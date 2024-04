Come eliminare l'account Temu da PC e app, e cosa comporta

Temu è un sito di shopping online estremamente conveniente, ma spesso anche oggetto di polemiche in merito alla privacy. Ecco quindi una bella guida su come rimuovere l'account se non foste soddisfatti del servizio.

Temu è apparsa nel mondo dell'eCommerce nel 2022 e in pochissimo tempo ha conquistato milioni di utenti. Il motivo? Prezzi bassissimi, una campagna molto aggressiva di coupon e premi e, soprattutto, l'appoggio degli influencer su TikTok. Insomma, il paradiso per gli amanti dello shopping, ma a che prezzo? La piattaforma è stata oggetto di numerose critiche, sia per quanto riguarda la privacy dell'app ma non solo. Oppure lo slogan "Compra come un miliardario" alla lunga potrebbe stancarvi. Vediamo quindi come eliminare l'account Temu, da app o sito, oltre a vedere cosa comporta questa scelta. Perché eliminare il proprio account Temu significa rinunciare a migliaia di prodotti a prezzi irrisori. Non solo, ma anche alla spedizione gratuita e al reso facile entro 90 giorni dall'acquisto. Ma se pensate che la società non si allinei con la vostra etica, allora potreste volerla abbandonare. Scopriamo come fare, e vedrete che si tratta di una procedura estremamente semplice e veloce.

Cosa comporta eliminare l'account Temu

Prima di cancellare il vostro account Temu, vediamo cosa comporta questa procedura in modo da fare una scelta più ragionata. Perché si potrebbe voler eliminare l'account Temu e perché no Perché non chiudere l'account Temu? Beh, la risposta è semplice: con Temu avete prezzi bassissimi su uno sterminato catalogo di prodotti. Inoltre ci sono spesso offerte che consentono di accedere a prezzi ancora inferiori, senza considerare coupon e iniziative varie. Di contro, potreste voler chiudere l'account per una serie di motivi. La politica sulla privacy dell'app, innanzitutto, oppure non ne potete più di ricevere email e notifiche. Altri svantaggi sono le spedizioni, non propriamente rapide (seppur meglio di altri siti cinesi concorrenti). Oppure potreste voler abbracciare uno stile di vita più sostenibile, e il modello di business dell'azienda non è in linea con questo pensiero. Cosa succede dopo aver cancellato l'account Temu Una volta che avete deciso di voler chiudere l'account Temu, dovete sapere cosa comporta. Quando si cancella l'account, sappiate che tutti i dati saranno eliminati. Quindi non potrete recuperare la vostra cronologia di acquisti, le comunicazioni, i file e le immagini. Non solo, ma anche eventuali coupon e crediti non utilizzanti verranno eliminati, quindi fare bene a sfruttarli. Cosa fare prima di chiudere l'account Temu Prima di chiudere il vostro account Temu è bene controllare un paio di cose. Prima di tutto, assicuratevi che non ci siano ordini in corso, e lo stesso vale per i resi. Dopo aver eliminato l'account non potrete più accedere alle impostazioni e quindi è bene che ogni questione sospesa sia conclusa. Come abbiamo detto, chiudendo l'account perderete anche i vostri coupon e crediti, quindi assicuratevi di spenderli prima di procedere. Quali sono i tempi per eliminare l'account Temu Infine una nota sui tempi di chiusura dell'account. L'eliminazione del proprio account Temu non è immediata, ma a seguito dell'operazione saranno necessari 7 giorni. Dopo aver completato la procedura, infatti, verrete disconnessi dal vostro account, ma avrete 7 giorni per tornare sui vostri passi. Se in questo lasso di tempo effettuerete nuovamente l'accesso al vostro account, cancellerete l'eliminazione dello stesso. Se invece non farete niente, l'account verrà cancellato e non sarà più possibile recuperarlo. A questo punto, riceverete un'email di conferma dell'avvenuta cancellazione, con alcune informazioni da parte di Temu. Tra queste, il fatto che potrebbe conservare sui propri server alcuni vostri dati per motivi legali, fiscali o di altro genere.

Come eliminare l'account Temu da computer

Eliminare l'account Temu da computer è semplicissimo. Per farlo, andate sul sito della piattaforma ed effettuate l'accesso con il vostro account. Successivamente, cliccate in alto a destra sulla vostra icona di profilo. Nella pagina che si apre, cliccate in basso sulla voce Sicurezza dell'account e si aprirà una sezione dedicata al profilo. In basso, cliccate sulla voce Elimina il tuo account Temu e si aprirà una pagina con una serie di avvertimenti. Ovvero una serie di avvertimenti su cosa comporta la cancellazione dell'account Temu e cosa fare prima di eliminarlo. Sono gli stessi punti che abbiamo evidenziato nel capitolo precedente: leggeteli. Infine, mettete la spunta di fianco alla voce Voglio eliminare permanentemente il mio account Temu e cliccate su Continua. Adesso se sono presenti coupon e crediti, vi verranno mostrati, al che potete scegliere se spenderli o proseguire. In questo secondo caso, cliccate su Sì, voglio eliminare il mio account. Si aprirà una finestra pop-up in cui vi viene chiesto il motivo dell'eliminazione dell'account. Se non volete rispondere, cliccate sul puntino di fianco a Non voglio fornire un motivo, in basso, poi cliccate su Continua. Temu vi indicherà il proprio impegno per il rispetto della privacy: se volete proseguire, cliccate su Continua a rimuovere. Siamo arrivati alla fine, per chiudere l'account Temu cliccate su Cancella. Ora vi verrà richiesta la conferma della vostra identità. Potete utilizzare il codice di verifica email o usare l'account che avete utilizzato per iscrivervi (se lo avete fatto). Toccate la voce che preferite. Se avete richiesto un codice, riceverete un'email con il codice numerico, che dovrete inserire nel campo che apparirà in una finestra. Dopo averlo inserito, riceverete conferma della richiesta di eliminazione e un'email.

Come eliminare l'account Temu da app

Temu vuole che usiate l'app per effettuare acquisti sulla piattaforma. Per incentivarne l'utilizzo, ha anche attivo un programma a premi che consente di ricevere dei buoni per chi la fa scaricare agli amici. Questo per dire che è probabile che usiate questo strumento per accedere al negozio online. Ma come cancellare l'account Temu da app? Per farlo, avviatela e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account (toccando Tu in basso e poi seguendo le istruzioni). Ora cliccate in basso al centro sull'icona Tu e nella schermata che si apre toccate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Ora toccate la voce verde in alto a sinistra, Sicurezza account. Qui troverete una serie di dettagli relativi alla sicurezza del vostro account. Scorrete verso il basso e toccate la voce Elimina account Temu. Adesso la procedura è identica a quanto visto da sito. Leggete gli avvisi relativi alla procedura che state per compiere, e se siete convinti mettete la spunta in basso a sinistra. Quella di fianco a Voglio eliminare definitivamente il mio account Temu. Poi toccate Continua. Selezionate il motivo di questa decisione, e se non volete dirlo toccate in fondo Non voglio fornire un motivo, poi toccate Continua. Adesso toccate Continua a rimuovere, poi se siete sicuri di voler cancellare l'account toccate Cancella. Adesso vi verrà richiesta la conferma della vostra identità. Potete utilizzare il codice di verifica email o usare l'account che avete utilizzato per iscrivervi (se lo avete fatto). Toccate la voce che preferite. Se avete richiesto un codice, riceverete un'email con il codice numerico, che dovrete inserire nel campo che apparirà in una finestra. Dopo averlo inserito, riceverete conferma della richiesta di eliminazione e un'email.

