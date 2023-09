Vediamo come fare, ricordandovi anche la nostra guida su come installare Windows su un Mac con chip M1 o M2 .

Ma come fare un'installazione pulita di Windows ? In teoria, "installazione pulita" significa eliminare tutto quello che c'è sul disco formattandolo e installare una copia di Windows da riconfigurare, ma potreste anche decidere di mantenere i vostri dati e file, quiindi senza inizializzare il disco.

Se il vostro PC Windows vi dà problemi, si blocca all'improvviso, è lento o altro, la cosa migliore da fare è partire da zero e reinstallare il sistema operativo in modo da eliminare eventuali file corrotti e ricominciare con un computer "nuovo di zecca".

Indice

Come fare installazione pulita Windows da USB

Lo strumento di backup di Windows vi consente di creare un'unità di ripristino su un disco esterno , che diventerà un'unità di ripristino in quanto conterrà l'immagine del sistema come lo vedete adesso, con file e impostazioni. Per utilizzarla, collegate un disco esterno sufficientemente capiente al computer, premete il tasto Windows e scrivete Unità di ripristino .

Siete stufi dei problemi di Windows e avete deciso di reinstallarlo in modo da partire da zero e dire addio a tutti quei blocchi e rallentamenti.

In alternativa (o anche, una cosa non esclude l'altra), potete fare un backup su OneDrive utilizzando il sistema di backup di Windows, che consente di sincronizzare non solo i file di vostra scelta, ma anche permettere la memorizzazione delle app installate (in modo da poterle ripristinare facilmente) e delle preferenze del sistema, incluse password, accessibilità, lingua e altro.

Un altro modo per effettuare il backup dei vostri documenti è salvarli su un disco esterno , il che è una soluzione obbligata se non pagate per un servizio cloud e avete molti dati. Per creare manualmente un backup dei file, collegate un disco esterno con spazio sufficiente, poi premete i tasti Windows + E.

Per Windows 11 , cliccate sui tasti Windows + I , cliccate su Sistema a sinistra e al centro cliccate su Attivazione . In alto, se tutto è a posto, vedrete una spunta verde di fianco a Stato attivazione con la scritta Attivo.

Ci sono altri due punti da considerare: dovete assicurarvi che il computer abbia abilitato il Trusted Platform Module (TPM) versione 2.0. Per verificarlo e in caso effettuare l'attivazione, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata . Inoltre deve essere attivato il Secure Boot , procedura che potete completare utilizzando queste informazioni .

In alto, cliccate su Sistema e poi cliccate in basso su Archiviazione. Verificate che sia superiore a 64 GB .

In alternativa, potete fare un controllo manuale per verificare la compatibilità del vostro PC. Premete i tasti Windows + I , poi cliccate su Sistema a sinistra e infine, a destra in fondo, su Informazioni sul sistema . Qui vedrete il processore, la memoria e il tipo di sistema.

Nella sezione Introduzione a Windows 11 , cliccate sul pulsante Controlla ora , poi cliccate sul pulsante Vedi tutti i risultati per visualizzare il rapporto finale. ORa vi verrà detto se il vostro computer è compatibile con Windows (ecco come fare per installarlo comunque).

Premete i tasti Windows + E, andate nella sezione Download e cliccate due volte sul file WindowsPCHealthCheckSetup.msi per installare l'applicazione. Mettete la spunta a Apri Controllo integrità del PC e cliccate sul pulsante Fine per avviarla.

Scorrete fino in fondo e cliccate sul pulsante Scarica l'app Controllo integrità per PC .

Con Windows 11 , Microsoft ha introdotto per la prima volta dei requisiti piuttosto stringenti, oltre al fatto che c'è bisogno di una connessione Internet e di un account Microsoft. Se provenite da Windows 10 , potreste non riuscire ad aggiornare (o comunque dovete effettuare una procedura che vedremo nel capitolo dedicato ).

In genere non dovrebbero esserci problemi e Windows dovrebbe scaricare e installare automaticamente tutto quello di cui potreste aver bisogno, ma magari vi siete trovati meglio con alcuni driver proprietari, oppure avete esigenze particolari.

