviamo la disposizione di bonifici, modifica di password o richieste specifiche alla propria filiale. E saprete anche bene che tali SMS bancari spesso comportano dei costi aggiuntivi per gli utenti.

Con l'evoluzione della tecnologia abbiamo visto i nostri telefoni diventare sempre più i compagni di ogni giornata, aiutandoci in tante attività quotidiane. Tra queste troviamo l'home banking. Tutti gli smartphone ormai hanno la possibilità di aprire le app bancarie e di ricevere le notifiche dalla banca per operazioni e pagamenti effettuati.

Indice

Cosa sono e quanto costano gli SMS bancari

Il costo degli SMS bancari, se previsto, viene addebitato alla ricezione di ogni singolo messaggio . Questo significa un addebito per ogni SMS bancario ricevuto. Il costo degli SMS bancari varia in base all'operatore: si parte da un minimo di circa 0,10€ e si arriva a circa 0,30€ in altri casi.

Spesso infatti accade che la banca invii degli SMS per comunicare codici OTP e altre informazioni per poi effettuare operazioni sul proprio conto, come effettuare pagamenti , bonifici o altre tipologie di spostamento del denaro. In alcuni casi la ricezione di questi SMS può comportare un costo.

Se anche voi avete un servizio di home banking, ovvero un'app che vi permette di connettervi direttamente al vostro conto bancario per controllare il saldo, effettuare pagamenti e consultare documenti, allora conoscerete le procedure di sicurezza previste ormai da ogni banca per la gestione del conto e delle operazioni.

In questa sezione andiamo a vedere in cosa consistono gli SMS bancari e perché possono costituire una spesa non indifferente per gli utenti.

Come disattivare gli SMS dall'app della banca

La prima operazione da fare è ovviamente accedere al vostro conto online tramite l'app della banca che avete installato sul vostro telefono. L'accesso avviene tramite l'inserimento del codice cliente e della password univoca, con le app di alcune banche è possibile abilitare l'accesso riconoscendo l'impronta digitale per non inserire ogni volta codice cliente e password.

Questa operazione prevede dei passaggi che possono leggermente variare in base alla banca presso la quale siete clienti, chiaramente perché ogni banca prevede un'app diversa, strutturata in maniera diversa. I passaggi principali sono comunque relativamente simili.

Sottolineiamo anche andando a disattivare questo servizio non riceverete più notifiche in merito alle operazioni che vengono effettuate sul vostro conto bancario via SMS. Inoltre, disattivando le notifiche via SMS dalla banca alcune opzioni potrebbero non essere più disponibili, come la possibilità di effettuare pagamenti direttamente dal vostro smartphone. Chiaramente questo dipende molto dalla vostra banca specifica, vi suggeriamo quindi di verificare direttamente dal sito o dalla filiale della vostra banca.

Insomma, dovreste ora avere chiaro cosa sono gli SMS bancari e perché in alcuni casi potrebbero comportare dei costi extra rispetto alle tariffe telefoniche che pagate. In tal caso potreste quindi considerare la possibilità di disattivarli.

Come disattivare gli SMS bancari con l'operatore

Oltre a poter disattivare gli SMS bancari dall'app della vostra banca, dovete sapere che potete disattivarli anche tramite il vostro operatore telefonico.

Come menzionato sopra, gli operatori telefonici identificano gli SMS bancari come servizi digitali. E praticamente tutti gli operatori permettono di disattivare tali servizi digitali, i quali possono includere dei costi extra in base all'offerta che si ha attiva. Da notare che alcune offerte mobile includono i servizi digitali, e pertanto non sarà necessario disattivarli per non incorrere in addebiti extra.

Andiamo quindi a vedere come disattivare gli SMS bancari con il vostro operatore. Anche in questo caso la procedura varia leggermente in base all'operatore che si considera. In generale, la procedura è abbastanza simile tra tutti.

Lo screenshot che trovate in basso riguarda Vodafone. Per consultare i servizi digitali attivi dovrete accedere all'app mobile dell'operatore, poi recarvi nella sezione Offerte attive e infine accedere a Servizi digitali. Per disattivarli sarà necessario accedere al proprio account dal sito web dell'operatore. Per fare questo basterà accedere al proprio profilo dal PC, poi alle Offerte attive, cliccare su Servizi digitali e poi su Gestisci.

Nella schermata che si aprirà sarà possibile disattivare gli eventuali servizi digitali.