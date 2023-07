Per avere accesso a incentivi, agevolazioni fiscali o altro, bisogna presentare l'ISEE, ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ma come fare l'ISEE online? Se infatti una volta l'unico modo per ottenerlo era recarsi in CAF o patronati, ora è possibile ottenere l'importante attestato anche da soli, online. Questo perché l'INPS ha introdotto la possibilità di utilizzare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per dichiarare il proprio stato patrimoniale, che anzi dal 1° luglio 2023 è considerato il metodo privilegiato, e in pochissimo tempo possiamo ricevere il documento. Ma non perdiamo altro tempo e vediamo come fare a ottenere l'ISEE da soli, usando lo strumento precompilato o in altro modo, oltre a ricordarvi come fare lo SPID.

Indice

Cos'è l'ISEE e cosa serve per farlo

Dovete fare domanda per una bonus, ma è richiesto l'ISEE e ora volete farlo, ma prima di tutto cos'è e a cosa serve questo attestato? L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è una "fotografia" della situazione economica del vostro nucleo famigliare, ovvero una misura del livello economico di tutte le persone che compongono la vostra famiglia (che abitano nella stessa abitazione). (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è una "fotografia" della situazione economica del vostro nucleo famigliare, ovvero una misura del livello economico di tutte le persone che compongono la vostra famiglia (che abitano nella stessa abitazione). Questo documento serve allo Stato per determinare se avete diritto ad accedere o meno a bonus, agevolazioni o altro. Questo è un elenco parziale delle agevolazioni che richiedono l'ISEE sconti su bollette del gas, dell'acqua o dell'energia elettrica

sconti sul Canone RAI

sconti sui trasporti pubblici

sconti sulle tasse universitarie

agevolazioni per invalidi

prestazioni come il Reddito di Cittadinanza, l'Assegno Unico Universale o il Bonus Psicologo

Carta della Cultura Giovani (a partire dal 2024)

e molti altri In questo strumento, vengono inseriti i redditi, le proprietà, immobiliari e non, e tutto quello che serve a determinare la vostra "ricchezza", ma è più di una somma, in quanto l'algoritmo calcola una serie di variabili collegate alla composizione della vostra famiglia, a cominciare dal numero, per passare all'eventuale presenza di figli o anche situazioni più particolare che influenzano il tenore di vita, come la necessità di un'assistenza a domicilio. Questi gli elementi che influenzano l'ISEE: Reddito

Patrimonio mobiliare, es azioni o depositi

Patrimonio immobiliare

Nucleo familiare

Caratteristiche del nucleo familiare L'ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che ha valore legale e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata. Per questo motivo, fare l'ISEE non è proprio una cosa per tutti, e se non siete bene a conoscenza di alcuni dati, piuttosto che sbagliare (e rischiare pesanti sanzioni, anche penali) è meglio rivolgervi a un CAF. In ogni caso, l'ISEE precompilato non dovrebbe dare molti problemi di compilazione, perché attinge direttamente ai dati dell'Agenzia delle Entrate (che però non è certo esente da errori, quindi è bene controllare tutto). Inoltre ci sono diverse tipologie di ISEE, come l'ISEE Ordinario, che è una versione semplificata, e una versione più complessa come l'ISEE Università, Sociosanitario, Minorenni o altro. Ma come fare l'ISEE? Ci sono due modi per fare l'ISEE: ISEE precompilato - la DSU precompilata introdotta nel 2020 e caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Si può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega

