Usate spesso l'assistente vocale del vostro telefono per essere informati sulle condizioni meteorologiche o per compiere varie operazioni? È certamente comodo, ma forse vi potrebbe venire il dubbio che il dispositivo sia costantemente in ascolto. In realtà il telefono non registra la nostra voce, ma è pronto a recepire una nostra frase (la cosiddetta hotword) che attivi l'assistente, come Ehi Google o Ehi Siri.

Se questa situazione vi innervosisce, forse potrebbe interessarvi sapere come evitare che il telefono ci ascolti. Andiamo a vedere come fare, su Android e iPhone, oltre a ricordarvi come attivare il suono di ascolto sugli speaker Google Home / Nest, giusto per essere sicuri di non essere "spiati" anche da loro.