Un'ultima cosa prima di procedere alla reinstallazione di Windows: assicuratevi di avere sotto mano tutti i driver , come quelli per la grafica o il Wi-Fi.

In caso Windows non sia attivato potete ottenere una licenza di Windows dal Microsoft Store, Amazon o altri.

Per creare il supporto di installazione utilizzando lo strumento di Windows , inserite una chiavetta USB nel computer con almeno 8 GB di spazio e andate a questo indirizzo . Scorrete verso il basso fino alla sezione Creazione di supporti di installazione di Windows 11 e cliccate sul pulsante Scarica ora per salvare il file sul dispositivo.

Ora siamo pronti a entrare nel vivo della nostra guida e creare il disco di installazione per fare l'installazione pulita di Windows. Per prima cosa, scollegate dal computer qualsiasi periferica non necessaria, come dischi rimovibili, stampanti, scanner, fotocamere e altro.

In alternativa, in fase di avvio del computer, quando lo volete riavviare dall'unità su cui avete installato Windows, premete subito i tasti Esc o F1, F2 o altre chiavi F a seconda del vostro computer e cliccate su Boot settings , in genere tasto F9. In questo modo potete cambiare le opzioni di avvio al volo senza cambiare le impostazioni UEFI.

Cliccate su Opzioni avanzate e nella pagina successiva cliccate su Impostazioni firmware UEFI . Cliccate su Riavvia e nella pagina che si apre impostate l'ordine di avvio in modo che il sistema si riavvii come prima opzione da USB (le voci possono cambiare da computer e computer). Cliccate su Salva ed Esci .

Cliccate su Chiudi, poi chiudete Rufus e riavviatelo. In alto, sotto Dispositivo, cliccate sul menu a discesa e selezionate la vostra chiavetta USB. Sotto, nella sezione Selezione boot , potete scegliere se far scaricare Windows a Rufus o scaricarvelo da voi e farglielo trovare pronto.

Premete i tasti Windows + E , cliccate a sinistra su Download e cliccate due volte sul file Rufus-x.xx.exe per avviare lo strumento, cliccate su Sì e poi su Sì per permettergli di controllare gli aggiornamenti, se volete. Cliccate in basso sul pulsante Impostazioni (terzo pulsante da sinistra, quello con tre cursori orizzontali) e selezionate Giornaliero.

A molti non piace lo strumento di creazione dei supporti di installazione di Windows e si trovano meglio con Rufus, uno strumento gratuito molto versatile per creare un supporto di avvio di qualunque sistema operativo.

Selezionate la lingua e l'edizione di Windows 11, cliccate su Avanti e selezionate Unità flash USB. Cliccate su Avanti e selezionate l'unità flash (dovreste aver espulso tutto, quindi al netto di partizioni del disco dovreste vedere solo questa unità). Se non la vedete, cliccate sulla voce Aggiorna elenco unità in alto.

Cliccate sul pulsante Accetta per accettare i termini e scegliete se lasciare selezionata o meno la voce Usa le opzioni consigliate per questo PC .

La parte difficile è completata, ora non dovete fare altro che installare Windows 11, che prevede la formattazione del disco e l'installazione di Windows e poi la configurazione dello stesso (come avete fatto quando avete acceso il computer per la prima volta).

Ora cliccate sul pulsante Avvia in basso, cliccate su OK e cliccate su Chiudi. Ora Rufus scaricherà Windows dai server Microsoft (se gli avete detto di scaricare) e lo installerà sulla chiavetta USB creando un supporto di installazione avviabile.

Ora usate il menu Schema partizione per selezionare l'opzione GPT, mentre dal menu Sistema di destinazione selezionate l'opzione UEFI (non CSM). Non toccate nulla nella voce Visualizza proprietà avanzate dell'unità, e nel campo Etichetta volume inserite un nome, per esempio Win11_USB. Non modificate nulla sotto File System e Dimensione cluster , mentre cliccate su Visualizza opzioni avanzate formattazione .

