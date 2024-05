Midjourney è uno dei modelli IA più popolari per la creazione di immagini a partire da testo. Il motivo principale è l'incredibile efficacia dello strumento, che lo fanno preferire da molti ad alternative come DALL-E o Stable Diffusion. C'è però un problema, dopo un periodo iniziale, i creatori non hanno più messo a disposizione una prova gratuita. Quindi chi vuole sperimentare le potenzialità del bot deve per forza sottoscrivere un abbonamento. Ma cosa fare se si decide che non è il modello per creare immagini adatto a noi? Vediamo come disdire l'abbonamento a Midjourney e cosa succede quando lo si fa. Inoltre sappiate che in alcuni casi potreste anche chiedere un rimborso. Scopriamo come comportarci in questa situazione, e come fare in caso la vostra intenzione sia invece cambiare piano di abbonamento.

Indice

Cosa succede disdicendo l'abbonamento a Midjourney

Avete deciso di cancellare l'abbonamento a Midjourney? Prima di farlo, vediamo cosa succede una volta che cliccate sul pulsante "Cancel". Una volta effettuata la cancellazione, sappiate che potrete accedere ai servizi della piattaforma fino alla fine del periodo di abbonamento corrente. Manterrete quindi l'accesso a tutte le funzionalità del vostro piano, incluso il tempo della GPU, fino ad allora. Una volta scaduto il periodo di fatturazione, non potrete più utilizzare il bot Midjourney per creare immagini. Inoltre non potrete più accedere alla galleria della comunità e usare lo strumento di download in blocco. Nondimeno, le immagini generate e la pagina Midjourney.com/account non vengono eliminate.

Come disdire l'abbonamento a Midjourney

Fonte: Midjourney

Vediamo adesso come disdire l'abbonamento a Midjourney. Per cancellare un abbonamento a Midjourney, andate sulla pagina del vostro account. Cliccate su Sign in per effettuare l'accesso con il vostro account Discord. Se avete già effettuato l'accesso a Discord, il bot chiederà il permesso di accedere al vostro account. Cliccate su Autorizza per accedere. Una volta effettuato l'accesso, a sinistra cliccate sull'icona a forma di omino in basso. Selezionate Manage subscription. Adesso vedrete i dettagli, le caratteristiche e i dettagli di fatturazione del piano. Accanto ai dettagli del piano, cliccate sul pulsante Manage. Apparirà un messaggio che spiega che il vostro abbonamento si concluderà alla fine del periodo di fatturazione corrente. Cliccate su Confirm cancelation.

Come ottenere un rimborso

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, quando annullate l'abbonamento a Midjourney potete continuare a usufruire del servizio. Questo significa che non avrete la possibilità di ottenere un rimborso nel caso decidiate di interrompere immediatamente il piano. C'è un'eccezione, ovvero se avete usato meno di 20 minuti GPU mensili. I minuti GPU sono una misura del tempo di elaborazione, e i "crediti" che Midjourney utilizza per determinare quante immagini potete fare con il piano. Se siete idonei, al momento della cancellazione del piano il sito web vi darà la possibilità di rimborsarlo automaticamente. Il rimborso verrà elaborato attraverso la carta come un'inversione: non vedrete una transazione di rimborso separata, ma l'addebito originale scomparirà. Tenete presente che potrebbero essere necessari fino a 10 giorni lavorativi per il completamento della transazione, ma nella maggior parte dei casi richiede molto meno tempo.

Come cambiare piano di Midjourney

Fonte: Midjourney