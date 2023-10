WhatsApp è ormai un compagno di avventure quotidiano, un po' per tutti. La nota piattaforma di messaggistica istantanea è disponibile ormai su smartphone, tablet, e PC e, visto che ospita tutte le nostre conversazioni private, la sua sicurezza è fondamentale. E proprio a proposito di sicurezza negli ultimi tempi Meta, la società che è proprietaria di WhatsApp, ha introdotto delle importanti novità. E la più recente, nonché la più importante, riguarda l'introduzione del supporto alle passkey per accedere al nostro account personale WhatsApp. In questa guida andremo allora a vedere come attivare la passkey su WhatsApp. Nello specifico vedremo come attivare la passkey per l'account WhatsApp da smartphone Android.

Indice

Come fare una passkey per WhatsApp su Android

Se vi state chiedendo perché attivare la passkey su WhatsApp, quando magari già avete attivato l'autenticazione a due fattori, allora dovete sapere che le passkey offrono sostanzialmente lo stesso grado di sicurezza dell'autenticazione a due fattori, ma risultano estremamente più comode. L'autenticazione a due fattori infatti non può prescindere dall'approvazione dell'accesso tramite un secondo metodo di sicurezza, oltre che, ad esempio, all'inserimento della password o del PIN associati al proprio account. Con le passkey invece potrete dire addio alla password o al PIN, e allo stesso tempo potrete anche dire addio alla conferma di login da un secondo dispositivo o tramite un secondo metodo di sblocco. Le passkey infatti permettono di accedere al proprio account autenticandosi tramite il riconoscimento del volto o dell'impronta digitale, oppure tramite PIN personale. Creare una passkey su WhatsApp significa associare al proprio account un metodo di accesso tramite il riconoscimento dell'impronta o del volto, e così sarà possibile accedervi anche quando cambiate telefono. All'accesso successivo verrà richiesto semplicemente il riconoscimento dell'impronta o del vostro volto, sicuramente più rapido di qualsiasi accesso tramite autenticazione a due fattori. A questo punto dovrebbe essere chiaro perché vi conviene attivare la passkey su WhatsApp. Guadagnerete sia in termini di tempo che in termini di sicurezza del vostro account, riducendo in maniera rilevante il rischio che qualche malintenzionato possa venire in possesso del vostro account WhatsApp. Allora non ci resta che andare a vedere come attivare la passkey su WhatsApp per Android: Assicurarsi di aver aggiornato l'app. Aprire l'app e accedere alle Impostazioni dal collegamento in alto a destra. Accedere alla sezione Account. Accedere a Passkey. Avviare la creazione di una passkey e confermare la scelta. Selezionare il blocco schermo da associare alla passkey. Effettuare il riconoscimento del volto o dell'impronta per confermare.

Come fare una passkey per WhatsApp su iPhone

A questo punto avrete capito che attivare la passkey su WhatsApp vi farebbe stare tranquilli da punto di vista della sicurezza del vostro account e vi farebbe anche risparmiare tempo nel caso in cui cambiate telefono e dovete effettuare nuovamente l'accesso al vostro account WhatsApp. Dopo aver visto come attivare la passkey su WhatsApp per Android, magari vi state chiedendo come attivare la passkey WhatsApp su iPhone. Avere una funzionalità del genere su WhatsApp dal vostro iPhone sicuramente sarebbe una comodità non da poco. Peccato che in questo caso dovete attendere. Al momento della stesura di questa guida, WhatsApp non ha ancora rilasciato la funzionalità per attivare la passkey su iPhone. Se avete un iPhone quindi non potrete attivare la passkey per il vostro account WhatsApp. Non c'è da disperarsi comunque, il rilascio della funzionalità anche su WhatsApp per iPhone è nell'aria, e ci aspettiamo che arrivi presto.

Come togliere la passkey su WhatsApp