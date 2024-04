Come eliminare un account Reddit

Se avete deciso di chiudere il vostro account su Reddit, sappiate che la procedura per farlo è semplicissima. Ma prima di tutto scoprite cosa comporta e come eliminare post e commenti

Reddit è un sito fantastico dove trovare informazioni su praticamente qualsiasi argomento. La piattaforma, estremamente diversificata, è infatti un luogo d'incontro dove condividere contenuti e confrontarsi con gli altri. Ma alla lunga potrebbe essere eccessivo. Magari passate troppo tempo a scorrere i subreddit, oppure vi siete accorti che vi impegnate eccessivamente in discussioni inutili. Qualunque sia il motivo, potreste chiedervi come eliminare il vostro account Reddit. Andiamo a scoprire cosa comporta e come fare, da sito o da app, oltre a vedere come eliminare i propri post e commenti. Chiudendo l'account sulla piattaforma, infatti, non cancellerete i vostri contributi. Ma niente paura, ci sono alcuni modi anche per ovviare anche a questo: scopriamo come. Ma prima di lanciarci in questo argomento, vi vogliamo ricordare il nostro approfondimento su come cambiare nome utente su Reddit.

Indice

Cosa succede eliminando un account Reddit

Prima di vedere come cancellare il vostro account Reddit, è bene vedere cosa comporta. Cosa succede quando si chiude l'account Reddit Quando si chiude l'account Reddit non potrete più accedere alla piattaforma utilizzando quel profilo. Anche la vostra cronologia dei post e dei commenti, l'avatar e il karma saranno cancellati. Attenzione: quando eliminate l'account Reddit non potrete più recuperarlo, quindi pensateci bene. Reddit Premium Se siete iscritti a Reddit Premium, dovete prima annullare l'abbonamento in modo da evitare di pagare per un account inesistente. Per farlo, dipende da come lo avete acquistato. Abbonamento sottoscritto da App Store Se avete acquistato il vostro abbonamento con il vostro ID Apple, potete annullarlo tramite le Impostazioni del vostro iPhone o nella sezione Gestisci abbonamenti dell'App Store di Apple. Da lì potrete selezionare Reddit Premium dalla lista di abbonamenti e annullarlo. Abbonamento sottoscritto da Google Play Se avete acquistato l'abbonamento utilizzando Google Play, potete chiuderlo visitando la sezione Abbonamenti di Google Play. Da lì potrete selezionare Reddit Premium dall'elenco di abbonamenti e annullarlo. Abbonamento sottoscritto con carta di credito o PayPal Se avete acquistato l'abbonamento utilizzando una carta di credito o Paypal, potete gestire e annullare il vostro abbonamento visitando la sezione Abbonamenti delle impostazioni utente sul sito Reddit. Post e commenti C'è un altro aspetto da considerare. Probabilmente su Reddit avrete scritto una serie di post e commenti. Quando cancellate l'account però questi resteranno. Nel capitolo dedicato vedremo come farlo, ricordandovi che in caso dovrete portare a termine la procedura prima di chiudere l'account Reddit. Cosa vedranno gli altri utenti Quando cancellate il vostro account, gli altri utenti non possono rintracciare l'origine dei vostri contenuti. Quando qualcuno clicca sul vostro profilo con un link diretto, riceverà un messaggio che indica che l'account è stato eliminato.

Come eliminare account Reddit da sito

Se volete eliminare il vostro account Reddit da PC, che sia Windows, Mac, ChromeOS o Linux, potete andare sul sito della piattaforma. Andate alla pagina iniziale e se necessario effettuate l'accesso cliccando in alto a destra su Accedi. Ora cliccate sulla vostra immagine di profilo in alto a destra, poi selezionate Settings. Adesso in alto cliccate su Account e scorrete in basso. In fondo, c'è una voce rossa con la scritta Elimina account. Se avete creato l'account utilizzando la vostra email Se avete creato l'account Reddit usando email e password, cliccateci sopra. Adesso dovrete confermare la vostra intenzione: si aprirà una finestra pop-up. Inserite il vostro nome utente e password, poi selezionate la casella di controllo per confermare che i vostri dati non saranno recuperabili. Se volete, potete inserire il motivo per cui volete abbandonare Reddit nella casella Aiutaci a migliorare Reddit. Cliccate su Elimina in basso a destra. Vi verrà mostrato un ultimo avviso sul pop-up Elimina account. Cliccate nuovamente su Elimina per completare l'eliminazione del tuo account Reddit. Se avete creato l'account usando Google o Apple

