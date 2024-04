Come fare acquisti su Temu in modo più sicuro

Un'intermittente campagna pubblicitaria al motto di "Shop like a Billionare" e il sostegno degli influencer ha lanciato l'ascesa di Temu. Ma non è solo marketing. La dirompente piattaforma di eCommerce cinese spopola, grazie a prezzi bassissimi, coupon e un'incredibile varietà di prodotti. Ecco perché sicuramente ne avrete sentito parlare e vi sarete chiesti come fare acquisti su Temu. Andiamo a vedere come fare, da sito o app, a partire dalla registrazione per poi capire come navigare nell'interfaccia. Scopriremo poi come aggiungere un prodotto nel carrello e finalizzare l'acquisto. Ma non solo. Vedremo anche come funziona la spedizione e la gestione dei resi, oltre ai metodi di pagamento accettati. Senza scordarci i coupon, che hanno contribuito al successo dell'eCommerce. Infine, ma non meno importante, vi daremo alcuni consigli di sicurezza. Temu è infatti finita sotto i riflettori per questioni legate alla privacy dei dati, in particolare con le sue app, quindi è importante prendere delle accortezze per acquistare in modo più sicuro.

Cos'è Temu

Temu è un sito di eCommerce cinese in stile Amazon o Aliexpress che offre quasi tutti i prodotti che potete immaginare. Su Temu potete comprare gadget elettronici di qualsiasi tipo, abbigliamento, mobili, vestiti e anche accessori per auto. Di tutto. Sulla piattaforma troverete venditori soprattutto cinesi che offrono i loro prodotti, generalmente spediti da Temu. Prezzi bassissimi e ogni tipo di prodotti Ma la sua particolarità non è questo. Fedele al suo slogan "Shop like a Billionare" (compra come un miliardario), su Temu potete veramente comprare quello che volete. Come se foste ricchi. Com'è possibile? Perché moltissimi prodotti costano veramente poco. Qualche esempio? Pantaloni a 8 euro, scarpe a 10 euro, gadget elettronici a 10 euro. E grazie alle offerte e ai coupon potete spendere ancora meno. Caratteristiche di Temu Inoltre offre tempi di spedizione inferiore e una finestra di reso superiore (90 giorni). Sotto questo aspetto, ricordiamo inoltre per la spedizione è spesso gratuita, e il primo reso per ogni ordine è sempre gratuito. Infine Temu offre l'adeguamento del prezzo entro 30 giorni (se un prodotto cala di prezzo, vi vengono restituiti i soldi. Perché Temu riesce a proporre prezzi così bassi Come fa Temu a proporre prezzi così bassi? Il Charlotte Observer ha approfondito questo argomento, offrendoci uno scorcio su questa piattaforma. Temu ha un modello di eCommerce unico chiamato NGM (Next-Generation Manufacturing). Il sistema NGM riduce le inefficienze, elimina i costi di produzione nascosti e ottimizza la produzione in base alle preferenze dell'utente. In totale, il risparmio sui costi trasferiti ai clienti è di almeno il 50%. Temu vs altre piattaforme Ma perché preferire Temu ad altre piattaforme cinesi come Shein o Aliexpress? A differenza di Shein, Temu offre qualunque tipo di prodotti. E rispetto ad AliExpress la qualità è considerata migliore.

Come registrarsi su Temu

Potete esplorare il sito e l'app di Temu anche senza registrarvi, ma se volete acquistare è un passaggio che dovrete comunque compiere. Per questo motivo proponiamo questa procedura per prima. Prima di procedere, vi segnaliamo la nostra esperienza di acquisto e il nostro articolo riguardante l'affidabilità dell'app. Come registrarsi su sito

