Andiamo a vedere come fare, anche per farlo prima della scadenza della prova gratuita , perché come altri servizi di questo tipo anche YouTube Music vi permette di provare per un certo periodo di tempo (almeno 30 giorni, a seconda delle promozioni in corso) le funzionalità Premium senza dover pagare. Ma prima di approfondire questo argomento, ricordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida su come funziona Amazon Music Prime .

Magari trovate che Apple Music offra una migliore qualità, o che Amazon Music Unilimited sia più conveniente. Oppure semplicemente vi siete accorti che per voi va benissimo il piano gratuito . In ogni caso, potreste essere interessati a sapere come disattivare YouTube Music Premium , da telefono Android, iPhone o computer.

YouTube Music è uno dei servizi di streaming musicale più popolari in commercio, ma potreste pensare che le sue funzionalità, per quanto eccellenti, potrebbero non valere la sottoscrizione a uno dei suoi piani Premium.

Indice

Come funziona la prova di YouTube Music Premium

Infine, sappiate che quando disattivate YouTube Music Premium non avrete diritto a un rimborso, ma essendo il servizio prepagato potrete sfruttarlo fino al termine del periodo di fatturazione. Il rimborso è ammissibile solo in determinate circostanze da verificare con l'assistenza Google, se per esempio c'è stato un problema con il servizio durante il periodo di fatturazione.

Se vi state chiedendo come saltare il periodo di prova gratuito, sappiate che non è possibile: se siete idonei Google ve lo attiverà e al termine dei 30 giorni (o di più a seconda del vostro caso) vi verrà addebitato il costo del vostro piano.

Al termine del periodo di prova, l'abbonamento verrà rinnovato automaticamente utilizzando il metodo di pagamento registrato, ed è per questo che potrebbe interessarvi sapere come disattivare YouTube Music Premium durante la prova gratuita , operazione che andremo a vedere nel prossimo capitolo.

Nel caso invece un utente si sia abbonato per la prima volta oppure che abbia annullato l'abbonamento da più di tre anni , Google potrebbe offrire un periodo di prova esteso , ovvero da più di 1 mese (ma comunque non più di una volta ogni 3 anni).

Durante la registrazione per la prova gratuita vi verrà chiesto di inserire un metodo di pagamento , su cui potrebbe essere effettuata una pre-autorizzazione che permette di verificarne la validità (ma non viene elaborata e scompare entro 14 giorni).

Specifichiamo "a partire da" perché nel momento in cui scriviamo il prezzo è differente a seconda della piattaforma da cui sottoscrivete l'abbonamento, più economico da telefono o tablet Android e da Web, più caro da dispositivi iOS ( 12,99 e 19,99 euro al mese per i piani Individuale e Famiglia rispettivamente, mentre non è disponibile il piano Studenti).

Se volete sapere come annullare l'abbonamento a YouTube Music Premium , è prima opportuno chiarire un paio di aspetti. Innanzi tutto, vi ricordiamo che YouTube Music Premium è il servizio a pagamento di YouTube Music, che consente di eliminare la pubblicità, ascoltare i brani anche in background (o con lo schermo spento) e scaricarli sul dispositivo per l'ascolto offline.

Come disattivare YouTube Music Premium

Se volete cancellare l'abbonamento a YouTube Music Premium, sappiate che potete farlo in qualsiasi momento, da computer, dispositivo Android o iPhone / iPad.

Un'alternativa alla disattivazione è mettere in pausa il piano, funzione che potete impostare per un periodo di tempo che va da 1 a 6 mesi, ma solo da computer o telefono Android.

La procedura per cancellare l'abbonamento è leggermente diversa tra computer e Android o iPhone, in quanto da iOS i pagamenti possono essere gestiti dall'App Store (se vi siete abbonati da lì), mentre dagli altri dispositivi possono essere associati al vostro metodo di pagamento su Google Play (almeno per gli abbonati dal 2022) o direttamente da YouTube Music.

Andiamo a vedere come fare, ma non prima di ricordarvi che quello che andrete a fare in realtà è la disattivazione del rinnovo automatico, e quindi fino alla fine del periodo di fatturazione avrete diritto di sfruttare le funzionalità del servizio che avete già pagato in anticipo.

Inoltre le procedure che andremo a descrivere sono valide anche per disattivare YouTube Premium durante il periodo di prova gratuita in modo da evitare di farci addebitare il costo del piano a pagamento alla scadenza.

Da computer

Se volete disattivare YouTube Music Premium da computer, dovete andare sul sito di YouTube Music e se non l'avete ancora fatto cliccate in alto a destra su Accedi, per poi inserire la vostra email e password per effettuare l'accesso con il vostro account Google.

Alternativamente, cliccate sulla vostra icona di profilo in alto a destra e assicuratevi di stare operando con l'account corretto. In caso, cliccate sulla voce Cambia account per selezionare un altro account (o accedervi cliccando su Aggiungi account nella finestra che si apre).

