Come eliminare account su Snapchat

In questa guida vedremo cosa fare per eliminare account Snapchat, su Android e su iOS

Snapchat è lì sul vostro smartphone, eppure non lo utilizzate da ormai diverso tempo. Per liberare spazio sul cellulare avete deciso di disinstallare l'app e contemporaneamente eliminare account Snapchat, ma non sapete come portare a termine quest'ultimo passaggio. Siete qui per questo, non è vero? Ebbene, siete nel posto giusto. In questa guida, infatti, vi spiegheremo come cancellare account Snapchat e quali sono gli effetti riflessi di questa procedura. Snapchat, ricordiamo, è uno dei tanti social network che si sono imposti sulla rete e che ha come peculiarità distintiva la possibilità di condividere messaggi multimediali chiamati "Snap", che altro non sono che delle foto e dei video di breve durata (dieci secondi) modificabili con filtri e altri effetti speciali. Visto che siamo in tema, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come si usa Snapchat, con un focus sulle funzionalità più importanti offerte dalla piattaforma e i trucchi da imparare per sfruttare questa app.

Come eliminare account Snapchat iPhone

Esistono diversi modi per eliminare l'account Snapchat, con differenze apprezzabili a seconda del dispositivo in uso. Infatti, mentre su iPhone è possibile portare a termine l'operazione direttamente dalle impostazioni dell'app, con passaggi alla portata di tutti, al contrario Snapchat per Android non consente ciò: dovrete, infatti, utilizzare il sito web per eliminare il vostro account, partendo, quindi, da un browser. Ma andiamo con ordine. Come eliminare account Snapchat iPhone Sbloccate il vostro dispositivo Apple e fate accesso alla schermata principale dell'app (a proposito, sapete come nascondere app su iPhone ?)

?) Individuate l'app Snapchat e fate clic su di essa per aprirla

e fate clic su di essa per aprirla Se non avete fatto l'accesso, inserite le vostre credenziali per fare login

Toccate l'icona a forma di ingranaggio nella schermata Profilo per entrare nelle Impostazioni

per entrare nelle Scorrete verso il basso fino ad individuare la voce " Azioni sull'account "

" Fate tap su Elimina account

Come eliminare account Snapchat Android

Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda il sistema operativo Android, a prescindere, ovviamente, dalla tipologia (marca) del dispositivo in uso. Come eliminare account Snapchat Android Infatti, come ribadito qualche riga sopra, non è possibile portare a termine la procedura direttamente da app, ma dovrete utilizzare un qualsiasi browser per navigare su Internet. Ecco come fare: Aprite un app browser , come Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari

, come Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari Entrate nella pagina degli account Snapchat

degli account Digitate il nome utente e la password dell'account che desiderate eliminare

Come eliminare account Snapchat: tempi e cosa sapere

Non basta completare i passaggi di cui sopra per far sì che il vostro account venga immediatamente cancellato. Come spiegato dai termini di servizio di Snapchat, il profilo resterà inattivo per la durata di trenta giorni a far data dalla data di disattivazione. Pertanto, i vostri amici non potranno contattarvi o interagire con voi. Occorrerà, quindi, attendere ulteriori trenta giorni affinché il vostro account venga eliminato definitivamente. Durante il periodo di disattivazioni, i dati e il profilo potranno essere recuperati in caso di ripensamenti. Ne consegue, pertanto, che l'eliminazione diventerà effettiva soltanto dopo sessanta giorni e l'account eliminato definitivamente non potrà più essere recuperato. Con la procedura di eliminazione, Snapchat provvederà ad eliminare dal proprio database alcuni dati legati all'utente, come ad esempio le impostazioni dell'account, la lista degli amici, gli Snap, le chat, la Storia, i dati del dispositivo e i dati sulla posizione. Tuttavia, come si legge nei termini di servizio della piattaforma, Snapchat "potrebbe conservare alcuni dati personali per determinate esigenze legali, di sicurezza e aziendali", come ad esempio le informazioni sugli eventuali acquisti effettuati tramite Snapchat.

Come recuperare account Snapchat cancellato

Come abbiamo ricordato nel precedente paragrafo, l'iniziale periodo di trenta giorni serve a tutelare l'utente in caso di ripensamenti. Pertanto, se avete cambiato idea, potete sempre recuperare account Snapchat direttamente dall'applicazione ufficiale. Avviate Snapchat sullo smartphone o sul tablet (o eventualmente scaricatela di nuovo) e fate tap sul pulsante accedi. Inserite i dati corrispondenti al nome utente (non, invece, all'indirizzo di posta elettronica, che non può essere utilizzato per questa procedura) e la password, dopodiché fate tap sui pulsanti Sì e OK per riattivare automaticamente l'account. Al termine della procedura, Snapchat invierà una mail all'indirizzo di posta elettronica associato all'utente. Per quanto concerne, invece, le tempistiche, la piattaforma precisa che, in alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere fino a 24 ore.