Il sito di Temu è estremamente comodo per registrarsi ed effettuare acquisti, ed è pure tradotto in italiano. Per usarlo, recatevi sulla pagina ufficiale e cliccate sull'icona a forma di onino stilizzato in alto a destra. A fianco delle voci Ordini & Account. Si aprirà una finestra pop-up al centro dello schermo. Qui potrete scegliere se registrarvi usando la vostra email o numero di telefono. Oppure se usare il vostro account Google, Apple, Facebook o X. Nel primo caso, inserite email o numero di telefono nel campo vuoto e cliccate su Continua. Poi inserite una password e cliccate su Registrati. Nel secondo caso, basta cliccare sull'icona del servizio che volete utilizzare. A questo punto effettuate l'accesso, se necessario, e date il consenso perché Temu possa collegarsi al vostro account. Come registrarsi da app

Temu offre una popolarissima app per Android e iOS, che supera i 30 milioni di nuovi download al mese. Per registrarvi, avviatela dopo averla installata e scegliete se accettare o meno i termini sulla privacy. Successivamente, toccate l'icona con l'omino in basso al centro. Da Android, vi verrà proposto di accedere usando il vostro account Google. Se volete usare un altro sistema, potete chiudere la finestra e toccare il pulsante arancione Accedi / Registrati. Ora scegliete se registrarvi usando la vostra email o numero di telefono o il vostro account Google / Facebook / X. Su iPhone potete usare anche il vostro account Apple. In caso vogliate registrarvi con l'email o il numero di telefono, inseriteli nel campo apposito e toccate Continua. Poi inserite una password e potrete registrarvi al servizio toccando il pulsante Registrati.

Come navigare nel catalogo di Temu

Una volta che vi siete registrati su Temu, potete esplorare il negozio online alla ricerca di prodotti. Vediamo com'è strutturata l'interfaccia. Come navigare da sito

Il sito di Temu presenta una schermata principale con una serie di schede in alto. Qui trovate I più venduti, A 5 Stelle, Offerte del momento, Nuovi arrivi e Categorie, oltre al campo per la ricerca. Più a destra, c'è l'icona del vostro profilo, l'icona per accedere all'Assistenza, quella per cambiare lingua e valuta, e il Carrello. Passando il mouse su Categorie si aprirà una finestra con le categorie disponibili, da Giochi ad Abbigliamento, a Elettronica. Sotto, trovate un banner con le offerte del momento, mentre sotto ancora trovate in genere le Offerte lampo. Scorrendo verso il basso, trovate altre offerte. Come navigare da app

L'interfaccia dell'app presenta il campo di ricerca in alto, una schermata con i prodotti e una serie di icone in basso. Partendo dall'alto, sotto al campo di ricerca trovate alcune sezioni per restringere la ricerca di prodotti. Queste sono Tutto, Donna, Uomo, Bambini, Gioielleria e altre categorie, che potete far scorrere verso sinistra. Nella schermata, trovate, partendo dall'alto, le offerte del momento e le Offerte lampo. Sotto c'è una sezione dedicata alle Categorie e verso il basso una serie di offerte. Nella riga delle icone in basso, sono presenti i comandi dell'app. Qui trovate, da sinistra, la Homepage, le Categorie, Tu (il vostro profilo), il Carrello e un collegamento alle offerte a tempo limitato. Se toccate su Categorie, potrete accedere alle categorie dei prodotti, e in alto vedrete il campo di ricerca per effettuare ricerche.

Come cercare e aggiungere prodotti al carrello

È arrivata l'ora di effettuare un acquisto! Vediamo come cercare un prodotto e aggiungerlo al carrello, da sito o app. Aggiungere prodotti al carrello sul sito

