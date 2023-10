In questa guida vedremo come eliminare automaticamente file Windows e come sfruttare il comando ForFiles

Liberare spazio sul computer, eliminando i file che non sono più necessari, ha certamente diversi vantaggi. Le stesse prestazioni del dispositivo possono subire con il tempo un deterioramento a causa dei numerosi file e processi attivi. Si tratta, quindi, di un'operazione da non sottovalutare affatto, anche se il sistema operativo di Microsoft ha messo a disposizione degli utili "stratagemmi" per rendere tale pratica un po' meno fastidiosa. Ad esempio, vi abbiamo spiegato come svuotare il cestino di Windows 11 e 10 con una scorciatoia: basta giusto premere una combinazione di tasti (la cui scelta è demandata allo stesso utente) per eliminare i file, in qualsiasi schermata. Con l'articolo di oggi vogliamo svelarvi ulteriori "trucchi" per mantenere il computer in ordine. Vi parleremo, in particolare, di come eliminare automaticamente file su Windows, sfruttando le impostazioni di archiviazione integrate nel sistema operativo. Per un discorso più generale, vi suggeriamo comunque di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come liberare spazio su Windows.

Come eliminare automaticamente file Windows

Le impostazioni di Windows rappresentano il miglior modo per "cucire" il funzionamento del computer in base alle proprie esigenze. Non si tratta soltanto di personalizzazione (immagini, audio, impostazioni di accessibilità o dei dispositivi esterni collegati tramite Bluetooth), in quanto i parametri a disposizione dell'utente sono molteplici, interessando pure la tematica che stiamo provando a sviluppare. Non sorprende, quindi, che le impostazioni di Windows permettano di eliminare automaticamente file. Vediamo come. La prima cosa da fare è, ovviamente, accendere il PC e attendere il caricamento del sistema operativo e dei processi attivi. Dirigetevi nella barra di ricerca di Windows e digitate la parola "Impostazioni", cliccando sul primo risultato.

Spostatevi a sinistra su "Sistema" e pigiate su "Archiviazione" a destra, dopodiché spostate l'interruttore verso destra in corrispondenza della voce "Sensore memoria" (si veda la foto sopra).

Cliccate, adesso, su "Sensore memoria" per entrare nell'apposita sezione. Nella nuova schermata, procedete come segue: Mettete la spunta accanto alla voce "Mantieni il corretto funzionamento di Windows eseguendo la pulizia automatica dei file di sistema e delle app"

Spostate l'interruttore verso destra accanto ad " Attivato ", posto sopra alla dicitura "Pulizia del contenuto utente automatica"

", posto sopra alla dicitura "Pulizia del contenuto utente automatica" Non toccate nulla su " Esegui Sensore memoria " (suggeriamo, a tale stregua, di confermare l'impostazione predefinita, vale a dire "Quando lo spazio disponibile su disco è insufficiente")

" (suggeriamo, a tale stregua, di confermare l'impostazione predefinita, vale a dire "Quando lo spazio disponibile su disco è insufficiente") Configurate l'intervallo di tempo per l'eliminazione automatica dei file presenti nel Cestino e dei file non aperti che si trovano all'interno della cartella Download. Le impostazioni da scegliere sono le seguenti: "Mai"; "1 giorno"; "14 giorni"; "30 giorni" (che corrisponde all'impostazione predefinita); "60 giorni" Ad esempio, potete impostare l'eliminazione automatica dei file nel Cestino dopo appena un giorno o dopo due settimane e, corrispondentemente, eliminare in automatico i file che si trovano nella cartella Download se non sono stati aperti da un mese. Vi suggeriamo di prestare attenzione al secondo caso: il sistema, infatti, procederà con l'eliminazione automatica di quei file che, in ragione della mancata apertura o dell'avvio, sono considerati da Windows come inutilizzati o superflui. Pertanto, potrebbe essere utile impostare un intervallo di tempo più lungo (come un mese o due mesi), e in ogni caso conservare i file utili in qualche altra cartella (e non, invece, in Download).