- la DSU precompilata introdotta nel 2020 e caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Si può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega CAF - la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS Una volta si poteva fare anche l'ISEE sul sito dell'INPS, ma il portale sarà rimosso a breve e adesso lo strumento consigliato è iul Portale Unico. Infine, vediamo di cosa abbiamo bisogno prima di fare l'ISEE. Prima di tutto, per accedere al sito dell'INPS avete bisogno dello SPID, della CIE o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Tessera Sanitaria - CNS, e in questi ultimi due casi di apposito lettore di carte RFID e del PIN. Inoltre dovrete avere sottomano la vostra situazione patrimoniale e quella dei componenti della famiglia, per gli elementi sopra elencati. Quindi dovete avere i dati relativi al vostro reddito e patrimonio, come il modello 730 e la Certificazione Unica, documenti dell'abitazione o del contratto d'affitto, documenti che attestano lo stato di studente o quello di disabilità e le targhe, se si dispone di mezzi di trasporto di proprietà. Se avete sottomano tutti questi dati e vi sentite in grado di procedere, vediamo come fare l'ISEE online.

Come fare l'ISEE precompilato online da soli

Il modo ormai canonico per fare l'ISEE è usare quello precompilato. Adesso il sito recupera una serie di dati dall'Agenzia delle Entrate, come Canone di locazione della casa di abitazione

Patrimoni mobiliari

Patrimoni immobiliari

Redditi ai fini IRPEF

Trattamenti erogati dall'INPS esenti ai fini IRPEF

Nucleo familiare convivente Voi dovrete inserire: La composizione del nucleo

Altri dati non disponibili negli archivi amministrativi La modalità suggerita poi è che ogni componente maggiorenne del nucleo entri sul Portale con la propria identità digitale e acquisisce l'autorizzazione alla precompilazione dei dati. Per fare l'ISEE precompilato, andate sul sito del Portale Unico ISEE e cliccate su Accedi in alto a destra. Ora dovrete cliccare sul sistema di autenticazione in vostro possesso, SPID, CIE o CNS. Cliccate sul pulsante blu in basso a destra (Entra con SPID, Entra con CIE o Procedi) a seconda della modalità da voi scelta. Per esempio, con lo SPID dovete scegliere un identity provider, inserire i dati di accesso (email e password) e poi scegliere cosa usare come metodo di autenticazione di secondo livello, se codice OTP o notifica push sull'app. Una volta dentro, in basso a destra c'è un assistente virtuale, che saprà aiutarvi per ogni problema relativo alla compilazione. In basso, invece ci sono le guide e i tutorial per la compilazione. Per iniziare, potete anche usare lo strumento di simulazione, scorrendo verso il basso e cliccando su Inizia la simulazione, in modo da simulare il calcolo dell'ISEE Ordinario. A sinistra, sotto ISEE precompilato, cliccate su Inizia la dichiarazione, altrimenti cliccate in alto su Dichiarazione ISEE e selezionate ISEE precompilato. Leggete l'informativa sulla privacy e mettete la spunta alla voce relativa per confermare di averla letta e cliccate su Avanti.

Non dovreste vedere niente, mentre se avete già effettuato una compilazione della DSU senza portarla a termine vedrete un pulsante Continua DSU e un pulsante Annulla DSU. Ora scegliete le prestazioni da richiedere, ovvero a cosa vi serve l'ISEE, tra assegno unico, reddito di cittadinanza, minorenne, università, socio sanitarie residenziali, dottorato di ricerca o altro. Attivate il pulsante di fianco alla voce relativa. Per ogni dubbio, cliccate sul pulsante con il punto di domanda per verificare che la selezione corrisponda alla vostra situazione. Potete selezionare anche più voci, e il sistema sceglierà il tipo di DSU adatto, se ordinario o altro. Cliccate su Avanti e il sistema vi proporrà un'intervista in base alle prestazioni richieste nel passaggio precedente, come prestazioni per minorenne figlio di genitori non coniugati e persone con disabilità. Ora potete importare alcuni dati dall'ultima DSU acquisita, altrimenti il sistema precompilerà il nucleo familiare qualora sia in possesso delle informazioni relative ai soggetti conviventi con il dichiarante. Se volete importare i dati, attivate il pulsante di fianco a Vuoi importare i dati dalla DSU individuata? e cliccate su Acquisisci il nucleo familiare. I dati precompilati saranno: Componenti del nucleo familiare