Da sito, per cercare un prodotto potete usare il campo di ricerca in alto. Oppure potete passare il mouse su Categorie e individuare il tipo di prodotti di vostro interesse. In alternativa, cliccate tra le offerte del momento o quelle lampo per farvi tentare dai prodotti in sconto a prezzi irresistibili. Ora scorrete tra gli articoli: ognuno avrà un'immagine ed eventualmente un video. In questo caso vedrete un triangolino bianco in basso a sinistra sulla foto e passando il mouse sopra vedrete il filmato di presentazione. Nella scheda, vi verrà mostrato il nome del prodotto, il numero di articoli della confezione, il prezzo e il numero di articoli venduti. In alcuni casi, verrà mostrata l'immagine di profilo di un utente che ha appena acquistato il prodotto o se ne rimangono pochi. Infine, vi verrà indicato il valore medio delle recensioni e il loro numero. Se volete aggiungerlo subito al carrello, cliccate sull'icona a forma di carrello con il "+", altrimenti cliccate sulla scheda. Qui troverete la descrizione del prodotto e le foto, oltre al nome del venditore e alle recensioni. A destra, potete scegliere quanti articoli comprare e vedrete i dettagli sulla spedizione, con la data di consegna. Qui potrete anche scegliere di optare per la spedizione più veloce. Temu indicherà anche alcuni dati sulla sostenibilità e i servizi disponibili, come Adeguamento di prezzo e Reso gratuito. Se volete aggiungere il prodotto al carrello, cliccate sul pulsante Aggiungi al carrello. Si aprirà un pannello da destra e se lo chiudete in alto a destra vedrete che il carrello ora contiene il numero di oggetti aggiunti. Aggiungere prodotti al carrello su app

Aggiungere i prodotti al carrello da app è simile. Potete cercarli utilizzando gli strumenti a disposizione e aggiungerli direttamente dalle schede, toccando l'icona bianca con il carrello e il "+". Se invece toccate una scheda, potrete vedere i dettagli dell'articolo, le foto e le informazioni riguardanti la spedizione e i servizi disponibili. Scorrendo verso il basso, potrete vedere le recensioni, mentre in fondo troverete il pulsante Aggiungi al carrello. Eventualmente all'interno del pulsante verrà indicato un conto alla rovescia entro il quale potrete sfruttare uno sconto. Per aggiungere un prodotto al carrello, toccate il pulsante Aggiungi al carrello. Vedrete una gradevole animazione e sulla destra un'icona del carrello, in verde, con il numero di oggetti aggiunti in arancione. Qui vi verrà indicata anche l'eventuale spedizione gratuita. Al centro, una finestra pop-up confermerà il fatto che avete aggiunto un prodotto al carrello.

Come fare acquisti su Temu

Ora che avete riempito il carrello di prodotti, potete effettuare il vostro acquisto su Temu. A seconda che siate sul sito o sull'app la procedura è però lievemente diversa. Effettuare un acquisto da sito

Per effettuare l'acquisto da sito, cliccate in alto a destra sull'icona del Carrello. Qui vedrete gli articoli inseriti nel carrello e il tempo rimanente alla fine dell'eventuale promozione. Potete aumentare o diminuire la quantità o eliminarli dal carrello, cliccando sull'icona a forma di cestino. Tenete presente che su Temu c'è un minimo di 15 euro per l'acquisto (da sito, da app sono 10). Se volete procedere con l'acquisto, cliccate sul pulsante arancione a destra Acquista. Adesso dovrete inserire i vostri dati per la spedizione e poi cliccate su Procedi al pagamento. Qui potrete scegliere il metodo di pagamento. Se possedete dei coupon, cliccate su Applica codice coupon e inserite il codice. Poi cliccate Applica e selezionate Invia ordine. Infine cliccate su Continua, verificate che tutto sia in regola e cliccate su Invia ordine. Effettuare un acquisto da app

La procedura per completare un acquisto da app è molto simile. Toccate in basso a destra l'icona del carrello e vedrete i prodotti scelti. Potete modificare la quantità o eliminarli dal carrello, toccando il tasto "-" della quantità e poi Rimuovi. Da app il minimo d'ordine è 10 euro. Se tutto è in regola, toccate in basso il pulsante arancione Acquista. Ora dovrete inserire i dati per la spedizione, poi toccate Salva in basso e scegliete il metodo di pagamento. Infine inserite eventuali coupon e completate l'acquisto.

