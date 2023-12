Perché a seconda del dispositivo la modalità di backup può essere diversa, o mostrare problematiche differenti. Andiamo a scoprire come fare, oltre eventualmente ad approfondire come effettuare il ripristino, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come salvare le chat WhatsApp su PC .

Per questo motivo, vorrete sicuramente evitare di perdere i vostri messaggi, anche se sono vecchi e non vi verrà mai in mente di riguardarli: andiamo a vedere come fare il backup di WhatsApp , da telefono, Android e iPhone, e anche da PC.

Indice

A cosa serve il backup WhatsApp

Ma la buona notizia è che WhatsApp per i backup utilizza i servizi cloud : vediamo come usarli in modo da non rischiare mai di perdere le nostre importantissime chat.

Cosa significa tutto questo? Che tutti i contenuti di WhatsApp sono memorizzati localmente sul telefono: testi, foto, video, reazioni, adesivi e molto altro. Quindi avere un backup è l'unico modo per recuperare le conversazioni in assenza del telefono su cui è attivato l'account (e in assenza di dispositivi complementari).

Prima di effettuare questa operazione, sappiate però che i server di WhatsApp non conservano i messaggi inviati con successo , mentre memorizzano temporaneamente quelli che non possono essere inviati immediatamente. In questo caso le comunicazioni sono crittografate end-to-end in modo da garantire che anche WhatsApp non possa leggerle, e poi eliminate dopo 30 giorni .

Se vi state quindi seguendo a cosa serva il backup di WhatsApp, la risposta è quindi semplice: nel caso in cui perdiate l'accesso ai dispositivi che usate per accedere al vostro account, vorreste essere in grado di recuperare i vostri messaggi, eventualmente ripristinandoli su un nuovo telefono.

Se perdere un telefono può essere accettabile, perdere le chat di WhatsApp non lo è, e per questo è importante assicurarsi di avere attivato il backup dei messaggi sul cloud.

Come fare backup WhatsApp

Attenzione, perché in caso doveste scordarvi la password o la parola chiave non potrete più accedere ai messaggi.

Se volete effettuare un backup manuale , toccate la voce Esegui backup adesso , mentre se volete impostare i backup automatici toccate la voce Backup automatico . Nella pagina seguente scegliete se effettuare backup quotidiani, settimanali o mensili , oppure di non effettuare backup automatici selezionando No (l'impostazione predefinita è backup automatici quotidiani).

Adesso potete effettuare il backup. Aprite WhatsApp, poi toccate l'icona Impostazioni in basso a destra e poi la voce Chat e infine Backup delle chat . In alto vedrete le dimensioni del backup (che vi serviranno per sapere di quanto spazio avrete bisogno), mentre sotto potete scegliere se includere o meno i video (che occupano più spazio). Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.

Per controllare la quantità di spazio disponibile, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate il vostro nome in alto e poi toccate iCloud. In alto vi verrà mostrata la quantità di spazio disponibile (Apple offre 2 GB gratuiti sul servizio, il che potrebbe non bastare se volete salvare anche i video).

Per controllare di avere iCloud Drive attivato, andate nelle impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, poi toccate il vostro nome in alto e selezionate la voce iCloud.

Su iOS, WhatsApp memorizza e aggiorna i backup attraverso il vostro account iCloud, che è anche l'unico modo a vostra disposizione. Sappiate che, oltre al fatto che le cronologie chat di WhatsApp non vengono memorizzate sui server dell'azienda, mentre per impostazione predefinita i file multimediali e i messaggi di cui eseguite il backup non sono protetti dalla crittografia end-to-end (ma potete attivarla), e WhatsApp non potrà recuperare i messaggi eliminati.

A questo punto potrebbero venirvi in mente due domande: come fare il backup di WhatsApp su Google Drive e come fare il backup dei contatti di WhatsApp.

Per quanto riguarda la prima questione, sappiate che iOS non consente di scegliere su quale servizio cloud salvare il backup di WhatsApp, quindi non potete fare il backup su Google Drive da iPhone. La seconda domanda invece ha una risposta semplice, in quanto quando fate il backup di WhatsApp non salvate i contatti, che sono invece sincronizzati e recuperati dall'app Contatti di iOS.

Per controllare che sia così, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate il vostro nome in alto e selezionate la voce iCloud. Qui toccate Mostra tutto e assicuratevi che il pulsante di fianco a Contatti sia attivo.

Android su Google Drive

Se invece avete un telefono Android, la procedura di backup è un po' diversa in quanto viene effettuata automaticamente attraverso Google Drive, il servizio di archiviazione online di Google, oppure potete utilizzare la memoria del telefono, dove l'app di messaggistica salva le chat per recuperarle in caso di danni.

Google Drive è l'opzione consigliata e utilizzata da WhatsApp per il backup e il ripristino automatico, ma significa che dovete avere un account Google impostato sul vostro telefono e (da fine 2023 / inizio 2024) abbastanza spazio sul servizio di archiviazione.

Questo perché Google ha annunciato a novembre 2023 che i backup WhatsApp non saranno più a parte (quindi regalati) ma entreranno nella quota di Google Drive a vostra disposizione (vi ricordiamo che Google vi offre 15 GB gratuiti, poi per aumentarli dovete passare ai piani Google One da 1,99 euro al mese per 100 GB). Qui potete scoprire come controllare quanto spazio avete su Google Drive e come liberarlo.

Inoltre dovete avere abbastanza spazio sul dispositivo, aspetto che potete controllare andando nelle Impostazioni del telefono e toccando la voce Spazio di archiviazione.

Per effettuare il backup di WhatsApp su Google Drive, avviate l'app di messaggistica, poi toccate i tre puntini in alto a destra e cliccate su Impostazioni. Adesso toccate Chat, poi selezionate la voce Backup chat in basso.

Questa è la schermata dedicata al backup, in cui vi vengono proposte diverse opzioni e in alto le dimensioni occupate. Per prima cosa, in caso non l'abbiate mai fatto, dovete autorizzare WhatsApp ad accedere a Google Drive.

Per effettuare un backup manuale, toccate Esegui backup, e per autorizzare WhatsApp ad accedere a Google Drive dovete toccare la voce relativa.

Se invece volete attivare i backup automatici, toccate Backup su Google Drive e per impostare un backup automatico selezionate una programmazione del backup, quotidiana, settimanale o mensile, ma comunque diversa da Mai o Solo quando tocco "Esegui backup".

Ora selezionate l'account Google su cui eseguire il backup toccando Aggiungi un account (in caso non ci sia un account collegato) e inserendo le vostre informazioni di accesso.

Successivamente, scegliete se effettuare i backup solo su Wi-Fi o anche su rete cellulare (attivando il pulsante di fianco a Backup con rete dati cellulare), tenendo presente che il primo backup sarà sicuramente il più impegnativo per la quantità di dati occupata in quanto caricherà tutti i messaggi passati, mentre i successivi caricheranno solo le nuove informazioni.