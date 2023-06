Nel panorama degli operatori mobile conosciamo Vodafone come quello che figura tra i più attivi, sia in termini di offerte che in termini di iniziative per i suoi clienti. E proprio in questo contesto conosciamo Vodafone Club. Vodafone Club è il programma di fidelizzazione dell'operatore rosso per i suoi clienti, con il quale vengono proposti sconti e promozioni che si rinnovano ogni mese rivolte agli acquisti presso specifici partner commerciali. Vodafone Club è un abbonamento che prevede una tariffa mensile di 3,99 euro. In questa guida andremo a vedere come disattivare Vodafone Club. Nello specifico vedremo in cosa consiste Vodafone Club e come cancellare il suo abbonamento e risparmiare 3,99 euro al mese.

Indice

Cos'è Vodafone Club

Vodafone Club è un programma di fidelizzazione esclusivo offerto da Vodafone ai suoi clienti. Con Vodafone Club potete accedere a una serie di vantaggi speciali e premi. Unirsi a Vodafone Club è relativamente semplice. I membri del club possono beneficiare di tariffe speciali, offerte personalizzate e sconti su prodotti e servizi offerti da Vodafone. Ciò include vantaggi come tariffe telefoniche scontate, pacchetti dati convenienti e promozioni per l'acquisto di telefoni e tablet. Chiaramente tutto ha un prezzo: Vodafone Club nella sua versione base prevede una tariffa mensile pari a 3,99 euro, con il primo mese gratis, mentre Club+ costa 14,99 euro ogni 6 mesi, con rinnovo automatico, salvo disattivazione. Oltre a sconti e promozioni, i membri di Vodafone Club ricevono un trattamento prioritario in termini di assistenza clienti e supporto tecnico. Avrete capito che attivando Vodafone Club andrete incontro a rinnovi automatici, con conseguenti pagamenti mensili della tariffa. Andiamo a vedere quindi come disattivare l'abbonamento nel caso in cui non intendeste più accedere alle iniziative Club e Club+ di Vodafone.

Come disattivare Vodafone Club da telefono

Una volta compreso il contenuto e le iniziative di Vodafone Club per i clienti dell'operatore rosso, andiamo a vedere come disattivare l'abbonamento a Vodafone Club dal vostro telefono. Disattivare Vodafone Club da app Questa è probabilmente la procedura più semplice, visto che passa per l'utilizzo dell'app MyVodafone, la quale nemmeno richiede il login se ci si connette tramite rete dati (questo perché l'app riconosce automaticamente il numero telefonico). La prima cosa da fare è scaricare e installare l'app MyVodafone sul vostro telefono (dal Play Store o da App Store). Poi aprite l'app MyVodafone, accedete tramite le vostre credenziali altrimenti accedete disattivando la connessione Wi-Fi e attivando la rete dati. Quindi accedete al Menù che si trova in basso a destra e selezionate l'opzione Le mie offerte attive dal menù che si è appena aperto. Successivamente, selezionate la voce Opzioni e promozioni, poi toccate il nome dell'opzione da disattivare, in questo caso Vodafone Club, e confermate la vostra scelta selezionando l'opzione Richiedi disattivazione immediata. Alla fine dovrete confermare definitivamente la vostra scelta. Se tutto è andato a buon fine riceverete una comunicazione, via SMS o via email, da parte di Vodafone in cui viene confermata la disattivazione di Vodafone Club. Disattivare Vodafone Club da Area Fai da Te Se invece non volete usare l'app MyVodafone, allora potete disattivare Vodafone Club tramite l'Area Fai da Te che è presente sul sito ufficiale dell'operatore e che è riservata a ogni cliente Vodafone registrato. Per prima cosa recatevi al sito ufficiale Vodafone nell'Area Fai da Te tramite questo link, effettuate il login tramite le vostre credenziali e successivamente cliccate sulla sezione Offerte attive. A questo punto dovreste accedere alla pagina personale con tutte le offerte che avete attivato sulla vostra SIM. Ora dovrete cliccare su Opzioni e promozioni, poi sull'opzione Gestisci che leggete al fianco di Vodafone Club. A questo punto si aprirà una nuova pagina: cliccate quindi sul pulsante Disattiva subito e poi su Conferma per confermare definitivamente la vostra scelta. Anche in questo caso, se tutto è andato a buon fine riceverete una comunicazione, via SMS o via email, da parte di Vodafone in cui viene confermata la disattivazione di Vodafone Club.

Come disattivare Vodafone Club con servizio clienti

Se l'alternativa di disattivare Vodafone Club tramite telefono non fa al caso vostro, allora potete provare a telefonare al servizio clienti per disattivare l'abbonamento a Vodafone Club. Questa operazione potrebbe rivelarsi non semplicissima visto che, ormai da tempo, Vodafone non offre una connessione diretta e immediata con operatori umani per il suo servizio clienti. La prima cosa da fare per disattivare Vodafone Club tramite il servizio clienti è chiamare il numero 190 dal vostro telefono, ovvero dal telefono con la SIM Vodafone per la quale intendete disattivare Vodafone Club. Vi risponderà TOBi, l'assistente virtuale di Vodafone. A questo punto dovrete cliccare sul numero, quando vi viene richiesto, corrispondente alla scelta di assistenza per la vostra linea mobile. Quando l'assistente vi chiederà di pronunciare brevemente il motivo della chiamata allora dovrete riferire "disattivare Vodafone Club" accoppiata alla richiesta di parlare con un consulente umano. A questo punto TOBi dovrebbe avviare la deviazione della chiamata verso un consulente umano. A quel punto potete ripetere nuovamente la richiesta, e attenderne il completamento.

Come disattivare Vodafone Club in negozio