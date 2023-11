Android 14 non avrà stravolto l'esperienza utente sui telefoni del robottino verde, ma contiene alcune novità interessanti che nell'uso comune possono fare la differenza.

Una di queste è il nuovo "drag and drop" per copiare e incollare un contenuto tra app, come un testo o un'immagine. Scopriamo quindi come fare drag and drop in Android 14.

La funzione consente infatti di spostare contenuti tra le app anche se non sono ancora aperte, il che ne aumenta enormemente l'efficacia rispetto ad Android 13, dove era limitata solo alle app sullo schermo. Andiamo a vedere come fare, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come attivare always-on display su Android.