Adesso, sempre dal menu che si apre dopo aver cliccato in alto a destra sull'icona del vostro profilo, cliccate sulla voce Abbonamenti a pagamento. Potete arrivare alla stessa pagina anche direttamente cliccando su questo link.

Ora cliccate sul menu a discesa Gestisci abbonamento di fianco a YouTube Music Premium, poi cliccate sul pulsante Disattiva, al che si aprirà una finestra pop-up.

Qui vi verrà chiesto se volete continuare con la disattivazione o se preferite mettere in pausa l'abbonamento, quindi cliccate sul pulsante Continua per procedere con l'annullamento, e vi verrà chiesto il motivo (se volete mettere in pausa, dovete selezionare un periodo per la pausa - da 1 a 6 mesi - e poi cliccare su Metti in pausa l'abbonamento).

Selezionate la risposta che meglio si applica alla vostra situazione e cliccate su Avanti, poi cliccate su Sì, annulla per completare la cancellazione.

Dopo aver completato questi passaggi, vi verrà mostrata una finestra pop-up di conferma che la vostra iscrizione è stata annullata, e potrete sfruttare i vantaggi di YouTube Music Premium fino alla fine del periodo di fatturazione corrente.

Se invece vi siete abbonati a YouTube Music Premium da Android dopo il 2022, andate ai vostri abbonamenti in Google Play a questo indirizzo. Se necessario, effettuate l'accesso con il vostro account Google, poi cliccate su Gestisci in corrispondenza dell'abbonamento che volete annullare e cliccate su Annulla abbonamento.

Selezionate un motivo nella finestra popup di conferma e cliccate su Continua.

Da telefono Android

Volete sapere come disattivare YouTube Premium da un dispositivo Android, telefono o tablet? La procedura è simile a quanto visto dal browser Web.

Per farlo assicuratevi di avere installato YouTube Music sul vostro dispositivo, avviatela ed effettuate l'accesso con l'account corretto toccando in basso Accedi e selezionando il vostro account su cui è attivo l'abbonamento.

Successivamente, toccate in alto a destra la vostra immagine di profilo e selezionate la voce Abbonamenti a pagamento, poi selezionate l'iscrizione che desiderate annullare, YouTube Music Premium.

Nella schermata successiva, toccate il pulsante Disattiva vicino al ciclo di fatturazione elencato, poi toccate Continua per procedere con l'annullamento.

Selezionate il motivo per cui volete annullare l'abbonamento tra le opzioni a disposizione e toccate Avanti, infine toccate Sì, annulla per completare la procedura.

Come da computer, riceverete una conferma dell'annullamento, ma potrete continuare a sfruttare i vantaggi del piano Premium fino alla fine del periodo di fatturazione.

Come da computer, se vi siete abbonati dopo il 2022 a YouTube Premium dall'app YouTube Music per Android, il pagamento è associato al vostro account Google Play, quindi dovete andare sul Play Store, toccare la vostra icona di profilo in alto a destra e selezionare Pagamenti e abbonamenti.

Successivamente toccate Abbonamenti e selezionate YouTube Music Premium, poi toccate Annulla abbonamento e seguite le istruzioni a schermo.

Da iPhone

Se volete disattivare l'abbonamento a YouTube Music Premium da iPhone, ci sono tre situazioni possibili. La prima è che vi siate iscritti utilizzando l'app YouTube da iPhone. In questo caso dovete annullare l'abbonamento attraverso App Store.

Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono, poi toccate il vostro nome in alto.

Nella schermata seguente toccate Abbonamenti, poi individuate YouTube Music Premium sotto la voce Attivo e toccatelo. Toccate Annulla abbonamento (o, se volete disattivare il rinnovo alla fine del periodo di prova, toccate Annulla periodo di prova) e avrete disattivato YouTube Music Premium.

In alternativa, se non avete attivato YouTube Music Premium da app per iOS, potete disattivarlo direttamente dall'app stessa. Assicuratevi di aver installato YouTube Music e di aver effettuato l'accesso con il vostro account corretto, poi toccate la vostra immagine di profilo in alto a destra.

Selezionate la voce Abbonamenti a pagamento e nella schermata che si viene ad aprire toccate YouTube Music Premium, poi selezionate Gestisci iscrizioni Apple. Toccate il vostro abbonamento e selezionate Annulla.

Se invece avete sottoscritto il piano dopo il 2022 tramite YouTube Music per Android, il pagamento sarà gestito da Google Play, quindi dovrete andare da computer a questo indirizzo, effettuare l'accesso con il vostro account Google e selezionare Gestisci in corrispondenza di YouTube Music Premium.

Cliccate su Annulla abbonamento, selezionate un motivo per la vostra decisione e cliccate su Continua.