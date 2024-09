Come prevenire il surriscaldamento del router

Spesso capita che un router, costantemente connesso a internet e alla presa elettrica, si surriscaldi eccessivamente. Questo può provocare problemi nella connessione e, nei casi peggiori, può causare danni irreversibili all'apparecchio. (In casi estremi, qui c'è la guida ai migliori router in commercio.) In questa guida pratica vedremo alcuni semplici metodi per mantenere il tuo router in sicurezza e garantire il suo corretto funzionamento.

Indice

Controllare la temperatura del router

Quando è che un router è troppo caldo? Alcuni apparecchi hanno un display, o un software, con il quale è possibile monitorare la temperatura. Questo è senz'altro il metodo più efficace per farlo, ma non sempre è possibile. Per verificare se il router si sta surriscaldando, prova a posizionare la mano sulla parte superiore del dispositivo. Se risulta solo tiepido, è tutto nella norma, ma se "scotta", è necessario intervenire per abbassarne la temperatura. Anche i modelli più moderni possono soffrire di questo problema, che dipende spesso anche solo dalla posizione in cui viene collocato il router.

Evitare fonti di calore

Posizionare il router lontano da fonti di calore o dalla luce solare diretta è essenziale per la sua corretta manutenzione. I componenti interni e la scatola in plastica che li contiene sono molto sensibili al calore. Se esposti a temperature elevate, potrebbero danneggiarsi rapidamente. Un metodo efficace per proteggere il router è metterlo all'ombra, magari dietro o sotto oggetti che lo proteggano dalla luce solare diretta, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Inoltre, il posizionamento in una zona ben ventilata aiuta a prevenire l'accumulo di calore. Spesso, il router viene posizionato in spazi angusti o chiusi, come ripiani di mobili o armadietti, che possono impedire la corretta dispersione del calore. Questo errore comune può essere evitato semplicemente scegliendo un'area aperta, dove l'aria possa circolare liberamente intorno al dispositivo.

Assicurare una corretta ventilazione

La maggior parte dei router moderni è dotata di un sistema di raffreddamento interno, composto da piccole ventole. Queste ventole espellono l'aria calda attraverso fessure o fori posizionati sul dispositivo. Per garantire che il sistema di raffreddamento funzioni correttamente, è importante che queste aperture non siano bloccate da polvere e/o altri oggetti. Assicurati di non coprire il router con fogli di carta o altri materiali che possano ostruire il passaggio dell'aria. Le fessure di ventilazione sono progettate per consentire una corretta dispersione del calore, ma, nel tempo, la polvere tende ad accumularsi. La polvere, infatti, può ostruire il flusso d'aria e ridurre l'efficacia del sistema di raffreddamento, causando un rapido aumento della temperatura del dispositivo. Pulire queste fessure con regolarità è quindi un accorgimento fondamentale per garantire una lunga vita al router.

Favorire la dispersione del calore

I piedini in gomma o plastica posizionati alla base del router hanno una funzione fondamentale: creano uno spazio tra il dispositivo e la superficie di appoggio, permettendo la dispersione del calore. Se i piedini dovessero staccarsi o usurarsi, è importante sostituirli per mantenere una buona circolazione dell'aria. Senza questi supporti, il router potrebbe raggiungere temperature pericolose. Inoltre, assicurarsi che il router sia appoggiato su una superficie piana e stabile aiuta a migliorare la dispersione del calore. Superfici morbide, come divani o tappeti, possono ostacolare il corretto flusso d'aria. Idealmente, il router dovrebbe essere collocato su superfici rigide come scrivanie o scaffali.

Aggiungere una ventola esterna

Se, nonostante queste precauzioni, il router continua a surriscaldarsi, si può valutare l'uso di una ventola esterna. Queste ventole sono economiche e si collegano facilmente tramite porte USB. Posizionandole in corrispondenza delle fessure di ventilazione del router, si può migliorare ulteriormente il flusso d'aria e raffreddare il dispositivo in modo più efficiente. Le ventole USB rappresentano una soluzione semplice ma efficace per migliorare il raffreddamento del dispositivo. Disponibili in diverse forme e dimensioni, le ventole esterne possono anche prolungare la vita del router, riducendo il rischio di danni causati dal calore.

Pulire regolarmente le prese d'aria

La polvere è uno dei nemici principali della corretta ventilazione. Per garantire che l'aria fluisca liberamente attraverso le prese d'aria del router, è buona pratica pulirle regolarmente. Utilizza un pennellino a setole morbide per rimuovere la polvere dai fori e dalle fessure senza dover smontare l'apparecchio. Inoltre, conservare il router in posizione verticale quando non viene utilizzato aiuta a migliorare la dissipazione del calore. Un'altra tecnica utile è quella di pulire le fessure con aria compressa, disponibile in bombolette apposite. Soffiare delicatamente attraverso le fessure permette di rimuovere la polvere senza il rischio di danneggiare i componenti interni del dispositivo.

Disattivare le funzioni non necessarie

Alcuni servizi del router, come i registri di connessione, possono contribuire a far aumentare il calore generato. Disabilitare le funzioni non essenziali può ridurre il carico di lavoro del dispositivo, migliorando le prestazioni e diminuendo la produzione di calore. Tuttavia, è importante agire con cautela, evitando di modificare impostazioni delicate senza una reale conoscenza del loro funzionamento. Riducendo le attività non necessarie del router, come le funzioni avanzate o servizi attivi in background, si riduce anche la quantità di calore generata. Molti router moderni offrono l'opzione di disattivare funzionalità superflue tramite il pannello di controllo web, ma è sempre bene stare attenti a non togliere servizi essenziali per l'utente.

Spegnere il router quando non serve

Infine, una soluzione semplice ed efficace per evitare il surriscaldamento è spegnere il router quando non lo si utilizza, ad esempio di notte o quando si è fuori casa. La maggior parte dei router dispone di un piccolo pulsante di accensione e spegnimento sul retro, che consente di interrompere facilmente l'alimentazione senza dover scollegare il dispositivo dalla presa. Alcuni modelli hanno anche la possibilità di gestire lo spegnimento via software, quantomeno della maggior parte delle funzioni. In questo modo non dovrai ricordarti di premere un interruttore ogni giorno! Spegnere il router non solo aiuta a prevenire il surriscaldamento, ma riduce i consumi energetici e prolunga la vita utile dell'apparecchio. Se non è necessario avere una connessione internet attiva 24 ore su 24, questo semplice accorgimento può fare una grande differenza nel tempo.

Per approfondire i router