Come funziona Tricount, in che modo è possibile utilizzarlo per dividere le spese e inserire più valute. Fino a quante persone puoi inserire in un tricount?

Come dividere le spese con Tricount?

Tricount è una delle tante applicazioni disponibili sugli store pensate per aiutare le persone nella gestione del bilancio quotidiano delle spese. Grazie a Tricount, registrare le uscite di tutti i giorni o di un viaggio organizzato con gli amici diventa questione di meno di un minuto. Ci sono moltissime applicazioni che operano come Tricount. Tuttavia quest'ultima, pur non avendo una grafica mozzafiato, è una delle poche rimaste gratis attualmente.

Indice

Che cos’è Tricount?

Tricount è un'app disponibile su Play Store e Apple Store pensata per fornire un elenco graficamente chiaro delle transazioni effettuate, ed è molto utile per suddividere le spese all'interno di un bilancio familiare con conti separati o magari in un gruppo di amici. Sommando le uscite, e specificando chi ha pagato cosa, sarà sempre e in qualsiasi momento possibile capire a chi spetta quanto denaro, e chi invece si trova in una posizione di debito. Tricount è perfetto per dividere le spese di casa, ma anche per svolgere attività insieme tenendo traccia di tutte le spese, in maniera da essere sempre in controllo della situazione economica della vacanza, o magari della casa.

Come funziona?

È sufficiente che tutti i partecipanti scarichino l'app sul loro telefono e che uno di loro crei un "Nuovo tricount" con l'icona a forma di + in basso a destra dello schermo. A questo punto, chi ha creato il tricount può invitare tutte le persone coinvolte e cominciare a caricare le spese. Tricount non è un'app di bilancio, dunque non tiene in considerazione le entrate, ma è molto utile per chi paga in conto unico e vuole tenere traccia delle situazioni di debito o di credito. Dividere le spese con Tricount è davvero facile: ogni partecipante ha infatti la possibilità di aggiungere le sue spese ed eventualmente aggiornarle o modificarle, in caso di errori, con il resto del gruppo. Quando aggiungi una spesa puoi inserire: Il nome della spesa (es: Ristorante Le Magnolie)

Importo pagato, in euro o in altre valute

La data di transazione

Pagato da: chi ha pagato questa transazione? Di default comparirà il tuo nome, ma potresti voler inserire la spesa effettuata da un altro membro del gruppo. In questo caso usa il menù a tendina e scegli il suo nome.

Puoi decidere di coinvolgere nelle spese tutti i membri del gruppo, o solo alcuni di essi, con il campo "Per chi". Se qualcuno però, nell'esempio del ristorante, non ha presenziato all'uscita, è possibile escluderlo dalla suddivisione del totale. Grazie a queste semplicissime funzioni, Tricount è un'app dedicata alla divisione delle spese davvero semplice e geniale. Oltre ad essere molto preciso nei conti, anche quando i totali non sono perfettamente divisibili, Tricount offre l'opzione del salvataggio in cloud che permette di mantenere i gruppi, anche nel caso in cui venga perso un telefono.

Utilizzare più valute con Tricount

Questa app consente di creare tricount o di aggiungere spese anche in altre valute oltre ai classici euro. La valuta predefinita è solitamente quella scelta al momento della creazione del tricount, ma avrai sempre la possibilità di cambiarla nel caso in cui, per esempio, ti recassi in vacanza all'estero. Se hai Tricount in una versione più avanzata della 3.7, potrai vedere le valute per ogni inserimento. I tassi di cambio utilizzati dall'applicazione vengono aggiornati su base quotidiana. In alternativa, puoi scegliere tu il tasso di cambio, configurandone uno fisso a tua scelta. Questo tasso verrà utilizzato per tutte le spese aggiunte in quella valuta, ma è valido solo per te che lo hai selezionato.

Come vedere il saldo su Tricount

Alla fine della fiera, la cosa più importante di un'app di spese è sapere sempre chi deve quanto a chi. All'interno del tricount del gruppo, è possibile selezionare la slide "Saldi" per avere sottomano in ogni momento i saldi del gruppo, potendo osservare non solo quanti soldi sono dovuti a chi, e chi deve il denaro. È possibile anche vedere il totale mensile delle spese, per una questione di comodità.

Fonte: Tricount Press Kit

Come eliminare una spesa su Tricount?

Desideri eliminare una spesa che è stata inserita due volte per errore, o per qualsiasi altro motivo? Seleziona l'elemento da cancellare e, in alto a sinistra, scegli l'opzione "Modifica". A questo punto puoi modificare tutti gli elementi della spesa, per aggiornarla o sistemarla. Se però vuoi eliminarla lo stesso, puoi andare in fondo alla pagina e selezionare "Elimina questa spesa". In questo modo, l'uscita non sarà mai esistita.

In conclusione