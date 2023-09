Avete approfittato dei codici sconto Now TV per provare il servizio di streaming di proprietà di Sky e accedere, in questo modo, ai molteplici contenuti proposti dalla piattaforma. Ma adesso che si avvicina la scadenza del periodo promozionale, avete deciso di non rinnovare l'abbonamento e, di conseguenza, cancellare la sottoscrizione prima che possano giungere gli addebiti previsti dal listino ufficiale.

Come dite? Non sapete come disdire Now TV? È semplicissimo! Occorrono giusto pochi minuti per portare a termine la procedura. E, cosa ancora più importante, non è necessario attendere l'ultimo giorno del periodo promozionale per disattivare l'abbonamento Now TV. L'essenziale, in ogni caso, è accertarsi di non aver sottoscritto un'offerta con vincolo di permanenza minima.

Prima di iniziare, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come funziona Now TV, all'interno del quale abbiamo spiegato minuziosamente tutto quello che c'è da sapere sul servizio di streaming di Sky, quali sono i prezzi e come abbonarsi.