Come fare lo streaming su Twitch da PlayStation 5

Se ami Twitch e vuoi lanciare il tuo canale sperimentando la condivisione di giochi da PlayStation 5, questo è l'articolo che stavi cercando. Infatti, in qualsiasi momento, seguendo una serie di istruzioni molto semplici, è possibile iniziare a creare contenuti su Twitch dalla propria PS5. Se sei un frequentatore di Twitch e ti sei innamorato dell'immediatezza, della semplicità e del fascino della diretta, probabilmente avrai valutato di lanciare il tuo canale, o comunque condividere con gli amici le tue esperienze di gioco. La PlayStation 5 dispone di una funzione integrata pensata proprio per questo: per lanciare streaming in direttissima senza doverti preoccupare di niente, se non di cominciare subito a giocare e a mostrare ai tuoi follower le tue capacità.

Indice

Configurazione della PlayStation 5 per streamare su Twitch

Prima di poter effettuare lo streaming su Twitch avrai bisogno di effettuare alcune operazioni indispensabili, in maniera poi da rendere l'impresa assai più facile. Innanzitutto è fondamentale che la tua PlayStation 5 sia collegata a Internet, possibilmente via cavo ethernet così da assicurare la massima velocità possibile di upload dei dati. A questo punto, accendi la console, vai su Impostazioni (simbolo Ingranaggio) à Rete. Troverai le Impostazioni nella sezione in alto a destra della schermata principale. Da qui potrai configurare la connessione internet, e ti consigliamo, per maggiore stabilità e performance, di scegliere l'opzione cablata a quella Wi-Fi. Dopo aver identificato la linea a cui collegarti, selezionala. In caso di Wi-Fi dovrai inserire la password. Il cavo ethernet, invece, ti permetterà di non inserire nessuna password. Scegli l'impostazione Connetti e avvia il collegamento a internet. Ora devi collegare il tuo account PlayStation Network all'account utente sulla console. Da Impostazioni à Utenti e account à Account à Accedi. Se disponi di un account PSNetwork, non dovrai fare altro che inserire le credenziali e accedere. Altrimenti dovrai crearlo da capo. Per poter streamare su Twitch, la tua PlayStation 5 dovrà sempre essere aggiornata all'ultima versione disponibile.

Associare account PlayStation Network a Twitch

A questo punto dovrai collegare il tuo account PS Network a quello di Twitch, che a questo punto dovresti avere già creato per conto tuo. Si tratta di una procedura guidata molto facile. Impostazioni della PlayStation 5

Utenti e account

Collega ad altri servizi

Seleziona l'icona di Twitch dalla lista

Collega l'account Ti verrà richiesto di finalizzare l'associazione tramite inserimento di codici o scansione di un QR Code. Raggiungi il sito: www.twitch.tv/activate e inserisci il codice di riferimento che comparte a schermo, quindi premi il pulsante Attiva ed effettua eventualmente l'accesso con le credenziali Twitch. Adesso devi solo fare click su "Autorizza" e tornare alla tua PS5. Se l'operazione è andata a buon fine, dovresti poter visualizzare il collegamento tra i due account.

Come avviare uno streaming PS5 su Twitch

Ci sei quasi. A questo punto non devi fare altro che: Aprire il gioco che vuoi condividere su Twitch Fare click sul tasto Crea del pad (tre linee verticali oblique, sopra le frecce direzionali) Seleziona il pulsante di Trasmissione nel menù sul fondo dello schermo Dai l'OK e scegli di avviare la trasmissione su Twitch A questo punto potrai scegliere di inserire un titolo da assegnare al tuo streaming, e scegliere inoltre la voce "Opzioni di trasmissione" per attivare o disattivare la trasmissione in qualsiasi momento. Potrai gestire anche le opzioni della Playstation camera, della chat vocale, delle attività o della chat in sé. Potrai anche decidere come gestire gli elementi sullo schermo dello streaming, come per esempio dove posizionare la webcam. Dall'account Twitch potrai anche modificare le opzioni di moderazione del canale. Ora che hai configurato tutte le impostazioni generali, premi il tasto "cerchio" e torna al menù precedente, selezionando l'opzione "Passa in modalità live". A questo punto premi il tasto PS del joypad e seleziona la sezione relativa alla trasmissione. Le trasmissioni Twitch avviate da PS5 presentano un audio che proviene dal microfono DualSense. Se però hai collegato delle cuffie di gioco e un microfono o una console, puoi scegliere di trasmettere le voci provenienti da lì.

Streamare su Twitch da PS5 con PC

Puoi eseguire la trasmissione dei giochi su PlayStation 5 su Twitch direttamente dal tuo PC, dove il livello di configurazione dello streaming sarà nettamente più ampio. Per farlo, dovrai sfruttare tutti i vantaggi della funzione PS Remote Play, una chicca che ti permette di giocare di streaming su dispositivi non performarti in tuoi giochi preferiti. Il trucco è avere un'ottima linea internet capace di supportare la trasmissione di dati in tempo reale.