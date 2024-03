Come fare il debloat di Windows 11, per velocizzare e pulire il sistema operativo

Siete stufi di vedere il menu Start affollato da app che non usate e che non avete mai installato? E che dire di quei processi che "ci spiano"? Scopriamo come eliminare tutto il bloat dal nostro computer!

Non solo i produttori dei PC, ma anche Microsoft stessa preinstalla in Windows numerose app inutili. Si potrebbe pensare semplicemente di ignorarle, ma occupano spazio e a volte rallentano il computer. Ecco perché potreste voler sapere come fare il debloat di Windows 11, manualmente o tramite strumenti di terze parti. Questa procedura vi consente infatti di eliminare i programmi non necessari e, in alcuni casi, ottenere il massimo dal vostro PC. Il vantaggio in termini di prestazioni dipende ovviamente dal tipo di computer. Su una macchina estremamente potente, per esempio da gaming, non noterete grandi differenze. Su una meno potente, invece ci saranno alcuni miglioramenti, soprattutto nei tempi di avvio. Ma uno dei motivi per cui effettuare il debloat riguarda anche la privacy. Alcune app, incluse in Windows, possono inviare diversi nostri dati su server esterni. Per questo gli utenti attenti all'utilizzo dei loro dati potrebbero essere interessati a eliminarle o ridurre l'invio di informazioni. Ci sono però alcune precauzioni da prendere prima di accingersi a fare il debloat. Prima di tutto, bisogna fare attenzione a quello che si cancella, se si fa manualmente. In secondo luogo, se invece si utilizzano script o app, dovete affidarvi a strumenti conosciuti, controllati e utilizzati dalla comunità. Quelli che consigliamo in questo articolo sono tutti sicuri. Chiariti questi aspetti, andiamo quindi a vedere cos'è e come fare il debloat di Windows 11. Inoltre in fondo all'articolo vi daremo anche alcuni suggerimenti per mantenere pulito il vostro PC. Questo è particolarmente importante per mantenere sempre il nostro computer scattante ed evitare irritanti rallentamenti.

Cosa significa fare il debloat

Il processo di debloating, o debloat, è quell'operazione che si effettua per eliminare app non desiderate installate nel computer. È difficile dare un elenco preciso di questi programmi, ma possono essere diversi. Per esempio, il gioco Solitario, l'app OneDrive, OneNote, tutte app che molti non utilizzano e che occupano spazio sul computer. Ma perché fare il debloat? Sostanzialmente per tre motivi. Il primo è recuperare spazio. Il secondo, velocizzare il computer. Se questi programmi si avviano all'accensione, la rallenteranno. Infine, per la privacy. Molte di queste app inviano dati a server esterni, e questa non è una bella cosa. Come risolvere? Sostanzialmente in due modi. Il primo è farlo da soli, disinstallando le app o disabilitando i servizi, eventualmente pulendo anche il Registro di sistema. Il secondo modo è utilizzare script, spesso gratuiti, che lo fanno per noi. Ma dovremmo fare debloat? Dipende da voi. Sui PC moderni con risorse di sistema sufficienti, il beneficio può essere marginale. Inoltre siate sempre scettici se volete utilizzare script. Anche se ospitati su GitHub, possono nascondere insidie (come insegna il caso Windows Toolbox). Infine, tenete presente che è consigliato effettuare il debloat dopo aver effettuato un'installazione pulita di Windows. Noi vi indicheremo prima le alternative manuali, e in secondo luogo vi mostreremo alcuni script o app molto popolari.

Come fare il debloat di Windows 11 manualmente

Se volete fare il debloat di Windows 11, il modo migliore è probabilmente farlo manualmente. Vedete una serie di app o giochi che non usate? Se volete solo eliminarle dal menu Start, cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e selezionate Rimuovi da Start. Volete disinstallarle? Molte (ma non tutte) le app preinstallate con Windows 11 possono essere disinstallate. Se sapete che non giocherete mai a Solitario o utilizzerete Film e TV, potete procedere. Ecco una lista di app che possono essere disinstallate: Fotocamera

Calendario

Posta

Calcolatrice

Orologio

Hub di feedback

Family

Film e TV

Mappe

Lettore multimediale

Microsoft 365

Microsoft Clipchamp

Microsoft To Do

Notizie

Paint

Blocco Note

Assistenza rapida

Strumento di cattura

Registratore di suoni

Terminale

Suggerimenti

Xbox

Meteo

Se siete preoccupati per il tracciamento indesiderato, potete ridurre la quantità di dati raccolti da Windows. Premete i tasti Windows + I, poi selezionate Privacy e sicurezza e cliccate su Feedback e diagnostica. Disattivate l'interruttore di fianco a Invia dati diagnostici facoltativi. Infine, se volete impedire che delle app si avviino automaticamente, potete utilizzare Gestione attività. Premete il tasto Windows e scrivete Gestione attività. Cliccateci sopra e a sinistra cliccate su App di avvio. Qui cliccate con il tasto destro sulle app che non vi interessano e selezionate Disabilita. Se avete dei dubbi, cliccate su Cerca online.