Se avete utilizzato le credenziali di Google o dell'ID Apple, dovete cliccare su Scollega di fianco alla voce relativa. Oppure potete cliccare in basso su Elimina account. Si aprirà una finestra che vi chiederà di impostare una password Reddit, quindi cliccate su Continua. Riceverete un'email al vostro indirizzo di posta elettronica collegato all'account con un link per impostare la password. Cliccate, nella password, sul pulsante Reset password, e si aprirà una pagina con due campi per impostare una password. Digitatela, poi confermatela per verifica e mettete la spunta alla voce in basso. Quando completate questa procedura, verrete disconnessi dal vostro account e dovrete accedere di nuovo (anche dalle app). Cliccate su Imposta password e dovrete tornare alla schermata iniziale di Reddit per accedere. Ora ripetete la procedura di chiusura dell'account come visto nel capitolo precedente e cliccate su Elimina Account in basso.

Come eliminare account Reddit da app

Chiudere l'account Reddit da app per dispositivi mobili, Android o iOS, è leggermente diverso da come abbiamo visto da PC. Per farlo, avviate l'app e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account. Toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra e selezionate la voce Impostazioni. Ora scorrete verso il basso e toccate Elimina account. Se avete creato l'account con email Se avete creato il vostro account tramite email, vi verrà chiesta la conferma, con la stessa procedura indicata nel capitolo precedente. Toccate Sì, elimina, poi apparirà una finestra pop-up che vi chiederà il motivo della cancellazione (facoltativo). Infine, toccate Elimina e confermate l'aliminazione dell'account. Se avete creato l'account con Apple o Google Se invece avete creato l'account con il vostro ID Apple o l'account Google, vi verrà chiesta conferma per la vostra identità. Quindi dovrete effettuare nuovamente l'accesso. Adesso, la procedura sarà esattamente come visto se avete creato l'account tramite email. Apparirà una finestra pop-up che vi avvisa che l'eliminazione dell'account comporta la cancellazione dei vostri dati. Poi potrete spiegare perché chiudete l'account e infine potrete eliminarlo.

Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, cancellare l'account Reddit non comporta l'eliminazione di post e commenti. Per farlo, avete alcune alternative. Come eliminare i post da Reddit Da sito Se volete eliminare i post dal sito di Reddit, andate sulla pagina iniziale ed effettuate l'accesso con il vostro account. Cliccate in alto a destra sulla vostra immagine di profilo e cliccate su Vedi profilo. Ora cliccate in alto su Post e scegliete i post che volete eliminare cliccando sull'icona con tre puntini a destra. Cliccate su Cancella. Da app Da app la procedura è simile. Avviate l'app e toccate il vostro avatar in alto a destra, poi toccate Profilo. Ora vedrete i post pubblicati: toccate in alto a destra nel post l'icona con tre puntini e selezionate Cancella. Come eliminare i commenti da Reddit Eliminare i commenti è molto simile. Da sito Se volete operare da sito, andate sulla pagina iniziale ed effettuate l'accesso con il vostro account. Cliccate in alto a destra sulla vostra immagine di profilo e cliccate su Vedi profilo. Ora cliccate in alto su Commenti e scegliete i commenti che volete eliminare cliccando sull'icona con tre puntini a destra. Cliccate su Cancella. Da app Per eliminare i commenti da app, avviatela e toccate il vostro avatar in alto a destra, poi toccate Profilo. Toccate in alto Commenti, sceglietene uno e toccate in alto a destra nel commento l'icona con tre puntini. Selezionate Cancella. Come eliminare post e commenti in un colpo solo In alternativa, potete eliminare post e commenti in un colpo solo usando uno strumento di terze parti. Bulk Delete Reddit Posts & Comments History

Ce ne sono diversi, una è un'estensione per Chrome. Andate sul Chrome Web Store e cercate Bulk Delete Reddit Posts & Comments History (potete scaricarlo da qui). Cliccate su Aggiungi e poi su Aggiungi estensione. Si aprirà una finestra da cui potrete scegliere se eliminare commenti, post o entrambi. Dopo aver cliccato su un pulsante, si aprirà una finestra per entrare nel vostro account Reddit. Date conferma e i contenuti verranno eliminati. Nella versione gratuita, siete limitati a 50 eliminazioni al giorno, limite che potete togliere se passate alla versione a pagamento. Shreddit

Se non usate Chrome, potete utilizzare Shreddit. Per usare lo strumento, andate sul sito ed effettuate login con il vostro account Reddit. Shreddit costa 5 dollari una tantum per funzionalità basiche, mentre con 20 dollari avete accesso a uno strumento più potente. Redact