Casa di abitazione

Assegni corrisposti al coniuge

Altri assegni per il mantenimento dei figli Disabilità e non autosufficienza Autoveicoli ed altri beni durevoli Altrimenti, lasciate la leva disattivata. In entrambi i casi, cliccate su Avanti. Ora dovete scegliere la modalità di autorizzazione alla precompilazione dei dati. Due sono le opzioni: Accesso diretto tramite SPID/CIE/CNS dei componenti maggiorenni del nucleo o Dati di riscontro da parte del dichiarante tramite delega. L'INPS consiglia l'Accesso diretto, quindi se vi trovate d'accordo selezionate questa voce e ogni componente maggiorenne dovrà accedere con la propria identità digitale sul sito dell'INPS e autorizzare l'inserimento dei suoi dati nella DSU che avete compilato. Fino a quando non si effettua l'operazione di Sottoscrizione del nucleo, per ogni componente inserito nella DSU si possono effettuare queste operazioni: Compilazione della anagrafica

Eliminazione del soggetto dal nucleo

Aggiunta di un soggetto Se invece selezionate Dati di riscontro, dovete inserire a mano i dati dei componenti maggiorenni del nucleo, come numero di tessera sanitaria e data di scadenza, e gli Elementi di riscontro, di tipo reddituale e patrimoniale. Ora cliccate su Avanti e iniziate la compilazione del Modello Base (MB. 1 Quadro A). Qui potete aggiungere i componenti o cliccando su Compila (l'icona a forma di matita a sinistra), potete inserire le informazioni necessarie ai moduli del modello base specifici delle prestazioni richieste nel percorso iniziale, ovvero alcuni casi particolari. Potete quindi impostare come Minorenne, Università, Residenziale, Disabile o altro. Inoltre, potete modificare i dati anagrafici o eliminare il componente dal nucleo. Potete anche compilare i moduli cliccando sull'icona relativa sulla destra del nome.

In caso di figli minori, verrà mostrato la selezione relativa alla vostra situazione, come Entrambi i genitori lavoratori o Unico genitore con nucleo. Per modificare, cliccate su Clicca qui per modificare. Successivamente, in caso di nucleo famigliare con almeno tre figli, indicate il numero di figli anche maggiorenni degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del coniuge. Indicate il numero di figli e quanti di questi convivono. Nel quadro MB.1 Quadro B, invece, trovate i dati relativi all'abitazione, con l'indirizzo e il tipo di abitazione. Anche qui potete modificare i dati. Quando tutte le informazioni sono state inserite, avete finito la fase di acquisizione e siete arrivati al rilascio del protocollo e della ricevuta. Il dichiarante, una volta inserito il nucleo familiare e i modelli base deve sottoscrivere il nucleo. Premete il pulsante relativo e dovrete visualizzare l'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione, oltre a un numero protocollo assegnato e al ticket della dichiarazione. Ora dovrete confermare o modificare i dati precompilati. La situazione è diversa a seconda se avete scelto di far inserire ai componenti del nucleo maggiorenni i propri dati in autonomia o se lo avete fatto tramite delega. Nel primo caso, ogni componente dovrà accedere al portale ISEE, dove troverà una notifica che li avviserà quando autorizzare la precompilazione dei dati. La funzione Autorizza è disponibile nella home del portale o accessibile da Altri strumenti > Autorizza la precompilazione. Qui, dovranno premere sulla voce Autorizza la precompilazione e successivamente sul pulsante Autorizza. Attenzione: l'autorizzazione non potrà essere revocata. Ora dovete aspettare che il sistema verifichi i dati o i componenti effettuino le autorizzazioni. Recandovi sul portale ISEE, troverete una scheda apposita per monitorare lo stato della DSU.

