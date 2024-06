Come disinstallare app su Chromebook

In questa guida vedremo i passaggi da seguire per disinstallare app Chromebook

Disinstallare app Chromebook è certamente un buon modo per liberare spazio sul computer. I PC Google, infatti, hanno uno storage limitato rispetto alle tradizionali macchine con a bordo i sistemi operativi Windows e Mac; pertanto, installare a piacimento qualsiasi tipologia di applicazione potrebbe saturare in fretta la memoria interna, oltre che rallentare il dispositivo. Ma come si fa a cancellare le applicazioni su Chromebook? La procedura è davvero semplice, a prescindere dal tipo di programma installato. Chi utilizza un terminale Chrome OS saprà, infatti, che esistono diverse tipologie di app che è possibile caricare diverse tipologie di app sul computer: web app

app Android

app Chrome A prescindere dal tipo, il modo per portare a termine lo scopo che ci siamo prefissati è il medesimo. Se siete alle prime armi con questo sistema operativo, dedicato per chi utilizza il computer in modo leggero (navigare, consultare la posta elettronica, scrivere documenti e fare altre operazioni tradizionali), vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come funziona Chrome OS e cosa sono i Chromebook, così da rispondere ai vari dubbi.

Come controllare spazio su Chromebook

Prima di entrare nel "cuore" del discorso, è sempre opportuno prendere visione della quantità di spazio di archiviazione utilizzato su Chromebook: questo può essere utile per capire quali applicazioni stanno occupando memoria e quali o quante app rimuovere. Per fare ciò, aprite le impostazioni di sistema cliccando sull'orario e pigiate sul pulsante a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per accedere alle impostazioni. Dal menu a sinistra, fate tap su Dispositivo e poi toccate su Gestione archiviazione. Il sistema offirà una panoramica dettagliata della quantità di spazio di archiviazione utilizzata: cliccando su "App ed estensioni", potrete accedere a un elenco delle app e delle estensioni utilizzate e, cliccando su una di queste, potrete disinstallarle in modo rapido.

Come disinstallare app Chromebook

La prima cosa da fare per disinstallare app Chromebook è accendere, ovviamente, il computer e aprire il Launcher di sistema: per accedervi occorre pigiare sul pulsante circolare nell'angolo in basso a sinistra e attendere il caricamento della schermata dedicata all'elenco delle applicazioni installate sul computer.

Scorrete, a questo punto, fino all'applicazione che desiderate disinstallare: ogni app è caratterizzata da una icona specifica. Se non riuscite a trovarla, magari perché sul computer ci sono troppe applicazioni, vi sveliamo un piccolo trucco: cliccate con il tasto destro del mouse o del trackpad su uno spazio vuoto del Launcher e selezionate le voci "Nome" o "Colore" per ordinare e organizzare le app per ordine alfabetico su Chrome OS (a-z, primo caso), oppure per tonalità di colore (secondo caso). Una volta trovata l'app in questione, cliccate sull'icona corrispondente con il tasto destro per fare apparire una icona a tendina: fate tap su "Disinstalla" (seconda voce dell'elenco, affiancata da un simbolo del cestino) e confermate la scelta. Prima della rimozione, infatti, il sistema vi chiederà, tramite apposito messaggio pop-up, che tale operazione comporterà la rimozione contestuale dei dati associati all'app medesima: confermate nuovamente cliccando su "Disinstalla" e il gioco è fatto. Semplicissimo, non è vero?

Come abbiamo anticipato ad inizio articolo, la procedura in questione è valida per qualunque tipologia di app Chromebook, che si tratti, cioé, di "semplice" web app, oppure di app Android. Per disinstallare app Linux su Chromebook, invece, continuate a leggere questa guida.

Come disinstallare app Linux su Chromebook

Anche alcune app Linux possono essere cancellate seguendo il metodo appena illustrato. Per altre, tuttavia, è necessario compiere qualche operazione in più: vuoi perché non appare l'opzione "Disinstalla" cliccando con il tasto destro sull'icona dell'app nel Launcher, oppure perché, una volta confermata la scelta di rimuovere il programma in questione, il sistema genererà un errore, suggerendo all'utente di disinstallare app Chromebook tramite il Terminale. In tutt'e due i casi, la procedura da seguire è questa: Aprite il Launcher (anche in questo caso, cliccate sull'icona circolare nell'angolo in basso) Cercate e cliccate con il tasto sinistro sull'app Terminale Digitate la seguente stringa di codice: sudo apt-get remove nomedellapplicazione, avendo cura di sostituire "nomedellapplicazione" con il nome dell'app Linux Confermate l'operazione digitando Y e il gioco è fatto.

