Come fare il reso di un videogioco su Steam

Per trarre il massimo da questo servizio è importante imparare a intuire, così da poter beneficiare, della rotazione degli sconti, ma anche della condivisione della libreria e altri servizi utili, come per esempio lo Steam Link per il gioco sulla TV.

Indice

Cosa comporta il reso Steam?

Il reso Steam ti permette di ripensare a un acquisto che hai fatto, in sconto oppure no e darlo indietro in cambio di soldi o di altro credito sullo store che potrai utilizzare, in ogni caso, per un nuovo acquisto.

Il reso Steam si applica solo per:

I giochi acquistati tramite la piattaforma

I DLC

I giochi preacquistati

Gli acquisti in gioco

Gli abbonamenti rinnovabili

Gli hardware Steam

I doni non riscattati

Rimborso portafoglio di Steam

Il reso Steam invece non si applica mai sui contenuti acquistati all'esterno della piattaforma Valve, per i contenuti video e per tutti quei videogiochi per cui potresti aver ricevuto un ban dovuto al Valve Anti-Cheat, il quale protegge i giochi (e i giocatori) da chi si avvale di trucchi.

Nel momento in cui un gioco viene sottoposto a reso, ci vorrà qualche giorno prima che l'operazione venga accettata o respinta. In linea generale, rendere i giochi su Steam è facile e veloce, e il team tenderà quasi sempre, se sussistono i requisiti o li si sfora di poco, ad approvare il reso.