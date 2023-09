Avete deciso di passare a una piattaforma di gioco diversa da PlayStation o comunque che PlayStation Plus non fa più per voi? Allora vi interesserà sapere come disdire PlayStation Plus, procedura necessaria anche per disattivare il rinnovo automatico in caso abbiate attivato una prova gratuita.

Andiamo a vedere come fare, perché per annullare il servizio potete operare da PS5, PS4, da PC tramite browser web e da telefono o tablet. Oppure, state cercando come modificare il vostro piano da 12 mesi a una fatturazione mensile? Niente paura, abbiamo la risposta anche alle vostre domande, ma prima vi ricordiamo come entrare nella modalità provvisoria della vostra PS5.