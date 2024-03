Come fare chiamata con gli AirPods di prima, seconda generazione o con gli AirPods Pro. Quello che devi sapere anche per rispondere o agganciare

Come fare una chiamata con gli AirPods?

Se sei un appassionato di dispositivi Apple conoscerai certamente gli AirPods, auricolari dal design elegante, dalle performance eccellenti e soprattutto estremamente utili nella vita quotidiana. La n.1 di Cupertino ha pensato ai suoi auricolari affinché tu possa ascoltare musica, podcast, ma anche ricevere o fare chiamate in maniera semplice e veloce. Sfruttare al massimo il potenziale di questo dispositivo che, tra tanti vantaggi, non è di certo economico, è questione di conoscerne le possibilità. Vuoi saperne di più? Ecco come fare chiamata con gli AirPods.

Indice

Come funzionano gli AirPods?

Proprio come tutti gli altri dispositivi dell'ecosistema Apple, anche gli AirPods sono sempre connessi e svolgono una funzione complementare al resto della tecnologia dello stesso marchio. Se nella tua borsa si trovano già altri prodotti con una mela morsicata sopra, è buona consuetudine, per una questione di massima compatibilità, acquistare anche gli accessori Apple che ti mancano e ti servono.

A proposito di compatibilità

Quando si parla di AirPods, la questione compatibilità è di primaria importanza. Se è vero che la maggior parte dei dispositivi Apple sono compatibili tra loro, alcune vecchie versioni di iOS potrebbero non essere più supportate da un nuovo dispositivo. Hai capito bene: anche nel caso tu abbia un iPhone, un iPad o un Apple Watch, se si tratta di modelli un po' datati, potrebbero non essere compatibili con la versione del sistema operativo. Prima dell'acquisto, dunque, effettua i dovuti controlli, e fai in modo di essere certo che i dispositivi usino versioni simili: alternativamente, non avrai modo di utilizzare gli AirPods con i tuoi prodotti Apple. La compatibilità diventa ancora più importante quando parliamo di AirPods e smartphone o computer che operano su altri sistemi operativi, come per esempio Android. Prima dell'acquisto, leggi sempre l'elenco dei dispositivi compatibili e assicurati ci sia anche il tuo. In ogni caso, anche e nonostante il tuo dispositivo dovesse essere compatibile, rischieresti comunque di trovarti con degli auricolari che non funzionano al 100% delle loro possibilità. Infatti la compatibilità con altri sistemi operativi può comunque tagliare fuori parte delle funzionalità dei Pods

Come chiamare un numero con gli AirPods?

Innanzitutto, i tuoi AirPods devono essere collegati allo smartphone, e lo smartphone deve trovarsi nelle vicinanze. Possibilmente in tasca o sulla scrivania accanto a te. Magari nello zaino, o dove ti è più comodo. In ogni caso, nel raggio d'azione del collegamento. Per collegare AirPods ad iPhone, per esempio, devi avvicinare il telefono alla custodia, aprirla e aspettare che parta la procedura automatica di "accoppiamento". Su Android, invece, dovrai utilizzare la tecnologia Bluetooth. Se vuoi effettuare una chiamata, ecco la procedura: AirPods di prima o seconda generazione . Per effettuare la chiamata, devi attivare Siri utilizzando il doppio tocco, se di prima generazione, o dicendo ad alta voce "Ehi Siri" per la seconda generazione. A questo punto devi usare la formula "Chiama…" e usare il nome del contatto, scandendo bene le parole.

. Per effettuare la chiamata, devi attivare Siri utilizzando il doppio tocco, se di prima generazione, o dicendo ad alta voce "Ehi Siri" per la seconda generazione. A questo punto devi usare la formula "Chiama…" e usare il nome del contatto, scandendo bene le parole. Per fare chiamata con le AirPods Pro devi pronunciare le parole "Ehi Siri" seguite dalla formula usata per quelle di seconda generazione: "Chiama Fabrizio Rossi". Scandisci bene le parole. Se il volume è troppo basso, puoi andare su Impostazioni, Accessibilità, Contenuti audiovisivi, Bilanciamento e sistemare il volume degli auricolari. Attualmente puoi chiamare solo i numeri presenti sulla tua rubrica. Se nonostante tutti i tuoi sforzi di spelling non sei in grado di contattare il numero giusto, prova a cancellare il contatto e ricrearlo da capo.

Come rispondere a una chiamata con gli AirPods

Una cosa che alcune persone scoprono solo dopo un po' di tempo che usano queste cuffiette? Gli AirPods possono annunciarti, attraverso la voce di Siri, le chiamate in entrata. In base al tipo di AirPods che possiedi (prima generazione, seconda generazione o pro), per rispondere dovrai seguire una procedura leggermente diversa. Ecco come rispondere a una chiamata con gli AirPods: AirPods di prima o seconda generazione . Per poter rispondere a una chiamata con questi modelli, avrai bisogno di configurare la risposta chiamate dalle opzioni del tuo smartphone. A quel punto, effettuando un doppio tocco sul fianco di uno dei due auricolari, sarai in grado di rispondere alla telefonata.

. Per poter rispondere a una chiamata con questi modelli, avrai bisogno di configurare la risposta chiamate dalle opzioni del tuo smartphone. A quel punto, effettuando un doppio tocco sul fianco di uno dei due auricolari, sarai in grado di rispondere alla telefonata. AirPods Pro. Con AirPods Pro non devi fare altro che premere il sensore su uno dei due auricolari. Vuoi rifiutare una chiamata perché è un numero sconosciuto o privato? Doppio tocco.

Come riattaccare una chiamata con le AirPods senza toccare lo smartphone?

Gli AirPods non sarebbero così famosi se non fosse possibile usarli come sostituito di uno smartphone per intervenire sulla chiamata con tutto l'occorrente per rispondere, riagganciare o rifiutare un numero sconosciuto. Se vuoi riagganciare a fine telefonata, devi ripetere la stessa azione che hai eseguito per rispondere: doppio tocco sui Pods di prima o seconda generazione, o pressione sul sensore con gli AirPods Pro.