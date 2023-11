Ma a volte il troppo è troppo, e si può rischiare di essere sommersi dai calendari : che fare? Nessuna paura, vediamo come eliminare un calendario da Google Calendar , e magari anche dare un'occhiata ad altre soluzioni meno drastiche, come nasconderlo, disattivare la sincronizzazione o eliminare la condivisione.

Indice

Come eliminare un calendario da Google Calendar

Se non avete più bisogno di un calendario Google, potete effettuare diverse azioni.

La più drastica è eliminarlo, in caso l'abbiate creato voi o abbiate i permessi per farlo, oppure potete rimuoverlo dal vostro elenco di calendari, temporaneamente o permanentemente, ovvero annullare l'iscrizione.

In alternativa, potete nascondere il calendario da computer o app, come vedremo nel capitolo successivo.

La rimozione di un calendario, sia temporanea che permanente, non è definitiva, e vi consente di ripristinarlo, mentre l'eliminazione non può essere annullata, e comporta la cancellazione di tutti gli eventi, oltre al fatto che, in caso il calendario sia condiviso con altre persone, queste non potranno più accedervi. In questo caso, però, sappiate che non si può eliminare il calendario principale.

Chiariti questi aspetti, vediamo come effettuare queste tre procedure, tenendo presente che si possono fare solo da computer, ovvero dal sito di Google Calendar, e non dall'app per dispositivi mobili.

Rimuovere temporaneamente un calendario

Per prima cosa, vediamo come rimuovere temporaneamente un calendario dal vostro elenco, ovvero non mostrarlo più sotto le voci I miei calendari e Altri calendari.

Per farlo, avviate un browser sul computer e andate sul sito di Google Calendar e, in caso non lo abbiate già fatto, cliccate in alto a destra sulla voce Accedi, poi inserite il vostro indirizzo email e password dell'account Google da cui volete operare.

Ora vedrete la schermata con il vostro calendario. A sinistra, individuate le sezioni I miei calendari e Altri calendari. Se non vedete nessun calendario sotto queste voci, cliccate sulla freccia verso il basso subito a destra, e appariranno i vostri calendari.

Individuate il calendario che volete rimuovere, poi passateci sopra con il cursore del mouse e cliccate sull'icona con tre puntini. Cliccate sulla voce Nascondi dall'elenco e il calendario non sarà più visibile.