Come ottenere coupon Temu

Temu offre diversi sistemi per ottenere coupon e sconti. Nel 2023 c'erano dei giochi che consentivano di riceverli giocando, ma ora non ci sono più. Quando vi iscrivete alla piattaforma e accedete dall'app, riceverete 3 euro di codice sconto. Da qui potete invitare altri amici a scaricarla e ottenere altri sconti. Per farlo, toccate l'icona del vostro profilo in basso e selezionate Click for cash. Qui vi verranno dati 3 euro, poi sotto trovate il vostro link / Codice affiliato. Se lo condividete, vi verranno riconosciuti fino al 30% di commissione per ordini effettuati entro 30 giorni. Inoltre vi verrà dato un premio di 5 euro per ogni invitato che scarica l'app e ordina. Altri regali includono un pacchetto buoni di 100 euro, regali, e offerte esclusive. In alternativa, sui social trovate link di coupon per Temu che vi consentono di ricevere sconti grazie ad altri utenti. In questo caso faranno loro da referral.

Metodi di pagamento supportati

Temu accetta tutti i principali metodi di pagamento. Tra questi, le carte di credito e di debito dei circuiti Visa, MasterCard, PostePay, American Express, Maestro, Discover, Diner's Club, JCB. Sono accettati anche PayPal, Google Pay e Apple Pay. Se invece preferite optare per i pagamento rateizzati, sono disponibili Klarna e Scalapay.

Opzioni di spedizione

Le opzioni di spedizione Temu offre la Spedizione Standard gratuita per tutti gli ordini, con tempi tra i 5 e i 14 giorni lavorativi. In alternativa, potete scegliere la Spedizione Express, che costa 6,90 euro e ha tempi di spedizione tra 3 e 11 giorni lavorativi. Un altro metodo è Click & Collect, sempre gratuito e con tempi di spedizione tra 5 e 12 giorni lavorativi. In questo caso dovrete andare a ritirare il prodotto in un negozio indicato. Al momento dell'ordine, vi verrà indicato il corriere, e dopo il pagamento il magazzino potrebbe impiegare fino a 3 giorni per elaborarlo. Voi potrete seguire tutti i passaggi della spedizione nella sezione apposita del sito o dell'app. In caso di problemi In caso di problemi, dovrete contattare il servizio clienti entro 90 giorni dalla data dell'ordine. Per problemi si intende se il pacco non viene consegnato. Oppure se le informazioni di tracciamento mostrano che il pacco è stato consegnato ma non è stato ricevuto.

Come chiedere assistenza ed effettuare i resi

Temu offre un programma di protezione degli acquisti e un servizio assistenza. Come contattare l'assistenza Da sito

Se avete bisogno di assistenza, da sito potete passare il mouse sull'icona a forma di fumetto in alto a destra, di fianco al vostro profilo. Ora selezionate Centro assistenza e cercate una risposta alle vostre domande. Se non la trovate, cliccate in basso su Contattaci e spiegate il vostro problema. Da app In caso di problemi, potete contattare l'assistenza da app toccando la vostra icona di profilo in basso. Poi toccate l'icona a forma di cuffie in alto a destra. Ora potete cercare l'argomento di vostro interesse e se non trovate la risposta toccate in basso il pulsante Contattaci. Ora potete spiegare il vostro problema. Come funzionano i resi Il programma di protezione degli acquisti di Temu vi consente di effettuare facilmente un reso in caso di problemi. Anche in caso di acquisti da piccole aziende. Regole per i resi I problemi riguardano un ordine che non corrisponde alla descrizione, un articolo danneggiato o la mancata consegna. Anche un ritardo nella consegna vi consente di chiedere un reso. Per tutti gli articoli avete diritto a un reso gratuito entro 90 giorni dall'acquisto. Per il secondo e i successivi dovrete pagare 4 euro di spese di spedizione. Eccezioni Non si possono effettuare resi per certe categorie di articoli: articoli che, per motivi igienici o di tutela della salute, non possono essere restituiti se non vengono sigillati dal cliente dopo la consegna o che, per la loro natura, dopo la consegna vengono mescolati con altri articoli

registrazioni audio o video sigillate o di software sigillati se non sigillati dall'utente dopo la consegna

articoli realizzati su specifica del cliente o chiaramente personalizzati in base alle esigenze personali