In alternativa, potete cliccare su Dichiarazione ISEE e poi su Verifica dichiarazione precompilata. Se lo stato della DSU nella Home del portale, vi mostrerà la scritta Da Elaborare, vuol dire che le autorizzazioni dei componenti maggiorenni del nucleo non sono ancora disponibili, che dovrete attendere (o annullare la DSU). Una volta arrivate le autorizzazioni dei componenti, la DSU mostrerà la scritta Elaborata. Ora potete completare la DSU. In caso invece abbiate scelto di compilare voi i dati dei componenti tramite delega, potete vedere la scritta Elaborata, Sospesa o persino Bloccata per quanto riguarda lo stato di elaborazione della DSU. Nel caso sia Sospesa, potete correggere il riscontro errato, mentre se è bloccata significa che avete superato il numero di tre tentativi ammessi per inserire i dati di riscontro. In questo caso potete soltanto riproporre una nuova DSU precompilata o acquisire una DSU non precompilata. In caso appaia la scritta Elaborata, potete completare la DSU. Nella pagina di conferma, vi verranno mostrati i dati da verificare. Cliccate su Conferma / Modifica per accedere ai dati reddituali e patrimoniali dei soggetti nel foglio componente che sono stati precompilati dal sistema e che devono essere confermati o modificati. Cliccando su Compila si accede ai dati da autodichiarare, come residenza e attività lavorativa, altri redditi, assegni percepiti e corrisposti veicoli. Sono inoltre da modificare o confermare i dati relativi al canone di locazione solo quando nel modello base quadro B si è indicata come casa di abitazione: in locazione. Per ogni voce potete ripristinare i dati, per tornare alla situazione precedente, modificarli o confermarli. Per i patrimoni mobiliari, potete modificare i dati attivando il pulsante Attiva modifiche e potrete aggiungere un nuovo rapporto cliccando su Aggiungi patrimonio o modificare un rapporto esistente cliccando su Modifica, Elimina o Ripristina. Per i patrimoni immobiliari, dovete confermare o modificare i dati precompilati per ogni soggetto. Per modificare, cliccate sul pulsante rosso Attiva modifiche, mentre per confermare cliccate su Conferma. La conferma è necessaria per completare la DSU e poter richiedere l'attestazione. Nei patrimoni immobiliari, vanno dichiarati sempre: Il patrimonio immobiliare detenuto all'estero

I terreni agricoli o edificabili

L'ammontare del mutuo residuo di ciascun cespite

L'indicazione della casa di abitazione del nucleo Passando ai redditi, è necessario confermare o modificare i dati precompilati se sono riferiti a Certificazione Unica (CU) o se non presenti. Come sopra, per modificare cliccate sul pulsante rosso Attiva modifiche, mentre per confermare cliccate su Conferma. La conferma è necessaria per completare la DSU e poter richiedere l'attestazione. Se dovete fare delle modifiche, andate nella pagina apposta e, per redditi non presenti barrate l'esonero o inserite gli importi della sezione II, mentre per la CU potete solo modificare gli importi. Alla fine, cliccate su Salva le modifiche. Se i dati reddituali sono riferiti a modelli 730 o redditi persone fisiche, dovete prendere visione dei dati precompilati e cliccare sul pulsante Presa visione. Bene, ci siamo quasi. Una volta confermati o modificati tutti i dati precompilati e integrati i dati mancanti, potrete sottoscrivere la Conferma definitiva. Potete scegliere se ricevere il documento tramite email o PEC e richiedere l'attestazione ISEE, premendo il pulsante in fondo allo schermo. In caso positivo, il sistema attesterà in tempo reale la DSU e fornirà la attestazione ISEE, che sarà sempre disponibile e pronta al download sotto la voce Dichiarazione ISEE > Gestisci le tue dichiarazioni nel portale e mettete il segno di spunta accanto al vostro codice fiscale. Cliccate su Cerca, sul pulsante Stampa di fianco all'attestazione, su Attestazione e, infine su Scarica.

Come fare l'ISEE corrente