Come dividere un PDF

Avete un file PDF composto da molte pagine, ma vi serve solo un'informazione specifica? Nel caso in cui, magari, dovete inviare il file a qualcuno, è necessaria solamente una delle pagine di un documento più grande, non così? Se non sapete come fare e state cercando dei consigli utili dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come procedere. Abbiamo preparato per voi una guida utile per queste situazioni. Nei paragrafi a seguire andrete a vedere come dividere PDF e ottenere file con poche pagine o documenti PDF con pagine singole . In questo modo non dovrete inviare dei file troppo grandi con dati superflui. Vi abbiamo incuriosito, vero? Bene, in questo caso allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura del testo a seguire. Troverete tante informazioni che vi saranno utili in questo caso. Un consiglio? Provate a eseguire i vari passaggi che compongono la procedura proprio mentre ve li illustriamo, in questo modo potrete capire subito come si fa e non rischierete di commettere degli errori.

Indice

iLovePDF

Il primo metodo di cui vi parliamo oggi prevede l'utilizzo del sito web iLovePDF. Si tratta di una delle pagine web più note e utilizzate per lavorare con questo tipo di file, e non solo. Dunque, prima di tutti avviate il browser che usate di solito per navigare in rete. Poi, andate sulla pagina principale di iLovePDF, dove troverete numerose voci presenti in più riquadri, che si differenziano in base al tipo di file con cui volete lavorare. Fate clic sulla seconda voce, Split PDF, Separate one page or a whole set for easy conversion into independent PDF files. Si aprirà cosí una nuova schermata. Fate clic sul tasto in rosso Select file PDF, che vedrete al centro dello schermo. Ora selezionate il file dal vostro computer e scegliete se volete una o più pagine.

Se ve ne serve una fate clic in alto a destra su Extract pages, poi cliccate su select pages e scrivete quella che vi serve. In alternativa, selezionate Split by range e indicate la prima e l'ultima pagina, in modo da ottenere un file che contiene tutte quelle all'interno dell'intervallo. Fate poi clic su Split PDF e attendete il download, oppure nella nuova pagina fate clic su Download PDF. Ecco che avrete diviso un file ottenendo solo le pagine, o la pagina, che vi interessa. Nulla di complicato, vero?