Come fare il debloat di Windows 11 con lo script di Chris Titus

Preferite usare strumenti esterni? In questo caso, il primo che vi consigliamo è Windows Utility, sviluppato da Chris Titus. Titus è conosciuto nell'ambiente da oltre due decadi e sviluppato strumenti popolarissimi come win10script. Quest'ultimo è poi evoluto in Windows Utility, uno strumento molto versatile che oltre al debloat serve a molto altro. Qui trovate la pagina su GitHub del progetto, totalmente open source. Per utilizzarlo, premete il tasto Windows e scrivete PowerShell, poi cliccate su Run as Administrator o premete Ctrl + Maiusc + Invio. Nella finestra del terminale, scrivete il seguente comando: iwr -useb https://christitus.com/win | iex Fatto, dopo qualche istante si aprirà la finestra dello strumento. Cliccando sul pulsante Install potete installare automaticamente una serie di utility molto popolari. Tra queste, 7-Zip, CPU-Z, Audacity, Calibre e molte altre. Ma voi volete fare il debloat. Cliccate su Tweaks in alto. Di fianco a Recommended selections, selezionate la voce in alto a seconda della vostra situazione o preferenza. Per esempio Desktop, Laptop, Minimal o altro. Questo strumento disabilita la telemetria, la localizzazione della posizione e altro, come potete vedere sotto Essential Tweaks. Se volete essere più aggressivi, potete disattivare anche altri servizi sotto Advanced Tweaks, ma è meglio essere prudenti. Cliccate su Run Tweaks e il software eseguirà le istruzioni. Se dovesse esserci qualche problema, cliccate su Undo Selected Tweaks. Chiudete la finestra quando avete finito e lo script si fermerà, come vedrete in PowerShell.

Altri modi per fare il debloat di Windows

Lo script di Chris Titus non è l'unico strumento per fare il debloat su Windows. Ci sono un altro paio di soluzioni consigliate. Vediamole. Win11Debloat

Win11Debloat è un altro script da utilizzare tramite PowerShell. Come Windows Utility, lo strumento è open source e ospitato su GitHub, e disabilita alcune funzioni di Windows, come la telemetria e altro. È però un po' più aggressivo. Per usarlo andate sulla pagina di Win11Debloat e cliccate sul pulsante verde Code, poi cliccate su Download ZIP. Premete i tasti Windows + E, cliccate su Download e cliccate con il tasto destro sul file Win11Debloat-master.zip. Selezionate Estrai tutto, poi cliccate su Estrai e cliccate due volte sulla cartella che vedete per entrarci. Cliccate due volte sul file Run.bat per aprire PowerShell, poi cliccate su Sì. Se bloccato da Windows Defender, cliccate su Ulteriori informazioni e poi su Esegui comunque. Cliccate su Sì. Digitate 1 per scegliere la modalità predefinita o 2 per le impostazioni personalizzate. Il metodo predefinito è già molto completo. Controllate l'elenco delle modifiche che verranno apportate e premete su un tasto qualsiasi per iniziare. Attendete che il processo finisca, poi PC sarà ora privo di tutti i tipi di bloatware e di funzionalità inutili e invasive. L'utilizzo di impostazioni personalizzate consente di andare oltre e rimuovere app come Posta, Calendario, Xbox e altro ancora. Winpilot

Winpilot (noto in precedenza come Bloatynosy) è un'app open source (ospitata su GitHub) molto popolare dotata di funzionalità di intelligenza artificiale. Il concetto è però semplice: eliminare i programmi non necessari che di solito vengono installati con Windows 11. Ecco come usarla. Scaricate Winpilot da qui cliccando sotto l'ultima versione (al momento 3.0.0) winpilot.zip. Premete i tasti Windows + E, cliccate su Download e cliccate con il tasto destro sul file winpilot.zip. Selezionate Estrai tutto, poi cliccate su Estrai e cliccate due volte sul file Winpilot.exe. Cliccate su Ulteriori informazioni, poi su Esegui comunque e infine su Sì. Cliccate su Sì per restare sulla versione Winpilot, se richiesto. A sinistra, cliccate su Decrapify, poi in basso selezionate Remove crapware in optional database. Queste sono app riconosciute come bloatware. Attendete qualche istante e lo strumento vi indicherà cosa sta rimuovendo e perché. Se volete rimuovere altre app, sotto verranno mostrati i pacchetti installati. Cliccateci sopra per evidenziare in verde quelle che volete rimuovere poi cliccate in alto su Remove selected. Winpilot può anche disabilitare alcune funzionalità che potrebbero influire sulle prestazioni e offre anche suggerimenti per app aggiuntive che potreste voler installare, come browser alternativi a Edge.

Come fare un'installazione pulita di Windows 11

Il modo migliore per fare il debloat è iniziare da un'installazione pulita di Windows. Non è la soluzione ideale se volete continuare a usare il vostro computer così com'è e renderlo solo più veloce, ma è comunque un modo per risparmiare tempo in seguito. Per farlo, effettuate l'installazione potete utilizzare la nostra guida passo passo all'installazione di Windows. Dopo aver avviato Windows da USB, evitate di installare programmi come Windows 365, che installano tanti software aggiuntivi. Poi effettuate il debloat come indicato nei capitoli seguenti. Un altro metodo è installare una versione di Windows non ufficiale, dalla quale siano già stati eliminati programmi e funzioni inutili. Tiny11 è una delle più popolari ed è ospitata su The Internet Archive. Tutto quello che dovete fare è andare sulla pagina del progetto e cliccare a sinistra sotto ISO Image Files. Selezionate l'ultimo (al momento 23H2 x64) e installatelo su una chiavetta USB. Il processo di installazione è praticamente lo stesso di Windows 11.

Come mantenere pulito il PC

Eliminare il bloatware dovrebbe essere una soluzione da effettuare su un'installazione pulita di Windows 11. O comunque con un computer nuovo. Questo perché molti programmi sono legati ad altre installazioni, come le app legate a Microsoft 365. E rimuoverli potrebbe creare problemi. Man mano che utilizziamo il computer e accumuliamo programmi, questi potrebbero aumentare il numero di processi. Consumando RAM e CPU. Ecco perché è sempre importante mantenere pulito il PC con i nostri consigli.

Domande e risposte