articoli che possono deteriorarsi o scadere rapidamente

un servizio se Temu lo ha eseguito completamente e l'utente ha riconosciuto e accettato espressamente prima di effettuare l'ordine che Temu potesse iniziare a fornire il servizio e che non potesse cancellarlo una volta che il contratto fosse stato eseguito completamente

contenuti digitali (tra cui applicazioni, software digitali, ebook, MP3, ecc.) che non sono forniti su un supporto tangibile (ad esempio, su CD o DVD)

giornali, riviste o quotidiani, a eccezione dei contratti di abbonamento

bevande alcoliche il cui prezzo è stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, che tuttavia possono essere consegnate solo dopo 30 giorni e il cui valore effettivo dipende dalle fluttuazioni del mercato che non possiamo controllare. Come fare un reso Fare un reso è semplicissimo. Accedete a Temu e cliccate su I tuoi ordini (da app dopo aver toccato l'icona di profilo). Cliccate su Reso / Rimborso, poi selezionate gli articoli da restituire. Scegliete le modalità di reso e rimborso, poi stampate l'etichetta di reso e spedite il pacco. È necessario inviare il pacco di reso entro 14 giorni dall'invio della richiesta di reso nel periodo di reso. Quando Temu riceve il pacco, invierà il rimborso. I rimborsi tramite Apple Pay e Google Pay richiedono 1-5 giorni lavorativi, così come PayPal. Quelli per Klarna e Scalapay fino a 10 giorni lavorativ. Quelli per le carte di credito / debito possono richiedere 5-14 giorni lavorativi (fino a 30 giorni). Il rimborso in crediti Temu è istantaneo.

Come acquistare su Temu in modo più sicuro

Alla luce dei dubbi sollevati a più riprese su Temu e sulla sua raccolta di dati degli utenti, è opportuno fare alcune considerazioni finali molto importanti. Anzitutto questo articolo non vuole in alcun modo essere un endorsement a Temu, ma solo una oggettiva guida sul suo funzionamento. Se fare o meno acquisti su Temu dipende da voi; noi non possiamo offrirvi alcun tipo di garanzia. Detto questo, se parliamo puramente di sicurezza delle transazioni, Temu dovrebbe essere una piattaforma sicura per effettuare acquisti. In ogni caso, controllate sempre la correttezza degli addebiti sulla carta di credito, e utilizzate una password sicura, magari affidandovi a un buon password manager. In generale, non è mai consigliato affidare la propria carta di credito a una piattaforma. Piuttosto, utilizzate un servizio terzo, come Google Pay, Apple Pay o PayPal, in modo che il numero della vostra carta di credito non venga mai direttamente inserito nello store. Un'altra alternativa può essere quella ricorrere a una carta prepagata, oppure a una usa e getta. Revolut, ad esempio, consente di creare in pochi passi una carta virtuale monouso, per fare acquisti in sicurezza. Nel caso specifico di Temu, può essere una buona idea non registrarsi con la propria mail principale. Create una casella ad hoc, ad esempio su Gmail, con meno informazioni personali possibile, e usate quella. In alternativa, Apple offre il servizio "Nascondi la mia email", che nasconde la vostra email. Infine può valere la pena non usare l'app di Temu. Per quanto l'app in sé sia sicura, essendo presente da tempo negli store ufficiali di Android e iPhone, è comunque più facile che possa raccogliere dei dati. Da PC invece potete navigare in incognito, e bloccare facilmente i cookie di terze parti (dalle impostazioni del vostro browser), garantendovi un livello di anonimato superiore. Non stiamo parlando di "pericoli" nel senso di truffe o di rischi finanziari quindi, quanto piuttosto di tutelare le proprie informazioni, che sempre più spesso sul web sono usate alla stregua del denaro, proprio perché possono essere altrettanto preziose.

Domande e risposte

Come si fa a ordinare su Temu? Se volete effettuare un ordine su Temu, selezionate un prodotto e cliccateci sopra, poi cliccate su Aggiungi al carrello e successivamente su Acquista (deve raggiungere il minimo d'ordine, 10 o 15 euro). Ora inserite i vostri dati per la spedizione e poi quelli per il pagamento e completate l'acquisto.