Come eliminare automaticamente file Windows tramite prompt dei comandi

Oltre al metodo appena ricordato (che rappresenta probabilmente quello più conosciuto dall'utente medio), esiste un'altra soluzione per eliminare automaticamente file Windows: il prompt dei comandi e, in particolare, il comando "ForFiles". Questa pratica risulta assai utile per cancellare file in Windows più vecchi di un certo numero di giorni, oppure antecedenti una data specifica. Vediamo come funziona. Digitate la parola "cmd" dalla barra di ricerca del menu Start e cliccate con il tasto destro del mouse sul primo risultato (cioé Prompt dei comandi), avendo cura di fare subito tap sulla voce "Esegui come amministratore" dal menu a tendina.

Digitate la seguente stringa nella schermata nera, apportando le modifiche che spiegheremo appresso: ForFiles /p "X:\percorsodellacartella" /s /c "cmd /c del @file /f /q" /d -30 Modificate "percorsodellacartella" con l'esatta posizione del file che desiderate eliminare in automatico. Ad esempio: C:\Users\SmartWorld\Documenti

Modificate il valore 30 con l'intervallo temporale specifico. Pertanto, con il comando ForFiles del sistema operativo si può richiedere la cancellazione automatica dei file più vecchi di una certa data. Ad esempio, per cancellare i file più vecchi di 60 giorni inclusi in una determinata cartella, senza chiedere alcuna conferma all'utente, è sufficiente impartire il comando seguente: ForFiles /p "X:\percorsodellacartella" /s /c "cmd /c del @file /f /q" /d -60 Nel prossimo paragrafo vedremo come automatizzare tale processo sfruttando il tool Utilità di pianificazione, così da richiedere la cancellazione periodica dei file più vecchi che sono inseriti in una determinata cartella.

Come eliminare automaticamente file su Windows tramite il tool Utilità di pianificazione

Infine, vediamo come eliminare file automaticamente su Windows tramite l'Utilità di pianificazione. Per i meno esperti, si tratta di un comodo (e utile) strumento integrato nel sistema operativo di Microsoft per automatizzare le attività ritenute operative. Digitate "Utilità di pianificazione" dalla barra di ricerca di Windows e cliccate sul primo risultato Cliccate su "Libreria Utilità di pianificazione" a sinistra della nuova schermata Cliccate su "Nuova cartella" a destra

Inserite un nome qualsiasi e fate tap su "OK" Cliccate nuovamente su "Libreria Utilità di pianificazione" per visualizzare tutte le cartelle

Cliccate sulla cartella appena creata e selezionate l'opzione "Crea attività" dal menu di destra, come in foto Impostate un nome dell'attività Spostatevi nella scheda generale "Generale" dal menu in alto della nuova schermata Trovate la voce "Opzioni di sicurezza" selezionate l'opzione "Esegui indipendentemente dalla connessione degli altri utenti" Deselezionate la voce "Non memorizzare la password. L'attività avrà accesso soltanto alle risorse del computer locale"

Fate clic su "Attivazione" nel menu in alto e premete il pulsante "Nuovo" Selezionate l'opzione "In base a una pianificazione" Nella sezione Impostazioni, impostate gli orari dell'attività e cliccate su OK

Entrate nella scheda Azioni e fate tap su Nuovo Dal menu a discesa fate tap su l'opzione Avvia un programma (prima opzione in alto) Nella casella Programma/Script digitate il comando ForFiles Nella casella Aggiungi argomenti digitate la seguente stringa: ForFiles /p "X:\percorsodellacartella" /s /c "cmd /c del @file /f /q" /d -30 Come abbiamo ricordato prima, sostituite "nomepercorsofileocartella" con il percorso della cartella che contiene o raggruppa i file che desiderate eliminare in automatico; alla stessa maniera, potete variare l'intervallo temporale, modificando il valore 30 con una certa data nel formato gg/mm/aaaa.

Cliccate su OK Tornate nella finestra di prima

Nella scheda Impostazioni (ultima voce), apponete il segno di spunta in corrispondenza delle voci "Consenti l'esecuzione dell'attività su richiesta"; "Avvia appena possibile se un avvio pianificato non viene eseguito"; "In caso di errore, riavvia l'attività ogni...", avendo cura di impostare l'intervallo temporale desiderato.