Come fare dual boot e installare due sistemi operativi

Detto questo, vediamo come fare, oltre a ricordarvi la nostra guida su come installare Linux su Windows .

Ma perché non fare semplicemente una virtualizzazione? Questo dipende dalle vostre necessità. Sicuramente la virtualizzazione ha il vantaggio della semplicità e di non dover armeggiare né con le partizioni del disco né con il menu di avvio, ma come dicevamo per ottenere le prestazioni migliori è necessario avere un sistema operativo installato sul computer.

Vediamo quindi come fare dual boot su Windows 11 , sia per installare un'altra copia di Windows, per una build di anteprima Insider o una versione precedente del sistema operativo, oppure per installare una distro Linux come Ubuntu, ad esempio.

Indice

Come fare dual boot con Windows

Dual boot significa avere la possibilità di scegliere, quando si avvia un computer, il sistema operativo da avviare, ma per arrivare a questo punto bisogna compiere due operazioni. Prima di tutto bisogna "separare" il disco, ovvero partizionarlo in modo da poter installare il nuovo sistema operativo su una porzione di disco indipendente, come se fosse un computer diverso.

La seconda operazione è che bisogna configurare un boot manager, ovvero un'interfaccia che ci consenta di scegliere quale sistema operativo avviare.

Questo vuol dire che il dual boot non è una procedura semplice come installare un programma e se non si seguono le istruzioni alla lettera si possono correre rischi per i propri dati. Quindi per prima cosa è necessario fare un backup del proprio computer, in modo da poterlo ripristinare alle condizioni originali in caso di problemi.

Poi potremo partizionare il disco, creare un supporto avviabile da USB, installarlo e configurare il boot manager. Questa guida vale in teoria sia per installare in dual boot un'altra versione di Windows che per installare un altro sistema operativo come Linbux, ma adesso ci concentreremo sul primo caso e nel secondo capitolo affronteremo la questione Linux.

Create un backup

Per creare un backup dei vostri dati potete utilizzare lo strumento di backup di Windows che vi consente di creare un'immagine di sistema. In questo modo avrete un'unità di ripristino su un disco esterno, contenente l'immagine del sistema come lo vedete adesso, con file e impostazioni, ed la soluzione migliore per quello che vogliamo fare (nulla vi vieta di fare altri backup in altro modo, anzi, dovreste sempre fare dei backup regolarmente e in più modi). Per utilizzarla, collegate un disco esterno sufficientemente capiente al computer, premete il tasto Windows e scrivete Unità di ripristino.

Selezionate la voce Crea unità di ripristino, cliccate su Sì e se lo desiderate nella pagina successiva mantenete la spunta a Esegui il backup dei file di sistema nell'unità di ripristino. Poi cliccate su Avanti e seguite le istruzioni a schermo per effettuare la creazione dell'immagine di sistema.

Scaricate sistema operativo da installare

A questo punto dovete creare un disco di avvio (un altro disco esterno, questa volta basta un'unità flash USB più piccola) con sopra il sistema operativo che volete installare in dual boot con Windows.

Per questa sezione useremo un'altra versione di Windows, per esempio una build Windows Insider, se volete essere sempre aggiornati sulle ultime novità di Windows senza compromettere il vostro disco principale con i dati (non sapete cosa sia o come registrarvi a Windows Insider? Ecco una guida per voi).

Andate a questo indirizzo ed effettuate l'accesso con il vostro account Microsoft in alto a destra.

Poi scorrete in basso e selezionate l'edizione da scaricare: ad esempio, Windows 11 Insider Preview (Dev Channel).

Cliccate sul pulsante Confirm, poi selezionate la lingua (Italiano) e cliccate su Confirm di nuovo. Apparirà un pulsante 64-bit installation: cliccateci sopra e il file ISO verrà salvato sul computer.