In alternativa, non scaricate Windows 11 ma su Rufus, nella sezione Selezione Boot cliccate sulla freccia verso il basso di fianco a Seleziona e selezionate Download. Cliccate su Download. Nella sezione Versione selezionate Windows 11 e sotto selezionate l'ultima build, per esempio 22H2. Cliccate su Continua, e sotto Edizione cliccate su Windows 11 Home (o Pro o Education). Cliccate su Continua e nel menu a discesa selezionate Italiano. cliccate su Continua e scegliete 64 bit alla voce Architettura. Cliccate su Download, selezionate un percorso per la cartella dove scaricare il file ISO e cliccate su Salva.

Se state facendo una reinstallazione, cliccate su Non ho un codice Product Key.

Cliccate su Avanti, selezionate l'edizione di Windows 11 (deve corrispondere all'edizione del vostro Product Key), poi cliccate ancora su Avanti. Mettete la spunta a Accetto i termini di licenza e cliccate su Avanti.

Cliccate sull'opzione Personalizzato: installare solo Windows (Avanzate) per continuare con un'installazione pulita, poi selezionate la partizione con l'installazione corrente (di solito Drive 0) e cliccate sul pulsante Elimina. In caso vediate più partizioni, selezionate ed eliminate ogni partizione in modo da consentire allo strumento di utilizzare l'intero disco rigido per la nuova configurazione. L'installazione di Windows 11 creerà automaticamente le partizioni richieste durante il processo. Non è necessario eliminare le partizioni sulle unità secondarie.

Cliccate sul pulsante Sì, selezionate l'unità vuota (Drive 0 spazio non allocato) e cliccate su Avanti. Ora il programma avvierà l'installazione di Windows 11.

Dopo l'installazione, vi verrà proposto di configurare Windows 11. A questo punto la procedura è la stessa che avete seguito quando avete comprato il computer.

Selezionate la vostra regione (Italia), cliccate su Avanti e selezionate la tastiera. Poi cliccate su Sì e se non volete impostare un secondo layout cliccate su Salta.

Connettetevi alla rete Wi-Fi (se siete connessi via Ethernet non ci sarà bisogno di fare questo passaggio), inserite un nome per il computer e cliccate su Avanti.

Il computer si riavvierà, poi se avete Windows 11 Pro cliccate su Configura per uso personale (su Windows 11 Home non c'è) e cliccate su Avanti. Cliccate su Accedi ed effettuate l'accesso con il vostro account Microsoft inserendo l'email del vostro account, cliccate su Avanti e poi inserite la password. Cliccate su Avanti e se scegliete se ripristinare il backup che avete salvato o cliccate su Visualizza altre opzioni se volete ricominciare da capo.

Cliccate su Avanti, cliccate su Crea PIN, inserite il PIN a quattro cifre, cliccate su OK e scegliete le vostre impostazioni relative alla privacy.

Cliccate su Avanti e poi su Accetta.

Vi verranno chieste alcune informazioni relative al vostro utilizzo del computer, cliccate su Accetta o Salta, cliccate su Salta se non volete configurare un telefono e poi Rifiuta per non accettare l'offerta di Microsoft 365. Cliccate su Rifiuta per saltare l'offerta OneDrive, cliccate su Salta per ora per saltare l'offerta Game Pass e potrete accedere al vostro nuovo computer!

A questo punto è consigliato seguire qualche passaggio per assicurarsi che sia tutto in regola, ovvero controllate la presenza di aggiornamenti e installate i driver. Per controllare gli aggiornamenti, premete i tasti Windows + I, cliccate a sinistra su Windows Update in fondo e a destra cliccate su Verifica disponibilità aggiornamenti.

Per controllare i driver mancanti, cliccate sul tasto Windows e scrivete Gestione dispositivi e controllate che non ci siano segnali rossi o gialli nell'elenco o che nulla sia elencato come sconosciuto.

In caso fosse così, dovete installare i driver dal sito del produttore del vostro computer.

Provate prima a vedere se Windows Update non li trova premendo sui tasti Windows + I, poi cliccate a sinistra su Windows Update in fondo e a destra cliccate su Opzioni avanzate. Qui cliccate su Aggiornamenti facoltativi e poi su Aggiornamenti dei driver (potrebbe essere visibile anche direttamente). Selezionate il driver mancante e cliccate su Scarica e installa.