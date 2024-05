Se avete la necessità di fare una riunione o una lezione online, molto probabilmente userete Zoom, una delle migliori app per videochiamate.

L'app, disponibile per computer, telefono o tablet, è estremamente semplice da usare, così come l'estensione per browser. Ma cosa fare se non potete scaricare l'app sul vostro dispositivo? Niente paura: la piattaforma offre anche un comodo client web per chi ha necessità di collegarsi in pochi secondi.

Vediamo come entrare in Zoom senza scaricarlo, in modo da avviare una riunione o anche solo unirsi. Grazie a questa funzione potrete infatti usare il servizio su un computer o su un iPad, anche non vostri. Il tutto da un browser!

Certo, l'app è la soluzione migliore, in quanto vi consente di accedere a tutte le funzionalità di Zoom. In alcune situazioni può comunque essere una comoda alternativa farne a meno: ecco come.